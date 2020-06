/Поглед.инфо/ Семейството на президента на САЩ Доналд Тръмп се опитва да получи съдебна забрана да публикува книгата на Мери Тръмп "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" („Твърде много и винаги не е достатъчно: Как моето семейство създаде най-опасния човек в света“ ) за президента и семейството му, според New York Times .

Преди това Тръмп заяви, че племенницата му Мери не може да напише книга за него, която предварително е налична в Amazon, тъй като е ограничена със споразумение за неразгласяване.

Според изданието братът на президента Тръмп изпратил искане до съда в Ню Йорк за забрана на публикуването въз основа на подписано от Мери Тръмп споразумение за неразгласяване, условията на което книгата нарушава.

Адвокатът на Мери Тръмп заяви, че президентът и семейството му се опитват да предотвратят издаването на книга, която "ще обсъжда въпроси от изключително значение за обществеността", защото не искат хората да "знаят истината".

"Съдилищата няма да толерират такова нахално нарушение на Първата поправка (на Конституцията на САЩ - Ред.)", Изданието цитира адвоката.

Книгата на племенницата на президента „Твърде много и никога не е достатъчно: как моето семейство създаде най-опасния човек в света“ е насрочена за 28 юли. Мери Тръмп обещава на читателите „разкриващ портрет на Доналд Тръмп и токсичното семейство, което го е създало“ в книга, която „хвърля ярка светлина върху тъмната история на семейството, за да обясни как чичо й се превръща в човек, който сега заплашва световното здраве, икономическа сигурност и социален ред ".

