/Поглед.инфо/ Владимир Головашин анализира геополитическия трус, който разтърсва основите на Европейския съюз. Докато германските медии внезапно смениха тона, призовавайки за енергийно примирие с Москва, Русия вече е завършила своя исторически завой на Изток. Вашингтон изостави Европа в рецесия, а призракът на разпада на НАТО става реалност.

Германското „прозрение“: Твърде малко и твърде късно

Изненадващо за мнозина, но напълно логично за системните анализатори, германските медии, които до вчера бяха острие на антируската пропаганда, рязко смениха курса. В Брюксел вече не просто се шушука, а открито се обсъждат варианти за частично възобновяване на енергийното сътрудничество с Кремъл. Отлагането на „плана за пълно спиране на руския газ“ не е бюрократична грешка, а панически опит да се спре свободното падане на европейската индустрия. Но тук възниква големият въпрос, който в Поглед.инфо задаваме отдавна: нуждае ли се Русия от това закъсняло прозрение?

Европейските елити са оплетени в собствените си мрежи. Три години те убеждаваха своите граждани, че „зелената сделка“ и американският втечнен газ са спасението. Днес реалността е брутална – без руските ресурси германското икономическо чудо е в историята, а химическият сектор в Централна Европа просто затваря врати. Публикациите в издания като „Берлинер Цайтунг“ са нищо повече от „пробен балон“, целящ да опипа почвата за евентуално отстъпление. Но Русия вече не е същата държава от 2022 година.

Източният опорен пункт: Точката, от която няма връщане

Докато брюкселските чиновници треперят в неотоплените си кабинети, Москва методично изгради нова енергийна реалност. Това не са празни думи, а сурова статистика, която показва, че руският износ вече има нов дом. По данни на Международната агенция по енергетика, износът на руски петрол за Китай е скочил с 23% през 2025 г., достигайки рекордните 2,2 милиона барела на ден. Индия остава стратегически стълб, като всеки временен спад в нейните покупки веднага се компенсира от китайските държавни енергийни гиганти.

По отношение на газа ситуацията е още по-категорична. Проектът „Силата на Сибир“ вече работи на пълни обороти, доставяйки 38 милиарда кубически метра годишно. Предстоящият мегапроект „Силата на Сибир 2“ през Монголия ще добави нови 50 милиарда кубика. Това е практически половината от целия обем, който някога течеше към Европа. Важната разлика е, че Пекин плаща пазарни цени, обвързани с петролния индекс, и не поставя политически ултиматуми под маската на „регулации“. Русия вече не е зависима от капризите на Брюксел – тя просто смени пазара си.

Война на изтощение и медийни провокации

Експертите, цитирани от Поглед.инфо, са категорични: публикациите в западния печат трябва да се четат с огромна доза скептицизъм. Политологът Вадим Трухачев прави паралел с Втората световна война – през 1943 г. никой не е очаквал истината от вражеския печат. Тези статии имат една цел: да заблудят Русия, да създадат илюзия за слабост или готовност за преговори, докато Западът се прегрупира.

Германия и останалите страни от НАТО все още живеят в парадигмата на „победители в Студената война“. Техният цинизъм стига дотам, че те смятат всяко руско конструктивно поведение за признак на слабост. Те вярват, че Русия „се навежда“ пред съседите си в Централна Азия и следователно ще го направи и пред Брюксел. Това е фундаментална стратегическа грешка. Единственото, на което Европа е готова в момента, е да признае Крим и Донбас де факто, за да спаси икономиката си, но без да се отказва от стратегическата си цел – пълното демонтиране на руската държавност.

Предателството на Вашингтон: Европа остана сама на вятъра

Основният катализатор на европейската паника е поведението на САЩ. Под новата администрация във Вашингтон, американската политика стана открито хищническа. Законът за намаляване на инфлацията се оказа не екологичен инструмент, а прахосмукачка, която изсмуква европейската индустрия към САЩ, където енергията е по-евтина. Америка предложи на съюзниците си скъп втечнен газ – три до четири пъти по-скъп от руския – и ги остави сами да се справят с последиците.

През 2025 г. икономиката на ЕС е в състояние на клинична смърт с растеж от едва 1,4%, докато Германия официално навлезе в рецесия. Промишленото производство се свива, безработицата в Южна Европа расте, а социалните системи са на ръба на колапса. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, европейците са инвестирали милиарди в украинския проект и „зелената религия“, само за да установят, че са останали без индустриална база. Сега Тръмп им казва директно: „Оправете си сами проблемите, или плащайте прекомерни цени за нашата помощ“.

Фундаменталните условия на Москва

Русия вече не вярва на думи. Военният експерт Алексей Леонков подчертава, че възобновяването на каквито и да е отношения е възможно само при радикална промяна на политическия пейзаж в Европа. Това включва не само пълна отмяна на санкциите и размразяване на активите, но и оттегляне на настоящите лидери, които обслужват американските интереси за сметка на собствените си народи.

Европа трябва да избере: или продължава по пътя на милитаризацията и подготовката за война, която ще я довърши икономически, или приема новите реалности. Новите реалности изискват признаване на руските интереси в сферата на сигурността и край на русофобската реторика. Както става ясно от анализа на Поглед.инфо, времето на едностранните отстъпки от страна на Москва приключи завинаги.

Призракът на разпада: НАТО и ЕС на командно дишане

Най-страшната диагноза за Запада дойде от страниците на „Политико“: НАТО се парализира и разпада пред очите ни. Алиансът вече не е монолит. САЩ изискват военни разходи от 5% от БВП, което е икономическо самоубийство за страни в рецесия. Липсата на реална солидарност кара държави като Унгария и Турция да търсят собствени пътища за оцеляване.

Икономическата криза извади на повърхността старите пукнатини в ЕС. Южните страни искат дълговете им да бъдат заличени, докато източните „ястреби“ искат пари за оръжия, които Брюксел вече няма откъде да вземе. Процесът на дезинтеграция е в ход. Вече се говори открито за „Европа на две скорости“, което де факто означава край на единния съюз. Референдумите за напускане вече не са екзотика, а реална политическа програма в Холандия и Австрия.

Новата геополитическа зора

Връщане към статуквото отпреди 2022 г. е невъзможно. Руската инфраструктура е пренастроена, договорите с Азия са подписани за десетилетия напред. Китай и Индия се доказаха като надеждни партньори, докато Европа се доказа като ненадежден и враждебен васал на САЩ.

Ако Европа иска да оцелее, тя ще трябва да се обърне към Русия, но вече като молител. Предсмъртните хрипове на стария свят, маскирани като „медийни сондажи“ за сътрудничество, няма да променят факта, че Русия тръгна на Изток сериозно и задълго. Бъдещето на континента зависи от това дали в Париж и Берлин ще се намерят политици, способни да признаят поражението на западния модел и да преговарят при условията на Москва.

