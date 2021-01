/Поглед.инфо/ Стотици демонстранти маршируваха в германската столица Берлин, за да отбележат годишнината от убийството на двама комунистически лидери от 20-ти век - Роза Люксембург и Карл Либкнехт.

Съобщава се, че полицията се е намесила, като се позовава на нарушения на германските правила срещу Ковид-19.

Групата от леви протестиращи се събраха във Франкфуртската порта в квартал Фридрихсхайн в Берлин в неделя сутринта като част от годишната церемония в чест на водачите Роза Люксембург и Карл Либкнехт, които са били убити от десни паравоенни формирования през 1919 г.

С много развяващи се червени знамена със сърп и чук демонстрантите след това тръгнаха към гробището Фридрихсфелде, където са погребани двамата комунистически лидери.

Около 3000 души са се регистрирали да присъстват на събитието, но Берлинер Цайтунг, позовавайки се на говорител на полицията, каза, че са се появили много по-малко.

Въпреки че митингът се превърна в ежегодна традиция сред германските социалисти, изглежда, че събитието нарушава федералните мерки за социално дистанциране и забрана за публични събирания на фона на пандемията с Ковид-19.

Местните медии съобщиха, че голям контингент от полицаи е бил на мястото на инцидента, за да "накаже" нарушителите на Закона за защита от инфекции, който позволява на правителството да налага задължения за маски, ограничения на събранията и други мерки, въведени за спиране на разпространението на вируса.

Кадрите, публикувани от видео агенцията на РТ Руптли, показват, че полиция в екипировка за борба с безредици изтласква група демонстранти, развяващи червени знамена.

ВИДЕО:

https://www.youtube.com/watch?v=w_tQ65BZg4o&feature=emb_title

Очевидци обвиниха полицията, че е употребила агресивни тактики, докато се е конфронтирала с групата.

Една публикация в Туитър, която включва фотография на демонстратор, който бива извлачен настрани, казва, че полицията е ползвала лютив спрей. Освен това се казва, че "беше невъзможно да се спазва социалната дистанция".

Heute findet die traditionelle #Luxemburg-Liebknecht-Demo statt. Die #Polizei greift die Demonstration aktuell immer wieder unter fadenscheinigen Vorwürfen an und hindert sie am Losgehen. Es gab schon mehrere Festnahmen. #LLDemo #b1001

11:45 AM · Jan 10, 2021

Zur Stunde haben sich in #Berlin mehrere tausend Menschen versammelt, um an die Ermordung der Sozialistenführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht vor 102 Jahren zu erinnern. Schon bevor die Demonstration gestartet ist, kam es zu Auseinandersetzungen. #LLDemo #b1001 #llldemo

Профил в Туитър разказва, че близо 1000 души са се събрали в Берлин за да отбележат убийството на социалистическата лидерка Роза Люксембург и Карл Либкнехт преди 102 години.

Immer wieder Gewalt gegen Demonstrant:innen, Leute werden rausgezogen, Pefferspray genutzt und Abstandhalten verunmöglicht.

Друг профил публикува горната снимка и написа, че властите продължават с насилието си срещу демонстрантите, както и че използват лютив спрей.

Според репортажи, са извършени няколко ареста.

Берлинската полиция публикува кратко съобщение, потвърждаващо, че е имало изолирани арести, добавяйки, че правоохранителните органи са помолили някои демонстранти да изхвърлят знамената на Свободната немска младеж (FDJ), които носят.

Свободната немска младеж е била официалното младежко движение на социалистическата Германска демократична република.

По-специално германската лява партия Die Linke / "Левите" заяви, че ще отложи честването на Роза Люксембург и Карл Либкнехт до март поради пандемията.

Превод: СМ

