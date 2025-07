/Поглед.инфо/ В статията можете да прочетете:

• Накъде би тръгнал светът?

• Владимир Путин – рицар на доброто или агент на Антихриста?

• Планът с Ковид-19 се провали – тогава да подпалим голямата война!

• Русия и българите

През последните няколко години все по-ясно се очертава новият многополюсен модел, с неговите лидери. Колкото и да е трудно да се прогнозира днес, през началото на 2025 г., как ще се развият глобалните процеси, има няколко опорни точки, върху които може да се градят правилни очаквания. От гледна точка на политическата икономия е важно да се проследи къде са концентрирани четирите най-важни ресурси, които са и важни прогностични фактори. Тези прогностични фактори са: наличието на суровини, технологии, човешки фактор и пазари.Според нас има и друг прогностичен фактор, по-важен от всички останали – вярата на даден народ към Бог – Алфата и Омегата на всичко.

Държавата Русия

Русия притежава суровини, притежава тежка индустрия и силна армия с огромна огнева мощ, свързано с високите технологии на руския оръжейнопромишлен комплекс, притежава и човешки фактор. Русия няма технологии за качествени и конкурентни индустриални стоки за масова употреба, нито мощности за тяхното производство, нито вътрешен пазар с висока покупателна способност. Русия е зависима от внос на индустриални стоки и в същото време се нуждае от пазар за своите суровини и за своята продукция, предимно в сферите на тежката индустрия, тежкото машиностроене и оръжейното производство. Потенциален дълготраен партньор на Русия, очевидно ще бъде Китай, който и днес осигурява експорт на свои евтини индустриални стоки и предоставя пазар за руски суровини, а след 2023 г. Китай доставя и микроелектроника и някои компоненти за оръжие на Москва. Освен суровини, модерно оръжие и тежка индустрия, Русия притежава и нещо, което никоя друга държава не притежава – това е руският народ, масово и дълбоко религиозен, искрено вярващ и предан на Православната християнска вяра. След 2000 г. Русия тръгна по нов път, народът беше сплотен около патриотизма и националните интереси, икономиката започна да се възстановява и модернизира с бързи темпове. Путин е великоруски националист, който за две десетилетия буквално възкреси Руската империя. Той дори върна и стария имперски герб - двуглавия орел. По нищо не личи Путин да е слабоумен или безразсъден авантюрист, каквото е клишето на западната пропаганда. Напротив – всички действия на Путин изглеждат добре премерени и той очевидно е пресметнал всички фактори и рискове при започване на Военната операция в Украйна. Президентът Путин демонстрира невероятна увереност при шокиращото внезапно прекратяване на членството на Русия в почти всички доминирани от неолиберали световни организации, а това е важен сигнал. При своето интервю през 2024 г., пред консервативния американски анализатор Тъкър Карлсон, Путин заяви: „Вярваме в традиционните ценности: Бракът е между мъж и жена: мъжете са мъже, а жените са жени“. Изглежда, в тази война има нещо по-важно от интересите на отделни държави, тя прилича на кръстоносен поход срещу Давос и неговата ултрафашистката неолиберална идеология, поход в защита на нормалността. В традиционния стил на руската дипломация, едновременно се преследват много цели, някои от които – съвсем материални, например, придобиване на богатите на природни ресурси земи в Източна Украйна. Обаче образът на Путин днес е дотолкова идеален и така величествено безапелационен и устремен, сякаш работи в изпълнение на глобален план, но въпросът е кой е режисьорът на този план (за наши приятелски съмнения вижте глава 95.1., по-долу).

Ние вярваме, че всяко неаргументирано и нереалистично говорене против Русия представлява опасно подценяване. Към групата БРИКС, доминирана от Русия, се насочиха едни от най-значимите държави – Бразилия, Индия, Китай, Южна Африка, както и Иран, Египет и редица богати на петрол арабски страни (Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и др.). Очевидно БРИКС, на свой ред, концентрира в себе си четирите фактора за просперитет: суровини, технологии, човешки фактор и пазари. Декларираният отказ на тези огромни държави от употреба на американския долар ще бъде тежък удар за САЩ.

Владимир Путин, 2024 г. (в ляво, снимка на постер, Източник: Anatoly Maltsev, Eра / Бгнес). Гербът на Руската федерация (в дясно, Official source (SVG) / Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 г.)

Държавата Китай

Китай няма суровини, но притежава технологии (колкото дадени им от Запада, толкова и собствени или присвоени); притежава и човешки фактор – както образовани и високообучени специалисти, така и неизчерпаема работна ръка. Китай притежава също и обширен вътрешен пазар, макар и не толкова голям че да отговаря на огромната производителност на китайската индустрия. Китай се нуждае от суровини и от пазари. Посочените фактори определят Русия като естествен съюзник на Китай. Китай не би посегнал на САЩ, защото така ще загуби дължимите трилиони долари от американския дълг и притежаваните американски ценни книжа, както и богатия американски пазар. Въпреки че като единствен инструмент за излизане от рецесията САЩ отчаяно се нуждаят от война със своя най-голям кредитор, Китай не само не желае война, а се готви за новата си роля на глобален лидер. Още през 2017 г. Си Дзинпин заяви пред световния елит в Давос, че Китай е готов да стане лидерът в новата глобализация (Full Text of Xi Jinping keynote at the World Economic Forum, https://america.cgtn.com/2017/01/17/full-text-of-xi-jinping-keynote-at-the-world-economic-forum).

САЩ и Англия. Абсолютните хищници

Бившият хегемон САЩ нямат суровини, но притежават технологии и обширен вътрешен пазар, с висока (засега) покупателна способност. САЩ нямат добър човешки фактор, нито икономика базирана на реално производство. С изключение на автомобилната и авиационната индустрия и военнопромишления комплекс, фабриките в САЩ са празни и лъжите за високия брутен вътрешен продукт се основават на нямащи връзка с реалната икономика дейности, като приходи от борсова търговия, банково дело и застраховане, шоубизнес, адвокатски хонорари, всякакви услуги и дори прически на пудели. Привикнали на високо заплащане по времето на Студената война, американските работници днес не могат да произведат нищо, което да е на нормална конкурентна цена. През последните 30 години фабриките масово бяха изнесени в Китай, а освободените от производството работници се превърнаха в армия от неработещи хора, много от които са вече трето поколение никога не работили. От друга страна неолибералната разпуснатост на нравите, все по-достъпните наркотици и силният мигрантски натиск продължават да влошават нещата. Федералният бюджет на САЩ само през 2008 г. за борба с наркозависимостите е изхарчил 34 млрд. долара, но според информация на Националния институт за злоупотреба с наркотици (NIDA) на САЩ, през 2021 г. е отчетен рекорден брой починали (106 699) в страната, във връзка с употреба на наркотици. Това е увеличение с повече от 16% спрямо предишната година (91 799) и повече от 2 пъти спрямо 2015 г. От четири години САЩ са разделени на две непримиримо мразещи се половини и за жалост разпадането на тази държава днес изглежда логично. В единия лагер са привържениците на Републиканската партия, защитаващи нормалните християнски ценности – правото на труд и достойнство на човека, християнски морал и етични норми, а в противоположния лагер, представен от Демократичната партия, са разхайтените привърженици на неолиберализма: леви троцкисти-неомарксисти, хора на изкуството и обикновени хипита, анархо-либертарианци и маргинали, както и много от жителите на крайбрежните щати, подвластни на таласокултурата. Мощна електорална подкрепа за Демократичната партия оказва огромната мигрантска общност от Латинска Америка. Американският долар е в тежък колапс и по света вече никой не желае да продава стоки и суровини срещу долари, защото всички знаят, че американският долар е без стойност, а неговото обменно ниво изкуствено се държи високо, чрез фалшификации на международните борси. На фона на кризата на своята, стояща на глинени крака, икономика, САЩ са затънали в огромен финансов дълг - вътрешен и външен, който е толкова голям, че е трудно да се изрази с достоверни цифри. В началото на 2024 г. общият американски публичен дълг възлизаше на 33,96 трилиона долара, а до края на август той нараства до 35,25 трилиона. Като следствие на лошите икономически показатели, отрицателната инвестиционна позиция на САЩ (NIIP) от минус 16 трилиона долари през 2022 г, достигна в края на юни 2024 до отрицателните 22,52 трлн. долара, или 77,6% от годишния БВП, което е ръст от 4,27 трлн. долара за една година. По-голямата част от външният дълг на САЩ е към Китай. Днес Тръмп играе „ва банк“ с последните сили на своята силно въоръжена и с все по-слаб човешки ресурс армия, като притиска света да придобие Панамския канал и Гренландия, за да противостои геостратегически на Русия и Китай. Сериозни анализатори считат, че съществува договорка САЩ да изоставят Европа и Украйна в полза на Русия, както и Тайван в полза на Китай, като концентрират целия си ресурс в проекта за създаване на мега държава върху Северна Америка, простираща се от Гренландия до Мексико. САЩ изглежда навлизат в период на дълбок изолационизъм и това ще е полезно, защото им трябва време да се изправят от ъгъла, в който лежат колабирали. САЩ нямат и не могат да имат верен и дълготраен съюзник, освен тяхната метрополия Англия, светът откровено ги мрази заради тяхната нечестна дебелашка политика, а дуетът им наподобява на двамата разбойници от приказката Пинокио. Вече всички знаят, че САЩ – това е абсолютният хищник, който пресушава всичко, до което се докосне. Никоя друга държава не е такъв кръвожаден паразит. Всяка друга държава и народ, когато завладее чужда страна, експлоатира нейните ресурси до определено ниво и винаги оставя местните да живеят. Но не и САЩ – американецът смуче, докато обезкости всичко до смърт и после го захвърля. Пример за това е пълното разрушаване на мощната някога индустрия на България, с цел заграбване на българските пазари и българското икономическо и културно пространство по света, а страната беше превърната в подобие на бананова република, с намалено наполовина население. САЩ винаги ще имат само врагове. Същото е валидно и за тяхната метрополия, Англия. След като беше съборен англосаксонският хегемон, вероятно никой не би допуснал той да се изправи отново.

Европа

След Втората световна война Старият континент загуби своята геополитическа роля и беше превърнат във второстепенна и васална територия за САЩ. През последните няколко десетилетия европейската индустрия показва непрекъснат тренд за все по-силно намаляваща производителност и конкурентоспособност, а човешкият фактор от година на година става все по-разхайтен, свободолюбив и пристрастен към удоволствия и уикенд-забавления, но не и към труд. Все по-застаряващото население на Европейския континент се оказва все по-тежък социален товар за здравните системи и за осигурителните и пенсионните фондове. Огромната армия от свикнали на висок жизнен стандарт пенсионери са толкова тежко бреме, че с тях никоя икономика не би издържала дълго. Нещо повече, на фона на демографската, икономическа и морална криза, в Европа бяха настанени милиони мигранти от Африка и Близкия изток. Независимо каква е целта на този демографски инженеринг, напомнящ на конспиративните брътвежи приписвани на Coudenhove-Kalergi от 20-те години, мигрантите очевидно не могат напълно да се социализират и да заменят липсващите във фабриките работници, а тяхното присъствие води до драстично нарастване на социалните и медицинските разходи за държавата гостоприемник. От изброените четири прогностични фактори, Европа няма нито суровини, нито човешки фактор, има единствено технологии и вътрешен пазар, поне засега. Църквите са празни, а на вярващите християни се гледа с присмех. Рязкото нарастване на популярността на десните партии, демонстрирано на изборите за местна власт и Европейски парламент след 2024 г., говори за пробуждане и е възможно да доведе до постепенен възход на Стария континент, но това ще е като състезание с времето, а то не работи за Европа и часовникът вече показва 12 без 5.

Очаквасе в бъдеще търговските и военни връзки между Русия и Китай да се засилят, освен ако Тръмп успее да забие клин в тези отношения – все пак Русия винаги ще гледа и на запад към Европа, както и на юг. Видяхме как руското присъствие в Близкия изток беше разменено срещу Украйна, а бившите руски републики притежават сериозни природни изкопаеми, които не са безразлични за Русия. Ако Турция бъде „разпадната“ и образуван Велик Кюрдистан насочен срещу Русия – то ще е голям коз в ръцете на САЩ. От своя страна САЩ, със своята затънала в дългове срутена икономика, с неработеща индустрия и с население изправено пред гражданска война, вероятно ще опитат да излязат от ролята на банкрутирал длъжник и да пренаредят картите чрез внезапна война срещу техния главен кредитор. Поводи за войната има много, един от които е Тайван, но страхът от военно фиаско е силен. Въпреки че за проксита в планирания конфликт с Китай днес се ангажират някои тихоокеански държави, всяка мисъл за едновременен сблъсък с армиите на Русия, Китай, Иран и Северна Корея, би бил мощен възпиращ фактор за едно решение в полза на войната. Нека не забравяме, че армията на САЩ в голямата си част се запълва с младежи от мигрантските общности и гетата, което е от значение за боеспособността и мотивацията на тази армия. Днес САЩ се намират в капан и трябва да избират между рисковете свързани с една изпепеляваща война и още по-лошия сценарий с мизерията на икономическата депресия и твърде вероятното разпадане на държавата. Ако мирът бъде запазен, ще станем свидетели на една все по-бързо обедняваща и все по-разделена Америка, която постепенно ще се превърне в дрипа, а голям брой от щатите ще се отцепят, на първо място – сепаратистите от богатия Тексас. За да излезе от безизходицата на капана, който бихме нарекли „война или банкрут“, Доналд Тръмп се опитва да пренареди геополитиката, като придобие Гренландия и ключовете за Панамския проток, както и да концентрира целия държавен ресурс за решаване на вътрешните проблеми на САЩ, изтегляйки американското присъствие от Европа и много части по света. Не е за подценяване и фактът, че Pax Americana е главен таргет за много от враговете на англосаксонците. Младежите в Арабския свят лягат и стават с молитва да могат по-скоро да влязат в бой срещу „дявола“, както наричат американци и англичани. Изобщо, всякакви перспективи за бъдещето на САЩ изглеждат силно песимистични. Четвъртият Рим падна и варварите вече се разхождат по улиците му. Остана Третият Рим – Москва, този пореден Рим, пряко наследил другия Трети Рим – великия град Търново и Втория Рим – Константинопол.

За да има шанс да оцелее, Европа трябва да се освободи от неомарксистката диктатура на Давос. Полезно е да се знае, че днешните неолиберали-глобалисти, са представители на онези антихристиянски революционни сили, които периодично се появяват на историческата сцена, веднъж под формата на якобинци през кървавата Френска революция от 1789 г., сетне под формата на анархисти и комунисти при революциите от XIX и ХХ век, унищожили повечето монархии за да ги превърнат в републики. Техни продукти са всички леви идеологии, насочени към промяна на света и против християнския ред – от разпуснатите разбирания по време на Ренесанса и аристократичния либерализъм, през умерено бунтарските или крайните идеологии от новата история, като социализъм, комунизъм, троцкизъм, национал-социализъм, до днешните неолеберализъм и глобализъм. След като никога не успяха да задържат за повече от няколко десетилетия властта си, взета по линията на революции, метежи и войни, днес, през ХХI век, същите античовешки сили, маскирани зад хуманизъм, се опитват отново да вземат надмощие, но този път като борци за безкрайни лични свободи, борци за екология и борци за права, а целта им е една – унищожаване на капитализма – гръбнакът на държавата и максимално разпускане на нравите, с цел мотивиране на последващо внезапно налагане на диктатурата на мракобесния Нов световен ред, премахване на държавите, въвеждане на единно световно управление и мечтаната от идеолозите в Давос драстична депопулация на планетата. (виж статия „Фашизъм ли е неолибералният глобализъм“, О. Филипов, https://pogled.info/svetoven/fashizam-li-e-neoliberalniyat-globalizam.174653 )

Неолибералният фашизъм на Давос вероятно ще опита трайно да се възкачи на власт на върха на глобална криза, последвала опустошителен военен конфликт, затова глобалната война е тяхна непосредствена цел. Това дава отговор на въпроса защо днес, в началото на 2025 г., неолибералните лидери на Западна Европа се опитват да възобновят и задълбочат войната в Украйна, въпреки стремежите на Вашингтон и Москва към мир. Въпреки въжделенията на неолибералните глобалисти, политическото махало от доскорошната крайно лява точка вече е устремило своето движение надясно и се очаква завръщане към традиционните християнски ценности. Ако такава промяна не настъпи, Европа ще загине бедна и изнасилвана.

Ако се реализира стратегията на САЩ да изоставят Европа в полза на руското влияние там, насочената към християнските и семейни ценности Русия ще помогне за бърз залез на неолибералния тоталитаризъм и детрониране на самозабравилите се неолиберали-глобалисти от Давос и Лондон, заедно с тяхната гъста мрежа от левичарски фондации, джендер-организации и проникналите във всички университети и училища неомарксисти и вероятно ще последва епоха на възход за Стария континент. Една възродена християнска Европа, освободена от себичната сянка на Лондон, със сигурност ще бъде естествен съюзник на Русия и би била балансьор по отношение ролята на Китай. С това вероятно ще се провали следваният от десетилетия план за икономическа супресия и дезинтеграция на Европа и тя би се въздигнала в един от трите или четирите световни полюса, наред с Русия, Китай и/или САЩ.

Светът е болен, но къде тук е България? Българските земи са люлката на цивилизацията още от преди повече от 8 хиляди години, в тези земи е започнала историята на Света и тези земи, със сакралното Шуменско плато, Царевец и Перперикон са били и ще останат свещените земи на българите. Естествени съюзници на България са Турция, Албания, Хърватия и Унгария, срещу останалите амбициозни съседи от бившата Балканска Антанта, както и за баланс на прекалени амбиции от страна на голяма сила като Русия, ако с нея нещо не тръгне както трябва. Такава конструкция би била близка до завета на Стамболов – дружба с Турция и Австро-Унгария.1

Владимир Путин – рицар на доброто или агент на Антихриста?

Виждаме как от 2022 година до днес Русия героично воюва срещу фашистката идеология на неолибералния глобализъм на Давос, в защита на традиционните ценности и християнството. Но е възможно медалът да има и друга страна. Изглежда има и лъжичка катран в кацата с мед на почти идеалния образ на Владимир Путин. Според опозиционни руски сайтове, той съвсем не е независим от Запада (Om TV channel, Putin fulfilled Rockefeller's plan, 2025). Твърди се, че е член на клуба на Билдербергите, а това ако е истина го прави част от елита на световната криптоолигархия, освен ако междувременно е успял да се отскубне от такава зависимост, един вид – да си „откъсне опашката“. През 1971 г. Дейвид Рокфелер посещава Киев, а по същото време Путин е студент в международния отдел на Юридическия факултет на Ленинградския държавен университет (ЛГУ), където според цитирания сайт е бил завербуван от Анатолий Собчак, човек на Рокфелер. Критиците на Путин твърдят, че други представители на билдербергите сред руския елит са Медведев, Патриарх Кирил (Вл. Гундяев), Анатолий Чубайс – авторът на приватизационната реформа в началото на 90-те години, която хвърли Русия в анархията на унищожението и я превърна от комунистическа в олигархическа държава, а днес същият се спряга като неолиберална алтернатива на Путин (Om TV channel, 2025). Така пъзелът за ролята на Русия се пренарежда и се сглобява по напълно различен начин. Накратко, това което подозираме е следното.

Планът с Ковид-19 се провали – тогава да подпалим голямата война!

През 2019 г. кукловодите на световните процеси опитаха да наложат с бързи темпове фашистката диктатура на Новия световен ред, чрез тяхната внезапна атака над света с конспиративната пандемия Ковид19. През периода на пандемията, от 2019 до 2022 г. се построиха огромни затвори, подобни на концлагери, оградени с 4-метрови телени огради с ток и с капацитет за хиляди хора - уж под формата на места за изолация на болни от Ковид. В целия свят беше въведено абсурдно блокиране на всякакво движение със забрана за излизане на улицата (локдаун), като зловеща генерална репетиция за скорошен апокалиптичен сценарий с масово затриване на хора и на цели държави. Извън темата за Ковид, в България за 3 години бяха построени по шведски проект и с пари от ЕС четири огромни затвори. Обаче неолибералната атака, наречена от архиепископ Карло Виганó Преврат срещу човечеството, удари на камък. Много хора неочаквано бързо се пробудиха, реагираха с категорично отхвърляне на неолибераните лъжи и започнаха настоятелно да се борят за своя прекрасен демократичен свят. А ето и сглобката на пъзела: когато авторите на плана за заробване на човечеството чрез Ковид-мерките виждат, че този план се проваля, взимат решение за отбой и тръгват към нов план. Всички помним как измислената Ковид-пандемия и драконовските антиепидемични мерки внезапно прекъснаха, като прерязани с нож, а това съвпадна с неочаквано избухналата, без видима връзка с пандемията, война в Украйна. Пуснаха се слухове, че били унищожени лаборатории на НАТО за биологично оръжие в подземията на подложения на бомбардировки украински завод "Азовстал" в Мариупол, както и че това било причина за края на пандемията. Ако е така – добре. Но на фона на кръстоносния поход на Русия против неолиберализма на Давос, прави впечатление поведението на Путин, който се държи твърде странно. Той е дотолкова високомерен към Запада, сякаш е недосегаем. Това много напомня на поведението на човек, зад който стои мощна световна сила, което би означавало че той вероятно изпълнява сценарий, създаден от тази сила. Твърденията за връзка с Билдербергите изглежда са ключът към този пъзел. Ако това е вярно, значи войната в Украйна е началото на нескончаем военен конфликт, чиято цел, наред с милионите човешки жертви, е унищожаване на икономиките на държавите от Европейския свят. Ще напомним нашата теза, лансирана по-горе - че неолибералният фашизъм ще опита да се възкачи на власт на върха на тежка глобална икономическа криза след опустошителен военен конфликт, която криза ще доведе до мизерия и отчаяние, като необходима предпоставка за налагане на диктатурата на Новия световен ред, описван като неофеодализъм, и заробване на човека. Войни, противопоставяне, мизерия и отчаяние – това също навежда и на мисълта за описаното в Библията идване на Антихриста и наближаване на Последните времена.

Русия и българите

Какво е за нас Русия? За 90% от българите, руският народ е скъп и това е естествено. Както знаем, Русия е духовен наследник на високоразвитата култура на средновековна България и дори руският език е произлязъл от средновековния български, както отбелязва академик Дмитрий Лихачов. Считаме, че е нормално всеки българин да е горд и да цени труда на хилядите български монаси и учени, работили след Х век в Киевска Рус в продължение на 500 години. Дори средновековният дворцов церемониал и средновековните титли в Русия са български. Ако друг народ имаше такива исторически връзки с великия руски народ, със сигурност щеше да го демонстрира като най-ценен капитал.

Според нас, не трябва да се залита нито към русофилия, нито към русофобия, а да се гледа позитивно към отношенията с този народ. Русофилията и русофобията са за онези от политиците, които са зависими. А за тези, които не се занимават с политика, както и за всички честни политици, правилната позиция е да са на първо място патриоти.

Има две Русии - и те са много различни. Едната Русия е Имперска Русия, със своя хищен империализъм – в миналото това е Царска Русия, а по-късно Съветска Русия. От друга страна е Православната Русия – държавата на великия руски народ, с неговата дълбока християнска душевност, така скъпа за българите.

В миналото Имперска царска Русия често е била лукава и тиранична. Обаче от 20 години Русия е коренно променена. Руските управляващи проумяха, че вече не става така – да малтретират по-малка държава, а след това да ѝ подхвърлят нещо за награда. Светът вече не е същият – и те го знаят! Освен това, само за две десетилетия Владимир Путин превърна изостаналата и затънала в хаос Русия в мощна технократска империя, изградена около духа на Православието. Днес Русия е приела ролята на Богоносен Трети Рим, какъвто някога е била Търновска България.

Добре помним и огромната помощ на руския народ за построяване на мощната българска индустрия, която беше извела България сред най-развитите индустриални държави. Между България и Русия има много общи исторически и психологически моменти, които свързват двата народа. Въпреки че фактите и събитията от последните 3 века описват една предимно негативна роля на Русия по отношение на българския народ, трезво погледнато – между двете страни днес не съществува нито едно непреодолимо противоречие. Не съществува и пречка за нормално приятелско партньорство.

По книгата „България – господарят на Via Diagonalis“, София, 2025 (в печат)

Атлетическо дружество Лев, 02.07.2025

1 При използване на текста – цитиране: (Филипов, О. България – господарят на Via Diagonalis. София, 2025).

* Не е задължително позициите на автора да съвпадат напълно с позициите на редакцията на Поглед.инфо