/Поглед.инфо/ По покана на Централния комитет на ККП и генералния секретар Си Дзинпин, председателката на партията „Китайски Гуоминдан“ Джън Лиуън пристигна на 7 април в Нанкин, с което започна официално нейното посещение в континентален Китай.

След пристигането си тя изрази благодарност към генералния секретар Си Дзинпин и властите в континенталната част за топлото посрещане. Джън Лиуън заяви, че това посещение е от голямо значение за поддържането на мира в Тайванския проток и подобряването на благосъстоянието на народа. Партията "Китайски Гуоминдан" ще се придържа към „Консенсуса от 1992 г.“, ще се противопостави на „независимостта на Тайван“ и ще продължи да играе важна роля в насърчаването на мирното развитие на отношенията между двете страни.

Сун Тао, директор на Службата по тайванските въпроси на ЦК на ККП, приветства Джън Лиуън и нейната делегация в Шанхай, където тя прекачи полета си до Нанкин.