/Поглед.инфо/ На фона на американския санкционен натиск и борбата срещу Иран, Китай придобива влияние

Обявяването на съвременен Ирак за суверенен и независим може да бъде само със сериозно преувеличение, въпреки че формално всички символи и атрибути на държавността присъстват там. На практика територията на страната се превърна в арена на конфронтация между външни сили, които защитават собствените си интереси и не се съобразяват особено с мнението на иракските власти и още повече на населението на страната.

Сред десетките примери е необходимо да се откроят няколко, които най-ясно показват незавидното положение на властите на Багдад. На 15 януари иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (КСИР) нанесе ракетна атака срещу американска военна база в Ербил (административен център на кюрдската автономия). Ирак в знак на протест отзова посланика си от Техеран, поиска официално извинение и обяви намерението си да подаде жалба за "иранската агресия" в Съвета за сигурност на ООН. И тогава какво стана?

Иран не се извини, но посланик Н. Абдел Мохсен Абдела тихомълком се върна в Техеран - и се мина без жалване в ООН! Както призна С. Юсеф, член на комисията по сигурност и отбрана на иракския парламент, „ние знаехме от самото начало, че жалбата няма да бъде подадена, тъй като Иран оказваше натиск върху арабските шиитски партии в управляващата коалиция. ”

На 2 февруари американските сили започнаха ракетни атаки срещу повече от 85 цели в Ирак и Сирия, убивайки най-малко 13 души в Сирия и 16 в Ирак. Сред убитите е началникът на тиловите служби на "народната милиция" Абас ал-Дараджи.

Пентагонът заяви, че това е в отговор на смъртта на трима американски войници в база в Йордания при нападение с дрон на 28 януари, извършено от подкрепяна от Иран иракска милиция. Вечерта на 7 февруари американците извършиха ново нападение, този път срещу кола в квартал Русафа в Багдад, в резултат на което бяха убити двама висши лидери на шиитската групировка Катаиб Хизбула, включително Абу Бакр ал Саиди, който отговаряше за „чуждестранните операции на ислямската съпротива“.

Шарже д'аферът на САЩ в Багдад Дейвид Бъркър беше извикан в иракското външно министерство и му беше връчена протестна нота. „Ирак потвърди отказа си да позволи територията му да се превърне в поле за разчистване на сметки между воюващи държави.

Страната ни не е подходящото място за демонстрация на сила между противници. Правителството на Ирак ще положи всички усилия, за да защити територията на страната, нашите градове и живота на нашите цивилни граждани и силите за сигурност от всякакъв вид“, отбелязват от външното министерство.

Говорителят на премиера, генерал-майор Яхя Расул, категорично осъди действията на САЩ, федералното правителство описа атаките като "откровени убийства", а премиерът обяви тридневен траур за загиналите офицери и "милициите" на КСИР.

В същото време външният министър Фуад Хюсеин призна влиянието на Иран в Ирак, но определи отношенията между страните като "постоянни преговори". Външният министър подчерта, че продължаващите провокации от милиции, свързани с Иран, могат да въвлекат Ирак в по-широк конфликт и че иракчаните все повече се противопоставят на влиянието на тези милиции, сигнализирайки за нов момент в иракската политика.

Тази „поливалентност” обаче не оказа никакъв ефект на Вашингтон и те използваха изпитана техника - освен политическия натиск, те засилиха икономическия натиск, за по-сигурно.

Иракските активи в САЩ надхвърлят 100 милиарда долара, плащанията за петрол също се извършват предимно в американска валута, а Вашингтон не се ограничава в методите и средствата за „убеждаване“. По този начин Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на иракската банка Al-Huda, обвинявайки я в улесняване на финансирането на „чуждестранни терористични организации“, включително КСИР и иракски милиционерски групи, свързани с Иран.

Освен това се твърди, че банката е предоставила достъп до финансовата система на САЩ на организации, известни с използването на фалшива документация, фалшиви депозити и фалшива валута. Собственикът и президент на борда на директорите на банката Хамад ал-Мусауи беше лично обвинен в „операции за пране на пари и фалшифициране на документи за извършване на големи парични преводи от Ирак“.

Заместник-министърът на финансите на САЩ по въпросите на борбата с тероризма и финансовото разузнаване Брайън Нелсън проведе разговори в Багдад, които доведоха до решението на федералното правителство на Ирак да забрани на осем местни търговски банки да участват в транзакции в долари.

Освен Al-Huda, в списъка, публикуван от Централната банка на Ирак, влизат Ahsur International Investment Bank, Investment Bank of Iraq, Hammurabi Commercial Bank, Al-Janub Islamic Bank for Investment and Finance и др. Забранените банки вече са изключени от участие в ежедневните доларови аукциони на Централната банка, което, според САЩ е „мярка за защита на финансовите системи от престъпни, корупционни и терористични дейности“ и борба с контрабандата на валута в Иран.

На 22 януари Съединените щати наложиха санкции на 13 иракски лица и шест юридически лица за връзки с радикалното палестинско движение Хамас, шиитската група Катаиб Хизбула и КСИР. Авиокомпанията Fly Baghdad също беше включена в черния списък за „осигуряване на подкрепа на КСИР и нейните прокси сили в Ирак, Сирия и Ливан“.

Гореспоменатият Б. Нелсън не се ограничи с американските санкции и повдигна въпроса пред иракското ръководство за предприемане на местни ответни мерки, което беше извършено незабавно. „В съответствие с решението на правителството и министър-председателя Мохамед ал-Судани, Fly Baghdad ще спре да извършва полети до второ нареждане“, каза превозвачът в прессъобщение.

Fly Baghdad също отбеляза, че тъй като въвеждането на ограничителни мерки е довело до замразяване на банкови сметки, авиокомпанията „не може да възстановява средства на пътниците за отменени полети или да ги прехвърля към сметки на други въздушни превозвачи с цел обмен на билети“. В тази връзка авиокомпанията поиска от иракското правителство да предприеме необходимите мерки за транспортиране на своите клиенти до техните дестинации с полети на други компании, както иракски, така и чуждестранни.

В Ирак има няколко авиокомпании: Iraqi Airways, Fly Baghdad и Ur Airlines, както и Fly Erbil (базиран на международното летище Ербил, Иракски Кюрдистан). Багдад, за задоволство на американската страна, отиде по-далеч - от 3 февруари въздушният трафик с Руската федерация беше спрян „поради оперативни проблеми“.

Нямаше проблеми дори по време на тежката война между Иран и Ирак, когато Aeroflot и Iraqi Airways изпълняваха няколко полета седмично между Багдад и Москва. Полетите между двете столици бяха възобновени през октомври 2017 г. след 13-годишна пауза, причинена от дипломатически и политически проблеми. Тогава беше подписано споразумение за въздушен транспорт, което позволи на Iraqi Airways да изпълнява четири полета седмично до Москва. Сега резултатите от дългите преговори са сведени до нула за една нощ.

През януари, след като американските бази станаха обект на постоянни атаки от иракски шиитски въоръжени групировки и американците започнаха да отговарят на тези атаки с удари по иракска територия, премиерът М. ал-Судани каза, че Багдад говори съвсем сериозно за изтеглянето на чуждестранните военни контингенти от страната.

На 11 февруари се проведе нов кръг от преговори за определяне на график за постепенно изтегляне на „коалиционните сили“, водени от Съединените щати. Тази стъпка, според много експерти, е параван и е предназначена за наивници. Например сирийският анализатор Камал ал-Джуфа директно казва, че не става дума за изтегляне на американските войски, а само за промяна на формата на тяхното присъствие, като се вземат предвид нуждите на американския военен контингент в Сирия.

„Особено като се има предвид, че Ирак е логистичен плацдарм за американските войски в Сирия“, подчерта той и добави, че промяната на формата на военното присъствие на САЩ в Ирак е част от общия процес на промяна на ролята им в Близкия изток. В същото време „няколко страни“ не са заинтересовани от намаляване на американското военно присъствие в региона и призовават Вашингтон не само да го запази, но и да го засили.

Наистина, в допълнение към САЩ и Иран, има много "заинтересовани" от развитието на ситуацията в Ирак. Това включва Израел, страните от Персийския залив и др. Достатъчно е да споменем Турция, чийто президент заяви: „През летните месеци до голяма степен ще завършим укрепването на нашите позиции в зоната на операция „Нокът“. Така ще можем да предприемем много по-ефективни мерки срещу терористите.

Под терористи Р. Ердоган разбира забранената в Турция Кюрдска работническа партия и свързаните с нея организации. Неговата решителност е очевидна: „Турция ще направи всичко, за да предотврати създаването на терористична държава по южните си граници. Ще продължим да унищожаваме членове на терористични организации, където и да се намират. И ние ще унищожим тяхната инфраструктура“. В същото време президентът подчерта, че „Турция със сигурност уважава териториалната цялост на Ирак“.

Има още една влиятелна сила, която без да прибягва до сила, заплахи или гръмки изявления, набира тежест и влияние в Ирак и вече е водеща в инвестициите. На 24 януари в Ербил беше открит китайски визов център, на церемонията присъстваха китайският посланик в Ирак, китайският генерален консул, губернаторът на Ербил и други правителствени служители.

За справка: през 2019 г. Китай откри първата катедра по китайски език в региона в университета в Ербил. Днес стотици китайски компании оперират в Ирак и работят десетки хиляди китайски граждани. И за разлика от представителите на всяка друга страна, те практически нямат проблеми.

Превод: ЕС