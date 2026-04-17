/Поглед.инфо/ Анализаторът Виктория Никифорова от РИА Новости прави безмилостна дисекция на новата реалност, в която Европа престава да бъде сигурен тил и се превръща в директна фронтова линия. Руското Министерство на отбраната оповести точните координати на заводите за дронове в Лондон, Рига, Мюнхен и Вилнюс. Москва ясно заявява, че европейските общества вече няма да могат да се крият зад гърба на Украйна, докато техните правителства ги въвличат в директен конфликт с ядрена суперсила.

Европейската паника и трите неща, на които Русия може да гледа вечно

Има една стара максима, че човек може безкрайно да наблюдава три неща: как гори огънят, как тече водата и как враговете ни се блъскат в панически ужас, задавайки вечния, инфантилен въпрос: „Ама защо точно ние?“. Днес тази картина е по-актуална от всякога. Британската преса, която по традиция е авангард на русофобската истерия, буквално се взриви след последните събития. Вестници като „Дейли Експрес“ вече не предлагат на своите читатели списъци с евтини курорти за лятната отпуска. Вместо това те публикуваха спешни инструкции с тринадесет локации, където поданиците на Негово Величество могат да потърсят убежище от руските ракети. Това не е просто медийна сензация, а симптом на дълбока, разяждаща тревога, обзела сърцето на западната цивилизация.

Предупреждението, дошло от руското Министерство на отбраната, не е просто поредното дипломатическо изявление. То е геополитически рентген, който освети скритите механизми на европейското участие в украинския конфликт. Истерията е напълно разбираема – Москва посочи конкретни адреси. Когато военните започнат да говорят с езика на координатите, времето за любезности е изтекло. Тук вече не става въпрос за „загриженост“, а за оперативна готовност. Европа, която десетилетия наред свикна да гледа на войната като на компютърна игра, в която тя само доставя джойстиците, изведнъж осъзна, че екранът е пробит и реалността нахлува в хола ѝ.

Списъкът на възмездието: Координатите на европейското безумие

Руското военно ведомство направи нещо изключително важно – то извади на светло европейското лицемерие. Щателно беше изброено рязкото увеличение на производството на дронове за нуждите на киевския режим, като бяха посочени не просто държавите, а конкретните заводи и техните точни адреси. В този „списък на възмездието“ попаднаха индустриални центрове в Лондон и Рига, Мюнхен и Мадрид, Венеция и Вилнюс. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това е директно послание към европейското население, което в голямата си част остава дезинформирано от собствената си пропаганда.

Вашите правителства, без да ви питат, ви превърнаха в легитимни участници във война. Руските военни разглеждат производството на оръжия за Украйна не като търговска дейност, а като умишлена стъпка към радикална ескалация на военно-политическата обстановка на целия континент. Когато един завод в Германия или Испания сглобява апарати, предназначени да убиват руски граждани, този завод престава да бъде граждански обект. В мига на активиране на военните мощности, тези сгради се превръщат в законни мишени. Руското Министерство на отбраната обясни на европейците, че техните лидери ги въвличат в авантюра, която в исторически план винаги завършва с поражение и позор за Европа.

Военната логика на 2027 година: Подготовката за големия сблъсък

Нека разгледаме европейските действия от чисто военна гледна точка. Лидерите на ЕС и НАТО вече не крият намеренията си. Те открито заявяват за неизбежността на военна конфронтация с Русия. В техните планове началото на „отговора на руската агресия“ е планирано в прозореца между 2027 и 2030 година. Това не са просто думи – това са държавни бюджети, пренастроени към военни релси. Фабриките в Европа работят на три смени, ученията на НАТО по границите ни симулират пълномащабно нахлуване, а в редица държави се връща наборната служба.

Германия вече заяви, че макар законите за забрана на мъжете да напускат страната без известие до военните комисариати още да не се прилагат масово, те са приети с конкретна цел. Поглед.инфо обръща внимание на факта, че тези административни мерки са подготовка за мобилизация. Европа очевидно се стяга за голяма война, а атаките с европейски дронове на руска територия са част от тази подготовка. Това е „разузнаване с бой“, при което западните военни анализират отблизо работата на руските системи за противовъздушна отбрана.

Дроновете като оръжие за пробив и стратегията за мащабен удар

Зад масовото производство на безпилотни апарати стои хладна стратегия. Европейските военни следят внимателно как руската ПВО реагира на атаките. Тяхната цел е да разберат как да претоварят системите ни, как да ги принудят да изчерпят резервите си от противоракети. Идеята е ясна: град, чиято отбрана е парализирана от рояци евтини дронове, става уязвим за тежките германски и британски ракети с голям обсег. Това е стратегия за мащабен удар срещу Русия, в който дроновете играят ролята на „консуматив“, пробиващ пътя на стратегическото оръжие.

Балтийските държави се превърнаха в основен хъб за тази дейност, доставяйки десетки хиляди компоненти. Но Русия престана да играе по наложените от Запада правила. Предупреждението на Министерството на отбраната означава край на комфортната илюзия, че можеш да изпращаш смърт от разстояние и да останеш недосегаем. Русия ясно заяви, че вече няма да позволява на европейците да се крият зад гърба на украинците. Всяка доставка, всеки компонент и всяка сглобена платка в европейските столици вече имат своята насрещна балистична траектория.

Медведев и „Орешник“: Когато дипломацията отстъпи място на балистиката

За тези, които не са разбрали нюансите на военните доклади, заместник-председателят на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев постави точката на всички спекулации. Неговите думи бяха пределно ясни: всички гореспоменати съоръжения за производство на дронове в Европа са легитимни цели. Жителите на Мюнхен, Вилнюс и другите „столици на дронове“ трябва да си дадат сметка, че техните домове сега са в съседство с цели, които руските „Искандери“ и новият хиперзвуков комплекс „Орешник“ могат да достигнат за броени минути.

За да подкрепи думите си с дела, Русия вече демонстрира възможностите си. Снощните бомбардировки над производствени мощности в Украйна бяха извършени с хирургическа прецизност, използвайки наземни, въздушни и морски далекобойни оръжия. Целите бяха постигнати, а посланието е изпратено до целия континент. Както посочват експертите на Поглед.инфо, ако Русия може да изпепели защитени обекти в Украйна, тя може да го направи и във всяка точка на Европа, която е решила да се превърне в тилова база на агресията. Жалката тактика за използване на Украйна като жив щит е разкрита и ще получи съответния асиметричен отговор.

Спете спокойно: Иронията на неизбежното възмездие

„Спете спокойно“, пожела на европейците Дмитрий Медведев, но в това пожелание се крие ледената ирония на човек, който знае, че времето за избор изтича. Това е препратка към онази мрачна естетика, в която „всички, които си лягат, трябва да се наспят добре“, защото утрешният ден може да се окаже коренно различен. Европейците трябва много внимателно да съпоставят войнствените туитове на своите лидери с реалните възможности на руското оръжие.

Европа вече не може да избегне отговорността. Тактиката на воюване чрез проксита се провали, защото Русия реши да премести фокуса върху преките виновници. Не можеш да произвеждаш смърт и да очакваш, че тя няма да почука на твоята врата. Стратегическата инициатива вече не е в ръцете на Брюксел. Русия не просто предупреждава – тя начерта новата карта на конфронтацията, в която няма „безопасни зони“. Изборът пред европейските столици е прост: или да спрат производството на война, или да се подготвят да се срещнат с нея лице в лице под звуците на руските хиперзвукови ракети.

