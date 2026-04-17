/Поглед.инфо/ Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (IRGC) обяви фундаментална промяна в навигационния режим на Ормузкия проток, превръщайки го в строго контролиран коридор под ирански суверенитет. Докато Техеран отваря транзита за цивилни съдове, блокадата за чужди военни кораби остава в сила, което хвърля ръкавицата директно в лицето на Вашингтон.

Новият ред в „Гърлото на бутилката“: Иранският суверенитет в действие

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (IRGC) официално обяви налагането на нов, безкомпромисен режим за навигация през Ормузкия проток – най-важната геостратегическа артерия в глобалната енергийна карта. Решението, което беше оповестено от командването на Военноморските сили на Гвардията, не е просто техническа корекция в правилата за плаване, а мащабен акт на утвърждаване на иранския суверенитет върху водите, през които преминава значителна част от световния петролен и газов поток.

Според новия регламент, транзитът на цивилни и товарни кораби вече ще се осъществява единствено по строго определени маршрути, предварително одобрени от иранските ВМС. Всеки кораб, дръзнал да навлезе в пролива, е длъжен да получи изрично разрешение от командването на Гвардията. Този ход на практика превръща международния доскоро коридор в зона, контролирана изцяло от Техеран, където правилата на играта се диктуват не от международното морско право в неговия класически „западен“ прочит, а от императивите на иранската национална сигурност.

Най-важният политически акцент в това съобщение е категоричната забрана за преминаване на военни плавателни съдове. Техеран ясно заявява: Ормуз е отворен за търговия, но е затворен за демонстрация на сила от страна на „външни актьори“. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, този ход цели да неутрализира присъствието на Пети флот на САЩ и техните съюзници, които десетилетия наред третираха пролива като свое „задно дворче“.

Дипломатическият шах на Абас Арагчи и контекстът на примирието

Новината за отварянето на транспортния коридор бе потвърдена от министъра на външните работи на Иран Абас Арагчи. Неговият анонс дойде в изключително деликатен момент – веднага след постигнатото примирие между Израел и ливанското движение Хизбула. Този синхрон не е случаен. Техеран демонстрира пред света, че е конструктивна сила, способна да деескалира напрежението, когато интересите му бъдат зачетени, но и същевременно е сила, която държи ключа към световната икономическа стабилност.

Въпреки примирието на северния фронт с Израел, ситуацията в самия Ормузки проток остава наелектризирана. Включването на цивилния трафик е жест на добра воля към глобалните пазари, но съпътстващите го условия показват, че Иран няма намерение да се отказва от стратегическото си предимство. Гвардейците на революцията контролират не само физическото преминаване, но и информационния поток – местоположението на всеки кораб е под непрекъснато наблюдение, а всяко отклонение от зададения курс може да доведе до незабавна намеса.

Блокадата на Тръмп и геополитическият инат на Вашингтон

На фона на иранската инициатива за частично отваряне на пролива, Вашингтон заема позиция на крайна непримиримост. Президентът на САЩ Доналд Тръмп, верен на своя стил на „максимален натиск“, категорично отказа да вдигне американската блокада върху иранските пристанища. Неговата администрация настоява, че икономическата примка около Техеран ще остане стегната, докато не бъде подписан цялостен мирен договор, който да включва не само ядрената програма, но и ракетните способности на Иран, както и подкрепата му за регионалните съпротивителни движения.

Тръмп заяви с присъщата си самоувереност, че договорът е „близо“ и че повечето точки вече са договорени. Източници от Висшия съвет за национална сигурност на Иран обаче рисуват съвсем различна картина. Техеран предупреждава, че ако САЩ продължат блокадата и не позволят на иранския износ да достигне до световните клиенти, Ормузкият проток може отново да бъде напълно затворен. Логиката на Ислямската република е проста и брутална: „Ако ние не можем да продаваме своя петрол, никой няма да може“.

Този сблъсък на воли поставя световната икономика в позицията на заложник. От една страна е стремежът на Тръмп да постигне „сделката на века“ чрез икономическо удушаване, а от друга – решимостта на Иран да използва географското си положение като най-мощното оръжие в своя арсенал. Както често се случва в анализите на Поглед.инфо, тук виждаме сблъсък не просто на държави, а на два несъвместими модела за световен ред.

Пазарен шок: Петролът и газът в свободно падане

Реакцията на световните финансови пазари беше мигновена и драматична. Веднага след новината за новия режим в Ормузкия проток и допускането на цивилни кораби, цените на енергоносителите тръгнаха рязко надолу. Юнските фючърси на суровия петрол тип Brent се сринаха с близо 13%, достигайки нива от 86,64 долара за барел – ценово равнище, което не бяхме виждали от месеци.

Пазарът на природен газ последва същата траектория. Фючърсите на хъба TTF в Нидерландия ускориха спада си до 9%, падайки до 470 долара за хиляда кубически метра. Тези цифри показват колко огромна е премията за риск, която пазарите бяха калкулирали заради затварянето на пролива. Самото споменаване на думата „транзит“ от страна на IRGC беше достатъчно, за да охлади спекулативния плам.

Този пазарен феномен разкрива една горчива истина за Запада: глобалната икономика е критично зависима от капризите на навигацията в един проток с ширина едва 33 километра в най-тясната си точка. Сривът на цените е облекчение за потребителите в Европа и Америка, но той е и доказателство за мощта на Техеран. Иран показа, че може да срива и вдига световни борси само с един пост в социалните мрежи.

Историческият контекст: От операцията „Желязна хватка“ до днешното примирие

За да разберем значението на днешното съобщение, трябва да се върнем към събитията от юни 2025 г. Тогава американо-израелската военна операция в Близкия изток доведе до почти пълното парализиране на транзита през Ормуз. Светът беше на ръба на енергийна катастрофа, а танкерната война заплашваше да прерасне в глобален конфликт.

Споразумението за двуседмично прекратяване на огъня, обявено на 8 април 2026 г. между Вашингтон и Техеран, постави свободното корабоплаване като ключово условие. Днешното решение на IRGC е част от този крехък процес на деескалация. То обаче носи в себе си всички белези на „въоръжен мир“. Гвардейците не просто се оттеглят – те се препозиционират като официални регулатори на морския трафик.

В редакцията на Поглед.инфо виждаме в това дълбока геоикономическа логика. Иран вече не се задоволява само с това да бъде регионална сила; той претендира за ролята на пазител на енергийния праг на света. Новите правила на навигация са тест за администрацията на Тръмп. Ако САЩ приемат иранските условия и започнат да искат разрешение за своите търговски партньори, това ще означава де факто признаване на новия статус кво. Ако откажат – рискът от нова експлозия на цените и военен сблъсък става неизбежен.

Геополитическият извод: Краят на ерата на безнаказаността

Новият навигационен режим в Ормузкия проток е крайъгълен камък в съвременната история на Близкия изток. За първи път от десетилетия една държава, намираща се под жестоки международни санкции, успява да наложи свои правила в зона, която Западът считаше за своя неотменима сфера на влияние.

IRGC не просто „отвори“ пролива; те го „национализираха“ по смисъла на международния контрол. Забраната за военни кораби е ясен сигнал към НАТО, че ерата на безконтролното присъствие на самолетоносачи в Персийския залив е приключила. Всяко следващо движение на Пентагона в региона ще бъде измервано през призмата на иранското позволение или забрана.

В този контекст, оптимизмът на Тръмп за бърз мирен договор изглежда по-скоро като предизборна реторика или опит за запазване на самообладание пред лицето на една променяща се реалност. Иран вече не преговаря от позицията на слабия. Той преговаря от позицията на държавата, която контролира „гърлото на бутилката“ на световния прогрес.

Бъдещето на Ормузкия проток остава неясно, но едно е сигурно: старият модел на „свобода на моретата“ под егидата на Вашингтон е мъртъв. На негово място идва ерата на суверенните коридори, където силата, географията и желязната воля определят кой ще плава и на каква цена.

Източник: Поглед.инфо