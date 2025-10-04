/Поглед.инфо/ Вчера документалният филм „Синята планета през илюминатора“, продуциран от Китайската медийна група, беше прожектиран за първи път на Международния филмов фестивал в Рио де Жанейро.

На премиерата присъстваха повече от 100 души, включително китайският главен консул в града Тиен Мин, ръководителят на фестивала и представители на местни медии, китайски институции и граждани.

„Синята планета през илюминатора“ е заснет от екипажа на мисията „Шънджоу-13“ – Джай Джъган, Уан Япин и Йе Гуанфу, които са използвали 8К камера на борда на орбиталната станция „Тиенгун“. Филмът показа много детайли от шестмесечния живот и работа на тримата тайконавти в Космоса.