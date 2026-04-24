/Поглед.инфо/ Примирието в Близкия изток не носи мир, а време за нов удар – така описва ситуацията Кузман Илиев, според когото сблъсъкът между САЩ и Иран е само фасадата на много по-голям сценарий: стратегическо задушаване на Китай чрез контрол върху енергийните маршрути. Разговорът разкрива логиката на една империя, която губи икономическо предимство и компенсира с военна сила, натиск и глобална ескалация – от Украйна до Ормузкия проток. Ильев очертава тревожна картина, в която дипломацията се разпада, а конфликтите вече не се решават, а се управляват като инструмент за доминация. В този контекст въпросът не е дали ще има нова война, а дали светът вече не е влязъл в началната ѝ фаза.

Втора част от разговора на Владимир Трифонов с Кузман Илиев. Темите вече излизат извън България и влизат директно в най-опасната зона на съвременната геополитика – Близкия изток.

Примирието между САЩ и Иран – реално ли е или подготовка за нов удар?

Защо Ормузкият проток е ключът към икономическото бъдеще на Китай?

Войната в Украйна – случайност или част от по-голям сценарий?

Има ли шанс Америка да приеме многополюсен свят?

Или светът вече е навлязъл в логиката на глобален сблъсък?

Разговорът не търси удобни отговори, а разкрива една последователна логика – когато една система губи контрол, тя започва да ескалира.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=Vg06jilgn-U&t=2s&pp=0gcJCdQKAYcqIYzv

