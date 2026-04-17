/Поглед.инфо/ Вицепремиерът Дин Сюесян заяви, че Китай е готов да работи с Туркменистан за повишаване на качеството и ефективността на енергийното сътрудничество. Повод за това е 20-годишнината от стратегическото партньорство в сектора на природния газ. Сътрудничеството в тази област остава ключов елемент в двустранните отношения.

Двете страни поддържат високо ниво на стратегическо взаимно доверие и традиционно приятелство за взаимна изгода, като гледат дългосрочно на развитието на партньорството. Постигнат е устойчив напредък по цялата верига на индустрията за природен газ, което носи конкретни ползи за населението и на двете държави.