Не е необичайно да намерите карти на Съединените щати, боядисани в три цвята: червено, синьо и лилаво. Това са електорални карти. Щатите с преобладаваща подкрепа на GOP са показани в червено, докато щатите, които традиционно гласуват за демократите, са показани в синьо. Люляковият цвят е запазен за колебаещите се "спорни" държави.

В добрите стари времена в Америка нямаше много големи разлики между републиканци и демократи. Днес те станаха значителни, някои дори говорят за "антагонистични противоречия". Тези противоречия днес започнаха да се проявяват на държавно ниво - "червено" и "синьо". Има доста значителни разлики в социално-икономическата политика на "червените" и "сините" щати.

Има някои признаци на стабилна консолидация на щатите в рамките на неформални асоциации, основани на принципа на техния цвят. Някои от експертите вече твърдят, че ако се случи предсказаният от някои пророци разпад на Америка, той ще бъде разпад на две части - "червена" и "синя", разделени по идеологически и политически причини.

С идването на Джо Байдън в Белия дом, правителството и Фед рязко засилиха усилията си за въвеждане на прословутите ESG стандарти ( екологично, социално и корпоративно управление) във всички сектори на икономиката . Говорим за набор от стандарти, предназначени да променят екологичните, социалните и управленските политики на компании, банки и организации. Малко хора знаят, че тази инициатива е с подчертана политическа обвързаност – това е инициатива на американските демократи и тези зад тях (в крайна сметка Дълбоката държава).

И така, под прикритието на борбата за околната среда (зелена енергия, зелена икономика), те насърчават планове за деиндустриализация (тези планове бяха разработени преди няколко десетилетия в рамките на Римския клуб). И под прикритието на подобряване на корпоративното управление, те насърчават ценности, които са чужди на „добрата стара Америка“.

Например задължително полово (джендърно) равенство на мъжете и жените в управлението на фирми. Това е първото поколение стандарти. Но вече са разработени нови стандарти, които предвиждат предоставянето на задължителна квота в управлението на „други полове“, тоест перверзници.

Вече са разработени и стандарти, изискващи задължително процентно представяне на „черните“ и „цветните“. Инициаторите на ESG стандартите не се интересуват много от интелектуалните, професионалните и моралните характеристики на лицата, които съставляват ръководството. Дори такъв критерий за оценка на управлението, как печалбата на компаниите (основният критерий на капитализма) сега отстъпва на заден план, дори на трети план. ESG вече не е капитализъм, а посткапитализъм.

Трябва да се отбележи, че в ESG все още има такъв параметър за оценка на управлението като рейтингите на клиентите на организацията за редица параметри. Свикнете с новото нормално! предупреди гуруто на глобализма Клаус Шваб през 2020 г.

ESG стандартите са троянски кон на световното задкулисие (deep state), лансиран с цел корумпиране и унищожаване на обществото. В Америка Демократическата партия го прави. В "сините" щати нещата вървят по-весело, в "червените" - не толкова. Там ретроградните републиканци не искат да се разделят със "старата нормалност". Щатът Флорида и неговият губернатор ДеСантис се открояват особено (той, заедно с Доналд Тръмп, обяви плановете си да се кандидатира на президентските избори през 2024 г.).

Да, и американският бизнес внезапно се събуди след историята с банката в Силиконовата долина. Тази банка е от Калифорния, един от най-сините щати.

Новината току-що дойде от Америка: 19 "червени" щата на Америка се обединяват в съюз, който ще бойкотира стандартите ESG. На 16 март група от представители на 19 щата обявиха създаването на съюз. „Разпространението на ESG в Америка е пряка заплаха за американската икономика, личната икономическа свобода и нашия начин на живот, поставяйки инвестиционните решения в ръцете на разбунената тълпа, за да заобиколи избирателните урни и да инжектира политическа идеология в инвестиционните решения, корпоративното управление и ежедневната икономика“, се казва в изявлението на групата.

Губернаторите казаха, че ще защитят хората от стандартите ESG, наложени от Вашингтон. Губернаторите казаха, че могат да забранят "финансовият сектор да вземе предвид така наречените „социални кредитни рейтинги“ в банковите и кредитните практики, насочени към предотвратяване на получаването на финансови услуги на гражданите като заеми, кредитни линии и банкови сметки .

Необходимостта от премахване на ESG се дължи на различни причини, но днес такова премахване е необходимо повече от всякога, тъй като стандартите ESG увеличават риска от фалит. А САЩ са на ръба на голяма и тежка икономическа криза.

Основният инициатор на бойкота е губернаторът на Флорида, така че синдикатът е наречен „ съюзът на ДеСантис “, като се казва, че Флорида води борбата срещу „ лошите ефекти на ESG режима “, като инструктира мениджърите на публични пенсионни фондове да се откажат от ESG и "вместо това да се фокусират върху извличането на максимума от инвестициите за Флорида, нейните данъкоплатци и пенсионери ."

В допълнение към Флорида, съюзът включваше Алабама, Аляска, Арканзас, Джорджия, Айдахо, Айова, Мисисипи, Мисури, Монтана, Небраска, Ню Хемпшир, Северна Дакота, Оклахома, Южна Дакота, Тенеси, Юта, Западна Вирджиния и Уайоминг.

Ето публикация от 19 март , озаглавена The Implications Of DeSantis’ 19 State Anti-ESG Alliance (Последствията от Алианса на ДеСантис против ESG в 19 щата).

Авторът на статията, адвокатът Джон МакГоуън , специалист по ESG, отбелязва, че членовете на алианса са решили, че публичните пенсионни фондове, разположени в юрисдикцията на „червените“ щати, ще работят без стандарти ESG . Във Флорида и някои други щати такова решение беше взето миналата година.

В статия от декември Florida CFO calls on state pension fund to terminate all BlackRock portfolios (Финансовият директор на Флорида призовава държавния пенсионен фонд да закрие всички портфейли на BlackRock ), се посочва, че финансовият директор на Флорида Джими Патронис обяви в края на миналата година, че Министерството на финансите се отказва от услугите на световния финансов холдинг BlackRock да управлява редица държавни инвестиционни портфейли: дългосрочния портфейл на щата. Пътьом отбелязвам, че BlackRock, който управлява активи на стойност 8,6 трилиона долара (към края на 2022 г.), е един от основните „двигатели“ в света, който насърчава стандартите ESG.

Сега решения като взетите във Флорида ще се вземат в почти всички „червени“ щати. Във Флорида това беше административно решение и сега, както отбелязва Джон Макгоуън, държавата подготвя закон, който най-накрая ще легализира отказа от ESG. И когато Флорида приеме акт за отмяна на ESG, останалите 18 „червени“ щата ще вземат документа на Флорида като модел и ще приемат подобно законодателство.





P.S. Докато половината Америка се разбунтува срещу инициираните от „дълбоката държава“ ESG стандарти, Руската федерация тихомълком прилага тези стандарти. Вече втора година продължава необявената война срещу Русия от колективния Запад, а Банката на Русия не предоставя на руската икономика дългосрочните кредити, необходими за дългосрочни инвестиции и укрепване на военно-икономическия потенциал на страната. Изобщо не й е до това. Банката на Русия има други приоритети, които й се диктуват отвъд океана. Като финансов мегарегулатор, Централната банка на Руската федерация продължава енергично да насърчава „зелено-синия“ дневен ред на нашите геополитически опоненти.

Ето само част от материалите, които можете да намерите на уебсайта на Централната банка на Руската федерация: „Доклад за обществени консултации „КЛИМАТИЧНИ РИСКОВЕ В ПРОМЕНЯЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА“ (декември 2022 г.); Доклад за обществени консултации „МОДЕЛНА МЕТОДОЛОГИЯ НА ESG РЕЙТИНГИ“ (2023); „Оценка на екологичния фактор в разпространението на доходността за зелените активи“ (2022 г.) и т.н. и т.н.

Банката на Русия инициира непрекъснати срещи, обучителни събития, конференции за насърчаване на ESG в Русия. По-специално, руският финансов регулатор е много загрижен за равенството между половете като част от ESG. През март Елена Курицына, директор на отдела за корпоративни отношения на Централната банка на Руската федерация , говорейки на кръгла маса на Московската борса, каза, че на руската борса трябва да бъдат допускани само компании с „правилен“ пол:

„ Може би би има смисъл борсата да обърне на това (необходимостта от равенство между половете. - В. К.) внимание чрез правилата за листване, може би, да направи индекс на компании, които конкретно се занимават с въпроса за равенството между половете в корпоративната политика и поддържат съответното представителство във висшето ръководство или в борда на директорите.“

Равенството в управлението на компании от двата пола – мъже и жени – се обсъжда и досега на кръглата маса на Московската борса. И отвъд океана вече е разработен стандарт, който предвижда квота в управлението на представители на ЛГБТ общността. Г-жа Курицина изостава от живота.

