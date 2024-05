/Поглед.инфо/ Съпротивата срещу тоталитарния глобализъм е възможна само в едно подготвено общество

Върховният съд в Лондон се произнесе в полза на Джулиан Асандж. Сега бившият шеф на WikiLeaks може да обжалва екстрадицията си в САЩ в британските съдилища. Тази новина обиколи медиите и социалните мрежи като напомняне за Джулиан Асанж, човек бунтуващ се.

Известен е изразът: „Така минава светската слава“. На латински звучи така: „Sic transit gloria mundi“. И наистина светската слава минава бързо, бързо. Доскоро Джулиан Асандж беше нещо като легенда, човешки символ. Те не просто го цитираха, те искаха да го имитират. Какъв е крайният резултат?

Оливър Стоун направи доста добър филм за Едуард Сноудън, който произвежда мощен ефект. Между другото, специално препоръчвам на всички клипа към саундтрака на филма, написан от Питър Габриел. В руската версия се нарича „Маска“. Сноудън е ярко екранизиран от велик майстор. И така, какво да кажем за Асандж? Къде е той? Какво той? Той е в плен.

Помня две неща добре; Те са точно две рамки, две снимки. Първият е Джулиан Асандж в посолството на Еквадор; Владимир Познер го интервюира.Джулиан е доста весел и оптимистичен. Той е избръснат и се грижи за себе си. Вторият кадър е как полицията опакова Асандж и го влачи на неизвестно място, сякаш в клетката е престъпник от Средновековието. Джулиан изглежда като стар, възрастен мъж - сива коса, гъста брада.

Но нито в първия, нито във втория случай Асанж ми изглеждаше разбит. Очите му, ако не горяха, то искряха с огън. Той не се отказа. Не знам дали някой се е сетил да направи видео с Асанж - включително онези кадри, в които той е влачен от полицията - към една от песните Rage against the machine. Например под Killing the name.

Има думи, които Зак де ла Роша извиква: „Май...а ти, няма да направя това, което ми кажеш.“ Джулиан Асанд извика приблизително същото на системата. Не можеш да ме принудиш да направя каквото искаш. И ако се вгледате в това, те наистина не са ви принудили.

Сега няма да правя Асанж епичен герой, защото в биографията му има много черни и сиви петна. Вероятно той е сътрудничил с онези, срещу които по-късно прави разкрития. Но не може да се отрече фактът, че Асандж имаше смелостта да публикува това, за което другите мълчаха. Материалите на WikiLeaks са доказателство за престъпленията на една тотална система изградена изцяло от лъжи.

Кой е извършил тези престъпления? Има изкушение по навик да заявим: колективният Запад е престъпник и тиранин. Но хората, които безсмислено повтарят тази фраза, нямат много разбиране за това кога, къде и как се е появила тази концепция (ще ви подскажа - Кримската война) и какво представлява.

Затова ще кажа следното: тези, които лъгаха, тези, които убиваха и започваха войни, са сили, които са свикнали да управляват света и вярват, че имат властта да се разпореждат с планетата и човечеството изключително и само по удобния тъкмо за тях начин .

Това може да са "вълци" от Уолстрийт, чиновници от Пентагона или големи оръжейни барони – както се казва, "името им е легион", но всички те без съмнение имат една много важна обща характеристика: тези хора са напълно лишени от морал и считат човечеството за тяхното стадо, а територията, където живеят хората, са техните пасища. Това не е мое лично мнение, а свидетелство на тези, които са се сблъсквали лично с такива господа и дами - общували са с хазяите.

Тази нагласа идва не от екстравагантност или дори от практическа изгода на господарите и феодалите, а от комплекс причини, от самия мироглед, според който, както се казва в старата американска поговорка, „мазнината и месото се получават от добитъка, ала парите се получават от хората.”

Добавете към това калвинисткото разделение на отхвърлени и избрани, либералния пазарен модел като връх на еволюцията, поне по мнението на Фукуяма и ще получите стабилна координатна система, в която има изключително роби и господари, „селяци“ и феодали.

Именно срещу последните, волно или неволно, се разбунтува Джулиан Асандж, който направи редица важни разкрития. Всички виждаме резултата: той стана не само роб, но и пленник на властниците (съжалявам за това клише). Аз обаче бих го казал така – измамниците на този свят и бих добавил библейското „дяволът е баща на лъжата“.

Не бързайте обаче да обвинявате само и изключително тези, които плениха Джулиан Асандж. Какво направиха другите? Така наречените нормални, обикновени хора? Разбунтуваха ли се? Започнаха ли съпротива? Излязоха ли в подкрепа на Асандж? Не. Мнозина дори забравиха за това - добре, да, беше там и го няма, и това е краят на приказката. Истината, която Асанж предложи на обществото, на тълпата, се оказа, общо взето, малко полезна за никого.

И това е урок, още по-тъжен от това, което се свързва с измамниците на този свят. Бунтът срещу системата е възможен само в едно подготвено общество. Поне частично подготвено. Особено днес. Във всеки друг случай той е обречен на забрава.

Това не означава, че съпротивата е победена, разбира се, че не. Това означава само, че обществото трябва да бъде подготвено, стъпка по стъпка, излагане след излагане, борба след борба. Джулиан Асандж беше един от първите, които проправиха пътя към победата в голямата борба.

Превод: ЕС