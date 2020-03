/Поглед.инфо/ Докато целият свят потъва в пандемия, Китай, където всичко започна, бавно излиза от нея . И той започва да се чуди как се появи новата болест.



Китайското външно министерство предположи, че американските военни са докарали Сovid-19 в Ухан. Това е за първи път официално казано. Въпреки че, разбира се, преди това са използвани конспиративни теории, че вирусът е внесен или дори е изпуснат от биологичната лаборатория.



САЩ отрекоха обвиненията, но Китай не бърза да вземе обратно думите.

Животински отпечатък

Малко предистория. Първите болни са свързани с пазар в град Ухан. Те продаваха морски дарове и сухоземни животни - птици, змии, прилепи и други екзотични.

Ето защо възникна версията, че вирусът се предава от животни на хора. Първо той мутирал в тялото, например, на прилеп или змия, а след това „скочил“ към хората.

В същото време учените предположиха, че Сovid-19 обикновено е хибрид на обичайния коронавирус, който се намира в гореспоменатата фауна, и нейните видове са с неизвестен произход.

Сред живите същества, които биха могли да се превърнат в носители, се наричаха не само змии или мишки, но и панголини (люспести бозайници). Всички тези версии са изразени от самите китайски учени.

Неотдавнашно изявление на китайското външно министерство постави под въпрос тези версии.

Какво каза Китай за американската следа

На 12 март говорителят на външното министерство Чжао Лицян туитира. В него той предположи, че американските военни донесоха коронавирус в Ухан. До този извод дипломатът стигна, като анализира данни от Съединените щати.

"Кога се появи нулев пациент в САЩ? Колко хора са заразени? В какви болници се намират? Армията на САЩ можеше да доведе до епидемия в Ухан. Бъдете прозрачни - отворете всички данни! САЩ трябва да ни обяснят всичко!", Написа Ли Цян в Twitter.

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3

— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) March 12, 2020

Висшият дипломат прикачи видео към своя туит от реч на ръководителя на Американския център за превенция и контрол на болестите Робърт Редфийлд в Камарата на представителите на Конгреса. Той каза, че няколко загинали американци, които са диагностицирани с грип, са открили коронавирус след смъртта им.

След което Чжао предположи, че „нулевият пациент“ с Сovid-19 - този, от когото всичко започна, се появи в САЩ. Като намекна, че първоначално изтичането е станало в Америка, а след това превозвачите се преместват в Поднебесната.

След това Държавният департамент извика китайския посланик и обвини страната в "груба дезинфекционна кампания". КНР обаче не бърза да се обвиняват и напротив, упрекват Щатите.

"Преди време американската страна, както в Пекин, така и във Вашингтон, направи неоснователно обвинение към Китай във връзка с въпроса, който посочихме, китайската страна от своя страна направи към САЩ реципрочно изявление във връзка с опитите на редица високопоставени американски служители да унижат Китай", заяви на 16 март друг представител на Министерството на външните работи на Китай Ген Шуанг.



Според него Китай се надява, че САЩ вече няма да правят клеветнически изявления за Пекин, особено по отношение на усилията на КНР в борбата с коронавирусната епидемия.

Тоест китайците не се отказват думите си.

Военни или учени?

Вярно е, че засега обвиненията срещу американските военни не са подкрепени от нищо. Въпреки че има представа - това са военните игри, които се проведоха предишния ден в Ухан. На тях присъстваха американците. Игрите приключиха на 27 октомври 2019 г., а първите случаи се появиха през декември. По време време повече или по-малко съвпада.

Но това, разбира се, е от областта на предположенията.

Нещо повече, има и други теории на конспирацията - например, в същия град работи институтът по вирусология на Ухан, открит през 2018 г. Това е лаборатория от клас BSL-4, която се счита за най-високата. Нарича се „вирусна библиотека“ - има огромно хранилище от голямо разнообразие от щамове. И в Китай има само една такава институция.

Със сигурност там се извършват затворени военни работи.

Западните медии обичат да обсъждат възможността вирусът да изтече оттам. Въпреки това, също без да предоставят фактически данни. И се ограничават до общи дискусии за това как всичко е лошо в Института в Ухан, със сигурност и санитарията, че изпитват вируси на маймуни, които след това могат да заразят всички наоколо и така нататък.

Затова е възможно острото изказване на китайците за „американската следа“ да е предизвикано от мащабна кампания в западните медии за изтичане от лабораторията на Ухан.

Превод: Поглед.инфо

Източник: Страна

