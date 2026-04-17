/Поглед.инфо/ Международният валутен фонд публикува наскоро последния си доклад, в който понижи прогнозата за глобалния икономически растеж за тази година с 0,2 процентни пункта до 3,1%. На този фон вчера бяха оповестени икономическите резултати на Китай за първото тримесечие на 2026 г. По предварителни изчисления растежът на годишна база е 5,0%, което представлява значително подобрение с 0,5 процентни пункта спрямо четвъртото тримесечие на миналата година, достигайки горната граница на прогнозния диапазон за годишния ръст.

Стоейки твърдо на второ място в света, общият капацитет на китайската икономика вече надхвърли 140 трилиона юана. Постигането на ръст от 5,0% на такава висока база е особено ценно. Особено важни са и трите основни характеристики на китайската икономика – стабилност, иновации и устойчивост. Базирайки се на тези силни страни, безпроблемното постигане на основната цел за цялата година е много възможно.

През първото тримесечие ръст отбеляза и добавената стойност на трите основни сектора на китайската икономика. Потребителските цени се повишиха с 0,9%, а равнището на безработицата в градовете остана стабилно, като заетостта и жизненото ниво на населението станаха стабилни. Делът на машиностроенето и високотехнологичното производство в добавената стойност на промишлеността над определен мащаб се увеличи съответно с 1,4 и 1,2 процентни пункта в сравнение със същия период на миналата година. При това приносът на високотехнологичното производство към растежа на индустриите над определен обем достигна 32,6%.

През първите три месеца на 2026 г. се засилиха търговските протекционистки тенденции, обстановката в Близкия изток беше нестабилна, а разходите за производствени фактори поскъпнаха. Изправен пред многобройни напрежения, Китай, разчитайки на своя огромен пазар, цялостна индустриална система и мощни спомагателни капацитети, успешно неутрализира външните рискове и демонстрира силна устойчивост на развитието.