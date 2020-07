/Поглед.инфо/ Поради патологии президентът на САЩ Доналд Тръмп трябва да подаде оставка, заяви племенницата му Мери Тръмп.

Книгата на Мери Тръмп "Твърде много и никога не е достатъчно: как моето семейство създаде най-опасния човек в света" (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man) е публикувана в САЩ. Авторът има докторска степен по клинична психология, съобщава ТАСС .

Тя каза, че Доналд Тръмп е израснал в условия, които го лишават от възможността да е съпричастен, а също така прекъсва връзката му с реалния свят. Тя видя в американския президент "всичките девет клинични признака на нарцисизъм".

Според нея „патологиите на Доналд са толкова сложни и поведението му понякога е толкова необяснимо, че за да се постави точна и балансирана диагноза, са необходими целият набор от психологически и неврофизиологични тестове, с които той никога не би се съгласил.“

Мери Тръмп заяви, че американският президент е „винаги малък и това далеч надхвърля обикновения нарцисизъм“. По думите й Доналд Тръмп „не е само слаб характер“, „гордостта му е много крехка и трябва постоянно да бъде подкрепяна от нещо“. Тя вярва, че „дълбоко в себе си той осъзнава, че не е това, което иска да бъде“. В резултат американският президент не може да гледа на нещата разумно.

Мери Тръмп смята бащата на Доналд Тръмп, Фредерик, за социопат, който ограничил достъпа на Доналд до собствените му чувства и ги наречал често неприемливи. Той е "изкривил възприемането от сина му на света и е нарушил способността му да съществува в него." В същото време „парите и влиянието на бащата” позволява на американския президент да не се съмнява в собствената си значимост. Той „по-голямата част от живота си в зряла възраст е съществувал в ясно дефинирани рамки“, подобни затворени условия, създадени за Тръмп, като тези в Белия дом.

Фредерик Тръмп се разочарова от бащата на Мери Тръмп - Фред-младши и инвестира в разработването на Доналд, който затвърдил съзнанието си за неговото превъзходство, казва племенницата на президента.

Мери Тръмп припомня, че Доналд Тръмп не е посещавал брат си, който е бил болен на смъртно легло, а „е отишъл на кино, оставяйки го да умре сам“. Ако Доналд Тръмп „може да извлече полза от смъртта на някого, той със сигурност ще опрости процеса и по-късно ще пренебрегне факта на смъртта“, каза тя и добави, че американският президент „ще се похвали с повишаващите се индекси на акциите“, докато „хиляди американци умрират самотни. "

Мери Тръмп припомня, че сестрата на президента на САЩ Мариана Тръмп Бери го нарече „клоун“, човек без принципи, който „пет пъти е фалирал“.

В интервю за ABC Мери Тръмп каза, че американският президент трябва да подаде оставка от най-високата си позиция, тъй като е „опасно да му се позволи“ да ръководи страната. Тя смята, че действащият държавен глава дори превърнал собствената си съпруга и децата си в марионетки.

Припомняме, че тя говори за сложната връзка на Тръмп с баща му. Мери Тръмп обвинява Доналд и Фред Тръмп за участие в смъртта на баща и - Фред Тръмп-младши, който страда от алкохолизъм и умира през 1981 г. на 42-годишна възраст след инфаркт.

Превод: Поглед.инфо

