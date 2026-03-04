/Поглед.инфо/ В навечерието на конституционния референдум в Казахстан, насрочен за 15 март 2026 г., страната е разтърсена от остър дебат относно ролята на руския език. Анализаторът Никита Мендкович разглежда как националистическият натиск и новите законодателни промени заплашват да разрушат социалния мир и културната тъкан на републиката, поставяйки под въпрос нейната геополитическа стабилност и образователно бъдеще.

Конституционният маневър: Символичен удар срещу руския език

Наближаващият референдум за нова конституция в Казахстан се превърна в арена на ожесточен идеологически сблъсък. Основният фокус не е върху административните реформи, а върху член 7 от основния закон, който регулира езиковата употреба. В новата редакция на текста фразата, че руският език се използва „равноправно“ с държавния казахски, е заменена с по-неясната формулировка „използва се редом с него“.

Тази на пръв поглед козметична промяна беше триумфално обявена от националистическите кръгове като „голяма победа“. Според депутата Ринат Зайтов, това де факто понижава статуса на руския език. Експертите, цитирани в анализите на Поглед.инфо, подчертават, че подобни символични жестове не са изолирани случаи, а част от последователна стратегия за изтласкване на рускоезичната култура. От 2023 г. властите в Астана следват „Концепция за развитие на езиковата политика“, чиято крайна цел е почти пълното заменяне на руския език в публичната сфера до 2029 г.

Статистическият парадокс: Декларативен статус срещу жива реалност

Проблемът на тази агресивна „казахизация“ е, че тя се сблъсква с обективната социална реалност. Докато политическият елит настоява за специален статут на казахския език, официалните данни разкриват шокираща картина. Според изследване на Министерството на образованието и науката от 2025 г., около 89% от казахстанците смятат познанията си по държавния език за недостатъчни. Още по-парадоксално е, че 70% от тях нямат намерение да го изучават по-задълбочено.

В професионалната сфера руският език остава безапелационен лидер. В бизнес средите, науката, правото и международните отношения той е основният инструмент за комуникация. Дори в държавната администрация, където натискът за използване на казахски е огромен, едва 17% от служителите притежават високо ниво на владеене на езика (C1). Повечето държавни доклади се пишат първо на руски, а след това се превеждат на казахски, което често води до стилистични и смислови недоразумения.

Дигиталният свят: Къде мисли и чете казахстанското общество?

Анализите на Поглед.инфо показват, че интернет пространството е най-точният барометър за езиковите предпочитания. Статистиката на търсачките като Yandex и Google за 2025 г. е категорична: 94% от потребителите в Казахстан използват изключително руски речник за своите ежедневни нужди. Дори когато се търси информация за казахската история или култура, заявките масово се правят на руски език.

Социалните мрежи и приложенията за съобщения също потвърждават доминацията на руския. Над 55% от потребителите общуват изключително на него, а децата от чисто казахскоговорящи семейства често се „русифицират“ по естествен път чрез достъпа до глобално съдържание, анимационни филми и образователни платформи. Това създава сериозно напрежение сред националистите, които виждат в рускоезичното съдържание заплаха за „националните ценности“.

Образователната криза: Прагматизмът срещу идеологията

Най-болезнената точка на езиковия конфликт е образованието. През последните пет години правителството затвори близо 200 руски училища, опитвайки се да насочи учениците към казахскоезични класове. Резултатът обаче е обратен на очакванията – интересът към руското образование расте. В големите градове като Астана и Алмати частните училища с руски език на обучение процъфтяват, защото родителите търсят качество, което държавната система в момента не може да предложи.

Международните тестове PISA показват, че учениците в рускоезичните класове в Казахстан изпреварват своите връстници от казахските класове с няколко академични години по математика и природни науки. Този „прагматизъм на родителите“ е продиктуван от желанието децата им да имат достъп до качествени учебници и научна литература, която на казахски език често е оскъдна или лошо преведена. Дори националистически настроени политици признават под сурдинка, че казахският в момента се възприема като „език на бита“, докато руският остава „езикът на успеха“.

Геополитически последици и културното наследство на Абай

Налагането на едноезичие чрез административни репресии крие риск от задълбочаване на емиграцията към Русия, която и без това се засили през последното десетилетие. Властите се опитват да изградят изкуствена бариера между казахстанското и руското информационно пространство, надявайки се по този начин да ограничат влиянието на Москва и критиките към местното управление.

В края на своя анализ Никита Мендкович припомня думите на великия казахски мислител Абай Кунанбаев. Въпреки че днес е издигнат в култ, неговите съвети към нацията често се игнорират. Абай е призовавал своите сънародници да изучават руски език, наричайки го „ключ към световните съкровища“ и „духовни богатства“.

Битката за езика в Казахстан е битка за идентичността на страната. Дали тя ще избере пътя на модерното двуезичие и интеграция, или ще потъне в изолацията на тесния национализъм, зависи от изхода на предстоящия референдум. Признаването на руския език като втори държавен би било акт на държавническа мъдрост, който би гарантирал единството на нацията и нейното бъдещо развитие.