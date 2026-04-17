/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп обеща консервативна революция, но вместо това разцепи собственото си движение, предизвика религиозни скандали и тласна света към нови конфликти – от Иран до Латинска Америка. Вътрешната криза в САЩ вече се прехвърля навън, а логиката на властта става опасно проста: когато губиш контрол у дома, търсиш война навън.
Какво се случи с обещаната „консервативна революция“ на Доналд Тръмп?
Защо неговите най-верни поддръжници започват да се обръщат срещу него?
И дали вътрешната криза в САЩ ще доведе до нова голяма война?
В този разговор на Владимир Трифонов с проф. Александър Сивилов се разкрива една тревожна логика: когато политическата система започне да губи стабилност, тя неизбежно търси външен конфликт като инструмент за консолидиране на властта.
От Иран до Куба, от борсите до бойните полета – светът навлиза в фаза, в която икономика, политика и война се преплитат по начин, който може да излезе извън контрол.
- Ще има ли нова война?
- Кой печели от ескалацията?
- И дали това е план… или хаос?
Ал. Дугин: Подредбата на Великите сили. Консервативната революция на Доналд Тръмп – Книжен плъх
