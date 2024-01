/Поглед.инфо/ Американският предприемач Илън Мъск с право може да бъде наречен една от основните световни фигури на 2023 г. Сега Илън Мъск представлява квинтесенция на принципа Fake it until you make it („Преструвай се, докато не стане истина!“), дори още по-силно от преди - въпреки че съвсем наскоро изглеждаше много повече.

Първоначално тази американска поговорка е свързана предимно с областта на психологията, която гласи, че ако се държите и чувствате като успял човек, това ще ви помогне да постигнете истински успех. През последните години обаче от чисто психологически похват този принцип се пренесе в други области - и там блясъкът му забележимо помръкна. На първо място, това се отнася за бизнеса и по-специално за стартиращата икономика.

За да се роди определена бизнес идея, да се надуе с помощта на пиар до статуса на блестящ пробив в бъдещето и да се привлекат огромни средства от инвеститори за този бизнес - обаче често възникват проблеми с нейното изпълнение, както и с финансовата възвръщаемост. Броят на шумно спуканите „сапунени мехури“ стана неприлично голям и също така е добре бизнес „гениите“, които не оправдаха доверието, да не попаднат на вниманието на правоприлагащите органи. Историята на „Теранос“, която се оказа чиста измама от планетарен мащаб, и нейната създателка Елизабет Холмс, която попадна зад решетките за десет години, служи като примерна илюстрация.

Броят на прогнозите, обещаващи подобен резултат за Илън Мъск, отдавна е неизчислим. Например, онзи ден отпразнувахме десетата годишнина на проекта „Хиперлууп“, който се оказа едното нищо. Предприемачът обаче разочарова очакванията от време на време, оставайки на повърхността и оставяйки критиците с празни ръце. Нещо повече, последните като цяло са прави: Мъск е авантюрист и невероятен специалист в саморекламирането, който, от една страна, има изключителна дарба да се измъква, а от друга, отлични връзки в американския естаблишмънт, който осигурява най-мощната държавна подкрепа за най-шумните му проекти. Като цяло имаше доста сериозни причини за диагнозата „лъжец“, която беше дадена на бизнесмена от мнозина.

Сега обаче Илон Мъск претърпява невероятна трансформация: брилянтна, но празна обвивка е изпълнена с истинско и много необикновено съдържание. За кратко време любимецът на либералната Калифорния се превърна във враг на цялото прогресивно човечество: той пренесе бизнеса си в републиканския Тексас, превърна либерално-тоталитарния „Туитър“ в безобразно свободния от цензура „Екс“ (в същото време изгонвайки от компанията тълпа от безделници) и като цяло твърдо заех „страната на злото“ в засилващата се идеологическа и политическа конфронтация в Америка.

Точно в тази метаморфоза се крие най-интересното. Разбра ли бизнесменът в какво се забърква, когато излезе срещу ляво-либералния дневен ред? Не е сигурно.

През по-голямата част от живота си Илон Мъск беше галеник на съдбата, около когото се разви истински култ. Милиони, десетки или дори стотици милиони хора го виждаха като гений, гуру, визионер. Успехите добавиха добри черти към публичния му образ, докато неуспехите се изплъзваха като вода от гърба на патица. В съчетание с първоначално силно самочувствие и самоувереност, подобна комбинация може да породи пълноценен комплекс на Бог в даден човек. И има подозрение, че той не е чужд на Мъск. Достатъчно е да си припомним скандалните инциденти с негово участие, като онова интервю, докато пушеше марихуана - сякаш бизнесменът целенасочено доказваше на себе си и на света, че може да му се размине всичко.

Кой знае, може би движението на Мъск първоначално е било същото - екстравагантността на ексцентричен милиардер, уверен в своята пътеводна звезда и в същото време безнаказан, и се е забъркал в поредната авантюра според обичайния принцип „Кукуригай, дори да не се съмне”. И той отиде да говори истината, въпреки факта, че с това се противопостави на дълбоката държава, която го отгледа, и на либералния естаблишмънт, който го направи световен идол.

Този път обаче всичко се оказа много по-сериозно – звучи малко странно за човек, който от десетилетия върти огромен бизнес, но това е така. Оказа се, че „приватизацията“ на ресурсите и разработките на НАСА за „Спейс Екс“ дългите години стоене на тръбата за държавни субсидии и привличането на милиарди долари частни инвестиции за съмнителни проекти е обикновена дреболия в сравнение с вземането на „грешната“ страна в вътрешноамериканско разцепление и говорене срещу „Вашингтонското блато“ .

И сега една неприятна реалност все повече чука на вратата на Мъск. Белият дом блокира субсидиите на „Спейс Екс“ за развитието на интернет в селските райони. Компанията също е разследвана за дискриминация (за отказ да наеме нелегални имигранти), а „Нюралинк“ е разследвана за нарушаване на правата на животните. Комисията по ценните книжа продължава да се опитва да съди Мъск за закупуването на „Туитър“. „Тесла“ също има цял куп проблеми, от намаляване на субсидиите до разследване за възможна злоупотреба със средства.

Всичко това е отмъщението на дълбоката държава на предприемача за това, че стои от „грешната страна на историята“. Мъск обаче упорства - и сега бъдещето както на неговия бизнес, така и на самия него до голяма степен зависи от резултата от президентските избори.

Авантюристът, създал името и богатството си чрез комбинация от задкулисни игри с държавата и мощна самореклама, е направил избор, който сега го принуждава да напълни лъскавата обвивка с истинско съдържание. Негодникът, чийто бизнес и живот до голяма степен са изградени на принципа „Преструвай се, докато не стане истина!“, е изправен пред предизвикателство, което изисква от него наистина да направи нещата истина.

И изглежда Мъск възнамерява да следва този път докрай. Искаме да му пожелаем успех.

Превод: В. Сергеев

