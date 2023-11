/Поглед.инфо/ Неолибералната програма в контекста на свиващата се икономическа рамка се превръща в истинска лудост

„Американската мечта“ заплашва да бъде напълно разрушена от жилищния проблем, утежнен от терора на все по-войнствените малцинства, които пред очите ни се превръщат в тоталитарни секти.

Съгласно данните от статистиката в щата Аризона от януари 2020 г. до декември 2021 г., броят на бездомните граждани се е увеличил с почти 30%. Властите в Ню Йорк настаняват релоканти - около 100 000 от тях пристигнаха само тази година - в хостели, приюти и други обществени места, но градът вече се задъхва. Не всеки успява да намери покрив над главата си.

Националният алианс за борба с бездомността е изчислил, че броят на нощуващите под открито небе се е увеличавал с около 6% всяка година от 2017 г. Импровизираните лагери за бездомни се разпространяват в цяла Америка.

Появи се нов тип паркинг, където онези семейства, които не могат да си позволят да наемат къща или апартамент, живеят в колите си, но в същото време поради нивото на доходите си са лишени от възможността да се класират за социални помощи за жилище и изобщо за подпомагане.

Но има добри новини, макар и само за тези, които по цвят на кожата и вярванията си принадлежат към сектата на тормозещите свидетели на Джордж Флойд, който беше признат за виновен в престъпления шест пъти. Ако сте активист на движението Black Lives Matter (BLM) и живеете в столицата на Колорадо, не е нужно да се притеснявате за храната си.

Градът наскоро одобри споразумение в размер на 4,7 милиона долара за повече от 300 екстремисти от BLM, които обвиниха местните органи на реда, че са използвали „прекомерна сила“ срещу тях, когато са били задържани след буйството им и плячкосването на магазини.

Не по-малко обнадеждаваща новина за агресивните малцинства идва от Сан Франциско, където властите решиха да отделят по 1200 долара на месец от бюджета за период до година и половина на класифицираните като... „трансджендъри с ниски доходи“.

Кери Еберли, един от читателите на изданието American Thinker, което публикува такава радостна новина за трансджендър хората, отговори с кратък коментар, припомняйки учебникарския филм на Стенли Крамър от 1963 г.: „Този луд, луд, луд, луд свят“ - това е вече не е филм. Това е реалност" (Mad Mad Mad Mad Mad World is no longer a movie. It's reality) .

Проучване на Barna Group, проведено през октомври, разкри следното: в Америка почти 40% от поколението Z (родените между 1997 и 2012 г.) и дори една трета от тези млади хора, които се смятат за християни по религия, се идентифицират като LGBTQ (лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални и куиър).

Това предполага, казва Хедър Макдоналд, адвокат и публицист, че „броят на учениците, които предефинират себе си, нараства експоненциално, което води до образуване на мнозинство на учениците в най-прогресивните училища... Това е доказателство за социална зараза, а не за уж по-рано съществуваща биологична "реалност".

Мейнстрийм пресата, телевизията, радиото и социалните мрежи, контролирани от дълбоката държава, станаха носители на „социалната инфекция“. Холивуд, водещото специално звено на западния агитпроп, напълно се превърна от пропаганда и развлечение в идеологически инструмент за разпространение и насаждане на неолибералната ортодоксия.

В Америка преводачите на поезия вече нямат право да работят върху текстове на автори, ако имат различен цвят на кожата. Бяха въведени указания за снимачните екипи, които определят колко актьори от определени раси и сексуални ориентации трябва да бъдат включени. Британците заснеха "Тримата мускетари", където ролята на Д'Артанян се изпълнява от чернокожия актьор Малачи Пулар-Лахман. Такива примери има безброй.

Пропълзването на неолибералните догми в мирогледа започва още в ранен етап от развитието на личността. В град Ренфрю в канадската провинция Онтарио миналия ноември, в католическата гимназия "Свети Джоузеф", тийнейджър беше отстранен от часовете, докато не оттегли думите си. Какво толкова бунтовно е казал ученикът Джош Александър?

„Говорихме за студенти мъже, които използват женски тоалетни, полова дисфория (депресирано, мрачно, тъжно състояние) и лактация при мъжете. Всички споделиха мнението си по този въпрос, участваха всички заинтересовани ученици, включително учителят. Аз казах, че има само два пола. Човек се ражда мъж или жена и тези думи станаха проблем за мен“, разказва Джош предисторията на изгонването си.

Замърсяването на умовете на малките деца с прекомерно агресивни изисквания за ранна полова самоидентификация има и друга странична последица. Американското училище сега произвежда неграмотни възпитаници с девствена памет и възприемане на света около тях на нивото на заглавията на вестниците, шегите от телевизионните стендъпи и филмираните комикси за супергероите на Marvel.

В края на януари се появиха новини, че законодателният орган на щата Северна Дакота обмисля законопроект, който постулира: ако едно дете се смята не за човек, а за животно, ако идва на училище в животинска форма, то не трябва задължително да бъде обучавано. Ще трябва да бъде разпределен в отделен клас... без учебна програма.

Деградацията на образователната система в Съединените щати се проявява във видеоклипове, в които техните съграждани не могат да покажат на карта нито Украйна, нито Китай, нито дори Австралия.

Както утвърждава „Сити джърнал“ /City Journal/, публикуван от Манхатънския институт за политически изследвания, "Сега Калифорния е лидер в страната по неграмотност“. Всъщност 23,1 процента от калифорнийците над 15-годишна възраст не могат да прочетат това изречение).

През февруари тази година добри хора от обществена организация, наречена „Сатанинският храм“, откриха безплатна клиника в Ню Мексико, където ще предписват лекарства, които ефективно предизвикват аборт.

Канада планира да разшири медицинската си помощ при умиращите болни. Първоначално законът, който влезе в сила през 2016 г. и легализира евтаназията, позволяваше на лекарите да отнемат живота на терминални пациенти, ако състоянието им е „тежко и непоправимо“, ако заболяването или увреждането им доведе до „необратима загуба на сила“. Сега, пише Ерик Утър на уебсайта на American Thinker, властите обмислят да дадат право на евтаназия на психично болните и вероятно на наркоманите.

Но в този случай, твърди Ерик Утър, защо да не разширим закона за всички, които страдат от хронична депресия? „Защо не споменем онези, които имат вродени дефекти или коса, която не е достатъчно светла? Нека бъдем хуманни и към тези с цепнато небце и малки пениси...

Новите арийци в нашите правителства наистина биха могли да възстановят реда! Може би дори бихме могли да го направим част от Green New Deal и Great Reset! Може дори да се окаже „окончателното решение“! Нали?"

Обществото на свободната конкуренция отдавна се е превърнало в диктатура на монополите, а социалната справедливост за това общество се превръща в непостижима мечта.

Социалната концепция на неолиберализма се основава на пазарна интерпретация на социалните отношения: всеки човек се счита за свободен предприемач и всяко социално взаимодействие е акт на покупко-продажба.

Но в условията, когато икономическият рейтинг на страната е понижен от международните рейтингови агенции, когато не се очаква светло бъдеще, а стагнираща икономика, тези покупко-продажби на лично ниво се превръщат в преследване на идентичност на всяка цена. Ще може ли здравата част от американското общество да плати тази цена?

Нямате ли чувството, че под кожата на Статуята на свободата са се завъдили паразити.

