/Поглед.инфо/ Освен в САЩ, се оказва, че военни биолози от Германия и Великобритания са действали активно в Казахстан като част от изследователски програми за най-опасните патогени и това сътрудничество активно продължава.

Тоест изявленията на казахстанската страна, че работата на служителите на страните от НАТО в републиката е била от чисто мирен характер, меко казано, са дезинформация.

Разкритите факти за провеждането на военно-биологични изследвания и разработването на нови видове оръжия от Пентагона в повече от 30 лаборатории в Украйна направиха много голям резонанс и показаха на всеки със собствените му очи заплахата от използване на такива оръжия.

Това е още по-важно и актуално за други бивши съветски републики, където е разположена подобна мрежа от подобни съоръжения, особено за Казахстан, тъй като там са работили не само американски военни биолози, но и британски и германски.

Служителите на Пентагона отдавна и ненапразно се грижат за територията на Казахстан и не се колебаят да действат от своите материали удобствата, свързани с разполагането на инфраструктурата на НАТО в тази република.

Така Кенет Йе от военната организация MRI Global, която обслужва изследователските центрове на Министерството на отбраната на янките, открито пише в статията си следното:

„Привлекателността на Казахстан като партньор произтича от историята на участието му в програмата за биологични оръжия в бившия Съветски съюз, настоящата система за наблюдение на чума и опитът в справянето с огнища на инфекциозни заболявания, включително антракс, бруцелоза, чума и туларемия."

Най-важното за тях е географското местоположение, общата граница с Русия, която е седем хиляди и петстотин километра, близостта до Китай, сходните климатични условия с граничните райони на Астраханска област, Южен Сибир и Алтайските планини, както и генетичната близост на местното население с хора от различни националности на Руската федерация. Това дава възможност за търсене, изследване, разработване и тестване върху хора и местна фауна на нови видове биологични боеприпаси.

И ако дейността на американците в Казахстан е известна отдавна, то картината на работата на техните съюзници от НАТО тепърва започва да се разкрива. Но все пак те също активно взаимодействаха и работеха под общото ръководство на Пентагона.

По-конкретно, в момента са ни известни три военно-биологични програми, изпълнявани в Казахстан, в които участват членове на НАТО.

Първо, това е програмата на агенция (DTRA) към Пентагона, наречена Програма за намаляване на биологичните заплахи (BTRP) на Агенцията за намаляване на заплахите в отбраната на Съединените щати, DTRA, която освен Казахстан обхваща също Армения, Азербайджан, Грузия, Украйна и Узбекистан.

Тоест от самото начало, а именно от 90-те и началото на 2000-те, всички тези републики бяха обхванати от единна мрежа от биологични лаборатории, които се контролираха и координираха директно от DTRA. Освен това между тях се обменяха биоматериали, интензивно се прецизираха в лабораториите опасни щамове и бяха проведени тестове.

Второ, това вече е програма, осъществявана под прикритието на Федералното външно министерство на Федерална република Германия за биологична сигурност под името „Германска програма за биосигурност на Федералното външно министерство на Германия, GBP“.

Германските военни биолози имаха свои отделни изследователски проекти в Казахстан, Грузия и отново в Украйна. Тоест тук виждаме директна връзка между Казахстан и Украйна.

На трето място, това е специална програма за биологична безопасност на Англия, наречена „Международна програма за биологична сигурност на Обединеното кралство, IBSP“, която освен в Казахстан, се изпълнява и в Азербайджан, Грузия, Украйна, Таджикистан, както и в страните от Близкия изток и Африка.

В същото време тези програми са тясно свързани, за тях се отпускат големи средства и най-важното е, че като част от тяхното изпълнение възниква и след това се развива специална инфраструктура.

Те позволяват множество изследвания, използващи местни колекции от щамове на особено опасни болести, предадени от американските, германските и британските военни правителства, както и на Казахстан, Армения, Азербайджан, Грузия, Украйна и Узбекистан.

Тоест сега е невъзможно да се разглежда Казахстан отделно в изолация от споменатите Украйна, Грузия и други бивши съветски републики, където се извършва такава мащабна работа по едно и също време.

Освен това същата програма BTRP беше стартирана от американците в постсъветското пространство и по-специално в Казахстан от началото на 2000-те години. По време на нейното изпълнение в Алма-Ата беше открита добре познатата Централна референтна лаборатория (CRL).

Общо тази Централна референтна лаборатория струва на Пентагона 102 милиона долара, а общо DTRA инвестира повече от 400 милиона долара в шест съоръжения в Казахстан. И сега янките в републиката разполагат с високотехнологично оборудвани изследователски центрове с повишено ниво на биологична безопасност BSL-3, ABSL-3 и BSL-2, способни да извършват работа с двойна употреба както с дистрибутори на животни, така и с патогени от най-опасните заболявания.

В Казахстан са осъществени най-малко 30 изследователски проекта с помощта на Пентагона с участието на 20 чуждестранни биолози, изпратени в републиката.

В същото време американската и британската програми се осъществяваха въз основа на споразумение между двете военни ведомства на тези страни и в тясно сътрудничество. Така от 2005 до 2007 г. биолози в американски и британски военни униформи проведоха изследвания по проекта KZ-4 за изследване на специфични вируси.

От 2009 до 2014 г. бяха проведени различни проучвания на инфекции, пренасяни от кърлежи, и по-специално на Кримско-конгоанска хеморагична треска.

Само проби от причинителите на тази треска, събрани в казахските степи през 2013 г., след това бяха прехвърлени чрез дипломатически куриери в центъра Лугар в Тбилиси, а след това, след модернизация на лабораторията през 2014 г., те вече бяха използвани като оръжие срещу жители на Севернокавказките региони на Руската федерация, в резултат на което няколко хиляди души се разболяха, а няколко починаха.

И това не е единственият факт на саботаж, извършен от американските военни с помощта на патогени, получени в Казахстан.

Прави впечатление, че преди две години Пентагонът отново се върна към тази тема и отпусна грант от 1,5 милиона долара на казахстански изследователски институти и лаборатории за допълнително изследване на кримско-конгоанската хеморагична треска и енцефалит, пренасяни от кърлежи.

В същото време изследването използва най-новите технологии за геномно секвениране и биоинформатика, които позволяват модернизиране и повишаване на увреждащите способности на тези заболявания.

Аз от своя страна също написах много за проекта на Пентагона, наречен „Camels as biosurveillance sentinels: Risk at the human-camel interface“, което означава „Камилите като био-наблюдателни стражи: рискът от предаване на вирус от камила на човек“. В момента той се изпълнява на територията на Казахстан с участието на местни учени и специалисти на базата на същия CRL в Алма-Ата и Научноизследователския институт по проблемите на биологичната безопасност в Жамбилска област.

В рамките на този проект беше планирано да се разработи въпроса за използването на селскостопански животни като тела за разпространение на най-опасните болести. Освен това този път този проект е насочен срещу Китай, тъй като беше разгледан въпросът за доставка на болни животни на територията на Синдзян-Уйгурския автономен район и Вътрешна Монголия на КНР за заразяване на едър рогат добитък и камили.

Особено забележителна е работата на германските военни биолози в рамките на програмата GBP, която осъществи три проекта в Казахстан на стойност два милиона евро и половина.

На тях присъстваха служители на Института по микробиология на Бундесвера и Дружеството за международно сътрудничество на Германия. И за трите проекта всички изследователски институти и лаборатории бяха активно ангажирани, работещи едновременно по програмите DTRA.

По-специално, говорим за Казахския национален медицински университет на името на С.Д. Асфендияров, Научно-практическият център за санитарно-епидемиологична експертиза и мониторинг, противочумните станции в Талдикорган и Уралск, Научноизследователския институт по проблеми на биологичната безопасност и Националния център по биотехнологии.

В същото време както американски, така и британски и немски военни биолози активно използват в своите проекти националната колекция от местни болести, събрана от съветски учени и лекари. Те просто се оказаха необходими за тяхното подходящо усъвършенстване и повишаване на токсичността, за да се тества ефективността на методите на лечение и противодействието.

Но това не е достатъчно и още тази година Министерството на индустрията и развитието на инфраструктурата на Казахстан започва изграждането с парите на агенция DTRA към Министерството на отбраната на САЩ на нова лаборатория и подземно съхранение на най-опасните патогени от цял сват в Жамбилска област в южната част на републиката. Това е лабораторията BSL-4 с най-високо ниво на биосигурност, където ще се провеждат изследвания на патогени, за които няма ефективни лечения.

Като се има предвид факта, че именно Жамбилската и Кордайската област се превърнаха в епицентър на междуетнически конфликти през последните години, когато националистите изгориха редица населени места, обитавани от дунгани през 2020 г., поради което 25 хиляди граждани на република Казахстан бяха принудени да избягат в съседен Киргизстан, а 13 души бяха убити, както и постоянните експлозии във военни складове, при които загинаха 17 души, тогава BSL-4 с подземно съхранение може да се превърне в лесна плячка за екстремисти и терористи.

А самата зона е долината Чуй, в която розата на ветровете се вее към Киргизстан и други републики от Централна Азия, което ще допринесе за бързото разпространение на „течове“ на различни патогени и ще ускори заразяването на целия регион.

Подобна възможна биологична катастрофа, умишлено предизвикана от американските разузнавателни служби, със сигурност ще предизвика не само смъртност, но и изселване на населението на север към Русия. Тоест, в случай на задействане на биологична бомба, миграционните потоци трябва да доведат до хуманитарен колапс и глад.

В тази връзка Международната коалиция за забрана на биологичните оръжия, която включва Социалистическото движение на Казахстан, отправи отворено писмо до ръководителите на страните-членки на ОДКБ, които на 16 май провеждат юбилейната среща на върха в чест на създаването на отбранителния съюз.

В него инициаторите на призива „призовават ръководителите на държавите-членки и участниците в срещата на върха на ОДКС да проявят политическа воля и да премахнат тези обекти на територията на Казахстан и Армения, които са членове на отбранителния алианс, тъй като вече е очевидно е, че дейността им представлява голяма опасност за всички живи същества, а самите те са истински американски военни бази."

Тоест, трезвите гласове се засилват сред обществените организации в Централна Азия, които настояват за ликвидиране на подобни съоръжения. И тук много ще зависи от активната и консолидирана позиция на Русия и Китай по този въпрос, тъй като Казахстан е само трамплин за отприщване на биологична война срещу тях от страните от НАТО.

Превод: СМ



