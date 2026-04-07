/Поглед.инфо/ Изпълнителният директор на Международната агенция по енергетика (МАЕ) Фатих Бирол заяви в интервю за френска медия, че мащабът на настоящата глобална енергийна криза е „по-сериозен от тези през 1973, 1979 и 2022 г. взети заедно“.

Той прогнозира, че кризата ще ускори разработката и внедряването на възобновяеми енергийни източници, ядрената енергия и електромобилите.

Бирол посочва, че в краткосрочен план страните трябва да пестят енергия „възможно най-внимателно“, тъй като световният енергиен пазар може да се изправи пред „черен април“.

„Ако (Ормузкият) проток остане затворен през целия април, недостигът на суров петрол и петролни продукти ще бъде два пъти по-голям от този през март“, смята ръководителят на МАЕ.