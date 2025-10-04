/Поглед.инфо/ От 12 до 17 октомври в Шанхай ще се проведат Общото събрание на Световната федерация на инженерните организации и Световният инженерен конгрес. Събитието е под мотото „Инженерството оформя зелено бъдеще“ и цели да представи китайските постижения, да насърчи международното сътрудничество и обмяна на опит.

Организаторите от Китайската асоциация за наука и технологии съобщиха, че участие са потвърдили около 300 чуждестранни гости от 56 държави и региона. В рамките на форума ще бъде приета обща декларация между участниците и ще бъдат обявени десетте най-значими инженерни постижения в света за 2025 г.