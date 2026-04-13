/Поглед.инфо/ В нов епизод на безмилостната геополитическа ескалация, президентът Доналд Тръмп обяви пълна военна блокада на Ормузкия проток. Рафаел Фахрутдинов анализира провала на преговорите в Исламабад и готовността на Техеран за челен сблъсък. Докато Вашингтон размахва тоягата на ембаргото, светът застива в очакване на енергиен апокалипсис, който поставя под въпрос не само стабилността на пазарите, но и самото американско влияние в региона.

Тръмп и доктрината на максималния натиск: Блокадата като ултиматум

Светът е изправен пред нова, безпрецедентна фаза на конфронтация в Близкия изток. Американският президент Доналд Тръмп, верен на своя стил на „дипломация чрез натиск“, официално обяви чрез своята платформа Truth Social, че Съединените щати пристъпват към физическо блокиране на Ормузкия проток. Този ход идва след пълния крах на преговорите в Пакистан, където страните трябваше да намерят изход от тлеещия военен конфликт. Според Тръмп, американските ВМС, които той определи като „най-добрите в света“, вече започват процеса по прехващане на всеки плавателен съд, дръзнал да влезе или излезе от тази жизненоважна артерия.

Логиката на Белия дом е прозрачна, но и изключително рискована. Вашингтон обвинява Техеран в „глобално изнудване“, визирайки опитите на Иран да събира транзитни такси за преминаване през пролива. Тръмп е категоричен: няма да позволи на иранската икономика да се захранва от това, което той нарича „незаконен акт на изнудване“. Президентът отиде още по-далеч, обещавайки, че американският флот ще преследва всеки кораб в международни води, който е платил налозите на Техеран. Това на практика означава обявяване на тотална икономическа и морска обсада, която превръща международните води в бойно поле.

Иранският отговор: Ключът към пролива е в ръцете на Техеран

Реакцията на Ислямската република не закъсня и беше очаквано твърда. Али Акбар Велаяти, ключов съветник на върховния лидер, ясно заяви, че Иран няма намерение да отстъпва от суверенните си претенции. Контролът над Ормузкия проток не е просто въпрос на престиж за Техеран, а стратегически императив, който осигурява тяхната сигурност и икономическо оцеляване. Иранската страна умело използва несигурността като оръжие – намеците за наличието на мини, за които „никой освен тях не знае“, хвърлят в паника застрахователните компании и световните корабособственици.

От гледна точка на анализаторите на Поглед.инфо, Техеран разбира много добре, че Тръмп е притиснат от времето и вътрешнополитическите нужди на САЩ. Иранското ръководство залага на стратегията на „дългото изтощение“. Докато Вашингтон разчита на технологичното си превъзходство, Иран разполага с географско такова. Блокадата е нож с две остриета – тя може да задуши иранския износ, но едновременно с това взривява цените на енергоносителите, което е най-големият кошмар за всеки американски президент преди избори.

Провалът в Исламабад и задънената улица на дипломацията

Преговорите в пакистанската столица бяха сочени като последна надежда за деескалация, но те се превърнаха в поредната илюстрация на фундаменталните различия между двете сили. Иран настоява за международно признание на правото му да контролира корабоплаването и да налага такси – позиция, която Вашингтон счита за абсурдна. Според иранската страна, САЩ се опитват чрез блокади и икономически санкции да постигнат това, което не са успели да извоюват през първите 40 дни на открития военен конфликт.

В тази ситуация дипломацията изглежда като безполезен апендикс. Както отбелязват експертите на Поглед.инфо, Тръмп се опитва да „продаде“ блокадата като инструмент за мир, но в действителност тя е инструмент за капитулация. Проблемът е, че Иран няма история на капитулиране под външен натиск. Напротив, външната заплаха консолидира радикалното крило в Техеран, което Марк Уорнър от Сената на САЩ правилно идентифицира като „още по-екстремно“ от предишното поколение лидери.

Геополитическият шах: Ролята на Русия, Китай и „планът Б“ на Пекин

Вашингтон не се ограничава само до Иран. Тръмп отправи директна заплаха към Китай, обещавайки 50% мита, ако Пекин продължи да подкрепя военно и икономически Техеран. Това превръща регионалния конфликт в глобален сблъсък на титани. Фьодор Лукянов от клуба „Валдай“ подчертава, че Иран има много по-голям „марж на безопасност“ от държави като Венецуела или Куба. Подкрепата на Москва и Пекин е ключов фактор, който обезсилва американските опити за пълна изолация.

Блокадата на Ормузкия проток е директен удар по интересите на Китай, който е най-големият вносител на петрол от региона. Тръмп се надява, че икономическата болка ще принуди Си Дзинпин да упражни натиск върху Иран. Това обаче е погрешна сметка. Пекин и Москва виждат в действията на САЩ нарушение на всички международни норми и вероятно ще потърсят алтернативни пътища за доставка и разплащане, заобикаляйки доларовата система и американския флот. В този смисъл, блокадата може да ускори процеса на дедоларизация и формирането на нов евразийски енергиен блок.

Енергийният риск и електоралният капан за Тръмп

Игор Юшков от Фонда за национална енергийна сигурност посочва един критичен нюанс: блокадата премахва от световния пазар около 2 милиона барела петрол дневно. Тръмп твърди, че американската икономика е достатъчно силна, за да издържи, но реалността на бензиностанциите в САЩ може да се окаже друга. Покачването на цените на горивата е най-прекият път към загуба на политическа подкрепа. Техеран осъзнава това и играе по нервите на Вашингтон, знаейки, че времето работи за тях.

Освен това, Тръмп заплаши да унищожи иранската енергийна мрежа и мостове. Това би било акт на тотална война, на който Иран може да отговори асиметрично. Атака срещу газовата инфраструктура на Катар – ключов съюзник на САЩ и основен доставчик на втечнен природен газ – би парализирала не само региона, но и Европа. Така американският опит да „накаже“ Иран може да доведе до колапс на съюзническата система на Вашингтон в Персийския залив.

Блокадата като катализатор на иранската мощ

Парадоксално, но агресивните действия на САЩ могат да консолидират иранското влияние. Вместо да се пречупи, Техеран демонстрира, че държи „ключа“ към глобалната енергийна сигурност. Блокадата на пролива не е край на играта, а началото на изключително опасен втори акт на войната, в който залозите са всичко или нищо. Както често се случва в историята, опитът да се блокира една регионална сила само ускорява нейните усилия да намери пробив, превръщайки се в незаобиколим фактор на световната сцена.

В крайна сметка, стратегията на Тръмп за „морска обсада“ изглежда повече като тактическа маневра за вътрешна консумация, отколкото като устойчив геополитически план. Ако блокадата продължи твърде дълго, тя ще удари по американския потребител по-силно, отколкото по иранския аятолах. И тогава въпросът няма да бъде дали Иран ще отстъпи, а колко дълго САЩ ще могат да поддържат тази скъпоструваща и опасна авантюра, преди собствените им съюзници да поискат край на хаоса.

/Поглед.инфо/ Има моменти, в които родителят усеща, че губи детето си… но не знае как да го върне. На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ д-р Цветеслава Гълъбова говори без заобикаляне за зависимостите – как започват, как се крият и кога вече е опасно да мълчим. Среща за родители, които не искат да чакат катастрофата, за да разберат истината.

Има теми, които родителите избягват…

докато не стане твърде късно.

На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща, която не предлага утеха, а истина.

Специален гост: д-р Цветеслава Гълъбова

директор на Националната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“, с дългогодишен опит в работата със зависимости и семейства в криза.

Регистрирайте се в събитието във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/922312313747712

Тема:

„Как да спасим детето си: истината за зависимостите – без страх и без илюзии“

Това няма да бъде лекция.

Няма да има удобни фрази.

Няма да има заобикаляне.

Ще има разговор. Истински.

Ще говорим открито за:

– първите признаци, които всички пропускат

– моментите, в които вече е опасно

– грешките, които родителите правят от страх

– и какво реално може да се направи

Тази среща не е за всички.

Тя е за онези, които вече усещат, че нещо се изплъзва.

Кога: 21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч.

21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч. Къде: Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2

Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2 Продължителност: 90 минути

Формат:

Първа част – разговор с госта

Втора част – въпроси от публиката

Какво получавате:

✔ Достъп до студиото на „Поглед.инфо“

✔ Възможност да зададете личен въпрос

✔ Среща с госта след края на предаването

✔ Обща снимка с д-р Гълъбова

Важно:

Местата са силно ограничени

Достъпът е само с предварително закупен билет: https://epaygo.bg/1225961307 и на място.

Моля, бъдете в студиото поне 20 минути преди началото

Ако усещате, че този разговор ви е нужен — не го отлагайте.