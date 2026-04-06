/Поглед.инфо/ В новия си анализ авторът Иля Головнев разкрива как Корпусът на гвардейците на ислямската революция променя правилата на войната. Чрез прецизни удари по центрове за данни в ОАЕ и Бахрейн, Иран поставя администрацията на Тръмп в безизходица, застрашавайки облачната сигурност на самия Пентагон и икономическата стабилност на Запада.

Новата ера на асиметричния сблъсък: Сървърът като бойно поле

Светът навлиза в непозната и плашеща територия. Докато класическите военни стратези все още чертаят линии по картите на Близкия изток, Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) де факто обяви началото на първата мащабна война срещу физическата инфраструктура на глобалния интернет. Това не са просто хакерски атаки или софтуерни вируси, а директно физическо унищожение на „сърцето“ на дигиталната ера – центровете за данни (Data Centers).

Според информацията, анализирана от Поглед.инфо, първите потвърдени удари са реализирани още на 1 март срещу дигитални възли в Обединените арабски емирства. Но истинският шок дойде на 31 март, когато IRGC публикува „черен списък“ с 18 технологични гиганта. В него попадат имената, които крепят съвременната цивилизация: Microsoft, Google, Apple, Meta, Oracle, Intel, Cisco и Nvidia. Посланието на Техеран е кристално ясно и брутално: за всеки акт на „държавен тероризъм“ от страна на САЩ или Израел, един център за данни ще бъде изравнен със земята.

Списъкът на възмездието и икономическата цена на страха

Иран доказа, че не блъфира. На 2 април бяха поразени съоръженията на Oracle в Дубай и на Amazon в Бахрейн. Докато западните медии се опитват да омаловажат щетите, Техеран докладва за пълно унищожение на базата в Бахрейн. Това не е просто загуба на сграда и кабели. Един съвременен център за данни, оборудван с десетки хиляди чипове на Nvidia за изкуствен интелект, представлява инвестиция от порядъка на 6 милиарда долара.

Тук се крие голямата геоикономическа логика на Иран: евтини дронове-камикадзе срещу високотехнологични активи за милиарди. Когато удариш център за данни, ти не просто прекъсваш достъпа до социални мрежи. Ти парализираш банкови транзакции, логистични системи, облачни услуги на правителства и дори веригите за доставки. Само няколко минути престой могат да костват на световната икономика стотици милиони долара, а пълното физическо заличаване на подобен обект е удар, от който възстановяването отнема години.

„Меки цели“: Уязвимостта на дигиталните крепости

Анализаторите на Поглед.инфо посочват, че досега тези обекти бяха смятани за неприкосновени. Те бяха проектирани да издържат на земетресения, пожари и кибератаки, но не и на насочени ракетни удари. Експертите днес ги наричат „меки цели“. За да спреш работата на един гигантски сървърен комплекс, не е необходимо да го превръщаш в прах. Достатъчно е да се порази охладителната система или енергийната подстанция. Без постоянно охлаждане, чиповете за милиарди се превръщат в неизползваем силиций за броени минути.

Това поставя под огромен риск амбициозни проекти като Stargate UAE – масивен център за данни на стойност 30 милиарда долара, в който участват OpenAI и Nvidia. Стратегията на ОАЕ и Саудитска Арабия да се превърнат в световни хъбове за изкуствен интелект сега изглежда като хазартна игра с предизвестен лош край. Застрахователните компании вече отказват да покриват рискове от военни действия, което означава, че технологичните корпорации ще трябва сами да носят тежестта на евентуални нови загуби.

Фрагментация на мрежата и краят на облачните илюзии

Политологът Руслан Осташко обръща внимание на три критични аспекта на този конфликт. Първо, техническият натиск върху платформи като Amazon и Oracle е безпрецедентен. Въпреки че данните се дублират в различни региони, физическото унищожение на оборудването води до огромни закъснения (latency) и финансови загуби, които подкопават доверието на инвеститорите.

Второ, политическият подход на Иран е абсолютно директен. Техеран осъзна, че е трудно да се бори със САЩ в софтуерната сфера, където Вашингтон доминира, затова избра „твърдия“ метод – физическо прекъсване на кабела и захранването.

Трето, започва голямата фрагментация на глобалния интернет. Сигурността на сървъра вече не се измерва с криптографски ключове, а с дебелината на бетона и наличието на ПВО системи около сградата. Това ще доведе до масово изтичане на капитали към „тихи пристанища“, което ще оскъпи дигиталните услуги за крайния потребител по целия свят.

Енергийната катастрофа и социалният шок

Паралелно с дигиталната война, светът се люлее от енергиен шок. Поглед.инфо отбелязва, че цената на петрола Brent скочи рязко от 70 на 120 долара за барел. Това доведе до глобално надплащане за горива в размер на над 110 милиарда долара само за първия месец на конфликта.

Поскъпването на енергията моментално повлече след себе си и цените на храните. Индексът на ФАО достигна критични нива, невиждани от есента на 2025 г. Зърното, месото и растителните масла се превръщат в лукс за много региони, докато търговците все още се опитват да осъзнаят мащаба на геополитическото земетресение в Близкия изток.

Капанът за Тръмп и пробивът в сигурността на Пентагона

Най-опасната последица от иранската стратегия е директната заплаха за военната машина на САЩ. Публична тайна е, че Пентагонът и Министерството на войната съхраняват критични масиви от данни в облачните услуги на Amazon. Удряйки по търговската инфраструктура на тези компании, Иран индиректно удря по логистиката и разузнаването на американската армия.

Политологът Юрий Любомирски е категоричен: това е послание лично към Доналд Тръмп. Неговата администрация се оказва неспособна да защити „дигиталните активи“ на своите корпорации. Провалът на Пит Хегсет и военното ръководство да предвидят този тип асиметрична заплаха може да се окаже фатален. Когато противникът може да унищожи инвестиция за 6 милиарда с дрон за няколко хиляди долара, цялата американска доктрина за технологично превъзходство рухва. Навлизаме в епоха, в която глобалната икономика ще се разпадне на защитени зони, а досегашният „свободен свят“ ще трябва да плати цената на своята уязвимост.

Събитие от Фестивал Изкуството На Барока

Площад Петко Р. Славейков 4а, ет.2/плюс партер/, 1000 София, България

Публично · Всеки във или извън Facebook. Регистрирайте се в събитието:

https://www.facebook.com/events/1905544306754107?

На 8 април (сряда) от 19:00 ч. стартира концертната поредица

„Знаменити изпълнители в близък план“

с първо събитие – Концерт-лектория с проф. Йосиф Радионов.

Това не е традиционен концерт. Това е среща с музиката – чрез звук, разказ и живо общуване.

Проф. Радионов ще ви въведе в света на камерните струнни шедьоври, ще разкрие историите зад произведенията и ще превърне слушането в истинско преживяване.

Заедно с пловдивските си колеги Мариана и Валентин Гогови, които имат дългогодишна успешна кариера в Германия, ще изпълнят творби от В.А.Моцарт, Антонин Дворжак, Марин Големинов и др.

Очакват ви и великденски изненади, както и възможност за разговор с изпълнителите.

Столична библиотека(над Детския център) - пл. „Славейков“ 4А, 2 етаж

Културен салон „Луксуриа Еуропае“

Билети на касите на EasyPay, онлайн в EpayGO https://epaygo.bg/4215197981 и на място (Местата са ограничени)