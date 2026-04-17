/Поглед.инфо/ Иранският външен министър Абас Арагчи обяви пълното отваряне на Ормузкия проток за всички търговски плавателни съдове, обвързвайки решението с примирието в Ливан. Ходът предизвика мигновена реакция на пазарите и неочаквано признание от Доналд Тръмп, който преименува ключовата артерия на „Ирански проток“. Анализ на РИА Новости.

Стратегическото отстъпление или тактически триумф на Техеран

В дипломацията на Близкия изток случайни ходове няма, а когато става въпрос за най-чувствителната точка на глобалната енергийна сигурност — Ормузкия проток, всяко изречение тежи колкото милиони барели петрол. Иранският външен министър Абас Арагчи официално потвърди, че преминаването на всички търговски кораби през протока вече е напълно свободно. Това решение не е изолиран акт на добра воля, а директен резултат от сложната архитектура на примирието в Ливан между Израел и Хизбула. Според Арагчи, режимът на свободно преминаване ще остане в сила за целия период на прекратяване на огъня, което поставя глобалната икономика в състояние на пряка зависимост от крехкия мир по границата на Израел.

Иранската организация за пристанища и морско дело вече е задала договорените маршрути, по които трафикът ще бъде възстановен. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, този ход е ясен сигнал, че Техеран е готов да използва своята "морска хватка" като разменна монета в преговорите за по-широка регионална стабилност. Протокът, който дълго време беше де факто блокиран за западните компании и техните съюзници, сега се превръща в лакмус за сериозността на постигнатите споразумения.

Реакцията на Тръмп и преименуването на геополитическата карта

Едва ли някой е очаквал по-ексцентрична и същевременно символична реакция от тази на американския президент Доналд Тръмп. В типичния си стил, той не само благодари на Техеран за деескалацията, но и отиде крачка по-далеч, наричайки Ормузкия проток „ирански проток“. Този вербален жест е повече от просто лапсус или опит за ласкателство; това е признание на фактическата хегемония на Ислямската република над този воден път.

Признанието на Тръмп идва след период на изключително напрежение, в който американско-израелските операции в региона доведоха до почти пълно парализиране на корабоплаването. До този момент през протока можеха да преминават единствено хуманитарни пратки и съдове на държави, които Иран официално класифицира като „приятелски“. Списъкът включваше Русия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан — държави, които формират новата евразийска ос на сътрудничество. Сега, с един замах, Техеран отваря вратите и за останалия свят, но под свои условия и в контекста на временното примирие.

Пазарното земетресение: Петролът и газът в свободно падане

Финансовите пазари реагираха светкавично на новината, доказвайки за пореден път, че страхът от блокиране на Ормузкия проток е бил основният двигател на високите цени. Само за минути след изявлението на Арагчи, цената на суровия петрол сорт Brent за юнските фючърси се срина с близо 10%, падайки до нива около 89,63 долара за барел. Това е ясен знак, че спекулативната премия за военен риск започва да се изпарява.

Не по-малко драматична е ситуацията и на газовия пазар. Цените на газа в Европа, реферирани чрез фючърсите на хъба TTF, ускориха своя спад до 470 долара за хиляда кубически метра. Ормузкият проток е жизненоважен не само за петрола, но и за доставките на втечнен природен газ (LNG) от Катар и другите арабски монархии. Възстановяването на сигурността в този маршрут премахва логистичния кошмар, пред който беше изправена световната енергетика. Поглед.инфо подчертава, че този икономически ефект ще има дългосрочни последици върху инфлационните процеси в глобален мащаб, особено в САЩ и ЕС.

Хронология на блокадата и логиката на голямата сделка

За да разберем тежестта на днешното събитие, трябва да погледнем назад към 8 април, когато Вашингтон и Техеран за първи път очертаха рамката на двуседмично примирие. Ключово условие в него беше именно свободното корабоплаване. Въпреки това, ситуацията остана напрегната, особено след 13 април, когато Тръмп обяви блокада на иранските пристанища като ответна мярка.

Днешното отваряне на протока изглежда като част от по-голям пазарлък, в който Иран показва, че може да бъде конструктивен партньор, стига интересите му да бъдат зачетени. Пълната безопасност на корабоплаването обаче остава заложник на политическата воля. Техеран ясно заяви, че докато трае примирието в Ливан, протокът ще бъде отворен. Това превръща всеки изстрел по границата между Израел и Хизбула в потенциална заплаха за световната икономика.

Геоикономическият шахмат на Иран

Иранската стратегия за „активна отбрана“ в морето даде своите плодове. Чрез селективното пропускане на кораби само от приятелски държави като Русия и Китай, Техеран демонстрира, че може да фрагментира световната търговия според собствените си политически симпатии. Сегашното разхлабване на мерките е по-скоро демонстрация на сила, отколкото на слабост.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Иран успя да наложи на международната общност разбирането, че без неговата благословия енергийната сигурност на планетата е илюзия. Тръмп, наричайки протока „ирански“, де факто призна този нов световен ред, в който регионалните сили диктуват правилата на играта в собствения си заден двор. Въпросът сега е колко дълго ще издържи този „енергиен мир“ и какви ще бъдат следващите ходове на Вашингтон, ако Иран реши отново да спусне бариерата.

Бъдещето на морските пътища в многополюсния свят

Случаят с Ормузкия проток е учебникарски пример за това как геополитиката надделява над икономическата логика. Светът видя колко лесно може да бъде прекъсната основната артерия на глобалния капитализъм. Отварянето на пътя за търговските кораби е глътка въздух, но тя е наситена с аромата на барут и петрол.

За Русия, Китай и Индия ситуацията остава стабилна, тъй като те вече бяха си осигурили „зелен коридор“ чрез своите дипломатически връзки с Техеран. За западния свят обаче, това е урок по смирение. Цените на петрола и газа може и да падат днес, но политическата цена за свободното преминаване през „Иранския проток“ тепърва ще се плаща. Светът вече не е същият, а картата на Близкия изток се преначертава не с граници, а с маршрути на танкери.

