/Поглед.инфо/ В контекста на необявената трета световна война за Русия е обективно изгодно да запази политическото статукво в Турция

Противно на опасенията на опонентите на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, „трусовете“ - поредица от земетресения, които убиха повече от 48 хиляди души и разрушиха 6217 сгради с общи щети от около 100 милиарда долара - не станаха претекст за отлагане на парламентарните и президентски избори.

На 10 март официално започна предизборната кампания в Турция.

Изборите трябва да се проведат на 14 май. На този ден страната най-накрая ще направи избор между прозападната ориентация със статут на лоялен васал в рамките на НАТО и по-нататъшно укрепване на суверенитета, базиран на евразийските партньори, включително Русия, Китай, Иран и съседите в региона.

За президента Ердоган изборите ще бъдат съдбоносни: или ще доведат до залез в кариерата му като политик, или ще го издигнат на пиедестал, сравним с този на Ататюрк.

Лирата в минорни тонове

„Националният алианс“ от шест опозиционни партии, които избраха 74-годишния лидер на кемалистката Народнорепубликанска партия (НРП) Кемал Кълъчдароглу като единствен техен кандидат за президент на Република Турция, прибягва до класически политтехнологични клишета.

„ Днес сме много близо до свалянето на трона на тиранина “, заяви Кълъчдароглу ден след номинацията си. "Заедно ще сложим край на тази лудост ."

На какво се основава това агресивно самочувствие?

Днес икономиката е престанала да бъде съюзник на управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР). Оказа се, че справедливостта не винаги триумфира, особено когато строителните барони получиха амнистия от държавата, които построиха цели микрорайони от нискокачествени материали и в нарушение на технологиите за безопасност.

Местни експерти казват, че дефектните носещи плочи и стоманобетонни елементи са довели до факта, че сградите са се срутили като къщи от карти, погребвайки под руините десетки хиляди невинни жители. На съвестта на застройчиците, според предварителните оценки, са от 20% до 30% от всички жертви на "труса".

Оказа се, че дори формално устойчивото развитие - икономиката през 2022 г. остана един от световните лидери по растеж на БВП - има сенчеста страна и нестабилна основа. Ердоган управлява централната банка в ръчен режим, като не позволява да се вдига сконтовият процент, така че евтините пари (евтините кредити) да поддържат бизнеса.

Повишаването на цените на енергията обезценява турската лира (лирата спрямо щатския долар падна с 40% през 2022 г.).

Пресъхналият поток от туристи от Русия и Украйна (около 23% от всички посещаващи гости) доведе до ступор тази най-важна за попълване на бюджета индустрия.

Търсенето на недвижими имоти падна до точката на замръзване.

Обратната страна на дирижистката тактика на Ердоган по отношение на кредитирането на бизнеса е постоянното ускоряване на инфлацията. През 2023 г. според прогнозите растежът на БВП ще достигне 3%, а годишната потребителска инфлация ще бъде 42,5%.

Основната тежест ще падне върху плещите на бедните и средната класа, съсредоточени главно в градовете, където има най-малко гласуващи за Партията на справедливостта и развитието (ПСР) и Ердоган.

Раздор в опозицията

Триумфът на опозицията, кемалистите и присъединилите се към тях може да бъде възпрепятстван от няколко обстоятелства.

Показателен раздор в опозицията беше демонстративният отказ да подкрепи Кемал Кълъчдароглу като единствен кандидат от Националния алианс на г-жа Мерал Акшенер, лидер на „Добрата партия“. Обвинявайки Кълъчдароглу, че е извивал ръцете на други членове на шестпартийния съюз, 66-годишната дясноцентристка политичка каза: „ Оставиха ни да избираме между смъртта и маларията “.

Журналистите решиха, че това е казано "с тон, напомнящ за обявяване на война ". Противниците припомниха дългата „история на нейното дезертьорство и предателство“, включително нейния отказ да подкрепи кандидата на CHP, чийто член беше на президентските избори през юни 2018 г. Вместо това самата тя започна да претендира за поста държавен глава.

Демаршът на Желязната лейди предизвика бързо бягство на много функционери и активисти от нейната „Добра партия“, чиято философия се характеризира като крайнодясна. През септември 2022 г. Мерал Аксенер публикува „Имиграционна доктрина и стратегически план за действие“, който предвижда създаването на концентрационни лагери първо за изолиране на нелегалните мигранти, а след това за тяхното принудително изселване до 2026 г. По думите й Турция се е превърнала в "склад за имигранти" и "едва ли не в сметище" за Европа, която няма нужда от тези бежанци.

Основната цел, която Мерал Акшенер постулира, е да защити " демографския състав на Турция и турската идентичност ".

В РНП и други десни партии, както посочва журналистката Айше Чавдар, има различни възгледи за това какво се разбира под турска идентичност. Като лакмус може да послужи решението на една дилема, станала част от политическия фолклор в Турция: „ Да предположим, че двама мъже паднат в морето, единият от тях е турчин - немюсюлманин, а другият е мюсюлманин, но не турчин. Имате достатъчно сили да спасите само един от тях. Кого бихте спасили?“ За чистите националисти отговорът е еднозначен: турчин -мюсюлманин. За привържениците на ПСР и Ердоган в повечето случаи за правилен ще се счита или вторият вариант, или несъществуващия синтетичен вариант от двата отговора.

Във всеки случай евентуалното напускане на Мерал Акшенер в самотно плаване е значителна загуба за Националния алианс: ако в момента на присъединяването към този съюз „добропартийците“ печелеха около девет процента от гласовете, то след това 17 процента от избирателите бяха готови да гласуват за тях.

Много анализатори смятат, че избирането на Кемал Кълъчдароглу като единствен кандидат в НС е стратегическа грешка. Роден в голямо семейство, произхождащ от алауитите (субетническа културна и религиозна общност), наричан Ганди / Ганди - Кемал заради стоическото си спокойствие, но не притежаващ харизмата на публичен трибун, лидерът на кемалистите изглежда доста постно, сравнен с такива колоритни политици - съпартийци от миналото като Екрем Имамоглу, кмет на Истанбул, и Мансур Явас, кмет на Анкара.

Изборът обаче е направен.

Кюрдският фактор

Въпреки това над Ак-Сарай, резиденцията на президента на Турция (дворецът е 50 пъти по-голям от Белия дом във Вашингтон), се струпват облаци. Въпреки раздорите в пъстрата опозиция шансовете им да надделеят, по мнението на западни и прозападни анализатори, са по-големи от всякога.

Дженгиз Чандар, виден турски наблюдател, на когото се обръща внимание, смята, че земетресенията в Турция са унищожили не само територия с размерите на Португалия, но и кариерата на Ердоган. Според прогнозата му опозицията ще спечели, при това с унищожителен резултат за Ердоган, но само ако кюрдите гласуват за алианса.

Кюрдският фактор, очевидно, може да се превърне в тежест, която ще наклони везните в полза на Кълъчдароглу, който произхожда от предимно кюрдския регион Дерсим.

„Около една трета от кюрдите, които са консервативни сунити, традиционно гласуват за Реджеп Тайип Ердоган“, каза Орелиен Денизо, независим изследовател, която е специалист по Турция. Останалите две трети обаче, както обикновено, са системни дисиденти и се противопоставят на властта, която им отрича правото да се смятат за отделна нация и ги записва като "планински турци".

Митхат Санкар, съпредседател на прокюрдската Демократична партия на народите (HDP), която защитава правата на националните малцинства, прозрачно намекна, че ще откаже да номинира собствен кандидат и да подкрепи Кълъчдароглу. HDP е посочена като третата най-важна политическа сила в страната, обикновено е подкрепяна от 10% от избирателите.

Ако се появи изгоден съюз между HDP и петте опозиционни партии, водени от републиканците, Кълъчдароглу, Орелиен Денизо прогнозира, че Националният алианс може да спечели още на първия тур на изборите.

Приемливо статукво

Какви рискове крие за Москва идването на власт на протеже на Националния алианс? Най-вероятно ще трябва да забравим, че Турция от времето на Кемал Ататюрк следва доста прагматичен курс към СССР / Русия (не открива втори фронт на южните граници по време на Великата отечествена война), въпреки че изпълни задължението си като член на НАТО (всъщност разполагането на ракети със среден обсег на полигон „Юпитер“ близо до Измир с обсег от 2400 км доведе до Карибската криза).

Който и да замени Ердоган в Ак Сарай, новият президент ще бъде подложен на силен и изтънчен натиск от страна на Съединените щати и целия колективен Запад. Без авторитета на Ердоган той едва ли ще успее да устои на това и затова ще се присъедини към антируския фронт.

В началото на януари в The Wall Street Journal Джон Болтън, бивш съветник по националната сигурност в администрацията на Доналд Тръмп, нарече външната политика на Турция „предателска“ и призова Запада да предприеме „смели стъпки“, за да гарантира, че опозицията ще спечели президентските избори.

Болтън подчерта, че ако изборите не отговарят на критериите за „свободни и честни“ (да се чете: ако опозицията ги загуби), тогава „това ще бъде последният аргумент за решението да се лиши (Турция) от членство в НАТО “ ( would be the final trigger in deciding whether to revoke its NATO membership).

Защо Ердоган е привлекателен за нас и защо диалогът между Анкара и Москва, въпреки всички различия във възгледите, е достъпен и целесъобразен при него? Според Александър Дугин „ основното в Ердоган е неговата стабилна ориентация към суверенитет. Това е основната точка на неговата политика. Цялата му дейност на държавен глава се гради около тази ос .

През януари заместник-председателят на Ватан Етем Санчак каза, че „ НАТО се опитва да ни настрои срещу нашата съседка Гърция. Турция ще излезе от НАТО след пет-шест месеца... Виждате действия срещу Корана в Швеция и Холандия. Оттеглянето от НАТО стана спешно и задължително . Проучванията на общественото мнение показват, че 80% от турските граждани смятат, че САЩ провеждат враждебна и разрушителна политика срещу страната им.

Възможно е под натиска на Турция от Запада да има ситуативно единство на политическите сили, за които запазването на независимостта на Турция, а оттам и свободата на ръцете във външната политика, е най-важният принцип на съществуване на нацията. И това ще подкрепи действащия президент на изборите в годината на 100-годишнината от основаването на Република Турция.

В контекста на необявената Трета световна война, за Русия обективно е изгодно да се запази политическото статукво в Турция.

Превод: ЕС

