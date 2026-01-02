/Поглед.инфо/ На 31 декември 2025 г. китайският председател Си Дзинпин произнесе новогодишното си обръщение. В неговите топли и надеждни думи международната общност може да усети развитието и отварянето на страната.

Увереността на Китай зависи от неговото развитие. През изминалата 2025 година глобалната икономика преживя удара от митническата и търговската война. Като втората по големина икономика в света, в последната година на 14-ия петгодишен план за развитие, китайската икономика се развива стабилно и се очаква ръстът й да достигне около 5%. Така Китай продължава да се намира на водещо място сред основните икономики в света. Капацитетът на китайската икономика ще бъде 140 трилиона юана, което допринася с около 30% за глобалния икономически растеж.

Тази година е първата година на 15-ия петгодишен план на страната. В новогодишната си реч Си Дзинпин казва: „Ще се стремим към целите си и с решаваща увереност ще насърчим висококачественото развитие чрез задълбочаване на реформите и отваряне към света, с което целим общо забогатяване на китайския народ“. Думите на Си Дзинпин описват целта на китайското развитие през новата година и стимулират китайците да открият нова глава с пълна увереност и надежда. Международните икономически институции повишиха очаквания икономически ръст на Китай и много икономисти считат, че китайската икономика може да реализира по-силен растеж в бъдеще.

2026 г. е Годината на Коня по китайския лунен календар. Конят символизира жизненост, предприемчивост и стремеж към възход в китайската култура. Ръководейки над 1,4 милиарда китайци, Китайската комунистическа партия ще осъществи доброто начало на 15-ия петгодишен план на страната с упорити усилия и иновации, с цел откриване на нова страница за изграждането на модернизацията в китайски стил. Един уверен и отворен Китай, който се развива бързо и стабилно, ще донесе повече сила и увереност на света.