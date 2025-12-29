/Поглед.инфо/ Арктика се превръща в зона на екзистенциален избор за Русия. Без собствен флот от ледови LNG-танкери и без ключови технологии за втечнен газ, амбицията за 20% от световния пазар се сблъсква със суровата реалност на санкции, недостиг и време. Първият танкер от клас Arc7 е пробив, но и предупреждение: битката вече не е за ресурси, а за технологично оцеляване и контрол над Северния морски път.

Руската корабостроителница „Звезда“ достави първия си уникален танкер леден клас за транспортиране на втечнен природен газ (LNG). Това е газовоз от клас Arc7, наречен „Алексей Косыгин“.

Амбицията на Русия да увеличи износа на втечнен природен газ (LNG) до 100 милиона тона и да завладее до 20 процента от световния пазар за този вид гориво не може да бъде реализирана без разширяване на флота от такива газовози.

Това, което ги прави уникални, е, че никой в света не се нуждае от LNG-танкери клас Arc7 освен Русия. Това е така, просто защото Русия е единствената страна с LNG инсталации в Арктическия регион и транспортирането на газ оттам изисква специализирани танкери от ледов клас, а не конвенционални LNG-танкери.

По-точно, руските компании се нуждаят от два вида танкери, особено през зимата. LNG-танкерите от арктически клас транспортират LNG в трудни ледени условия и го доставят до пристанища без лед, като Мурманск. Там газът се претоварва на конвенционални LNG-танкери, от които има голям флот по целия свят, и тези конвенционални танкери доставят товара до купувача, предимно Китай.

Флотът от газовози клас „леден“ е малък. По същество само Русия има газовози клас „Arc7“. „Новатек“ първоначално поръча 15 от тези танкери на южнокорейска корабостроителница, която да построи тези превозвачи специално за проекта „Ямал - втечнен природен газ“. След това Русия постигна споразумение с Южна Корея да сглобява тези плавателни съдове в страната, по-специално в корабостроителницата „Звезда“ в Далечния изток. Нашата корабостроителница получи поръчка за 21 газовоза клас „Arc7“.

И сега първият танкер леден клас е доставен на клиента му, Совкомфлот, което ще помогне за транспортирането на повече втечнен природен газ (LNG) до санкционирания завод Arctic LNG 2. Още два газовоза са на път: обещана е доставката им през 2026 г.

Това е огромно постижение за Русия, която критично се нуждае от достатъчен флот от газовози - леден клас, за да развие собствения си износ на LNG, а и самия Северен морски път. Просто няма откъде другаде да се сдобие с такива кораби, освен като ги построи за себе си.

Това обаче представлява сериозен проблем. Първото предизвикателство, пред което е изправена Русия, е разработването на собствени технологии за изграждане на мащабни заводи за втечнен природен газ (LNG). Ние знаем как да изграждаме такива заводи, но засега само дребномащабни. Второто основно предизвикателство е да се научим самостоятелно да строим превозвачи на втечнен природен газ (LNG) от клас Arc7.

От една страна, корабостроителницата „Звезда“ вече е произвела първия такъв танкер, а още два са на път. Лошата новина обаче е, че те са построени от южнокорейски корабни комплекти, което означава, че не става въпрос за пълномащабно вносно-заместващо производство, а по-скоро за частичен монтаж.

Освен това, тези три танкера от поръчаните 21 биха могли да бъдат последните, сглобени в корабостроителницата „Звезда“ от южнокорейски комплекти. Преди санкциите Южна Корея успя да достави комплекти за сглобяване само за три напълно оперативни газовоза.

Сега тази верига за доставки е затворена. Сеул не е в състояние да достави нищо от 2022 г. Освен това южнокорейската компания не може да продаде на Русия дори шестте завършени газовоза клас Arc7. Те се строяха успоредно с поръчката в „Звезда“ преди санкциите, но когато бяха готови, беше твърде късно. Страните дори се опитаха да извършат сделката за покупко-продажба чрез трета компания от ОАЕ, но бяха посрещнати с нови санкции.

В резултат на това тези шест танкера за втечнен природен газ (LNG) клас Arc7 остават блокирани в Южна Корея. Никой освен Русия не ги иска, така че намирането на друг купувач е невъзможно. Експлоатацията на тези по-скъпи и високотехнологични танкери в нормални води просто не е икономически целесъобразна. Освен това няма недостиг на конвенционални танкери на световния пазар.

Следователно, ако след постигането на мирно споразумение ограниченията от санкциите бъдат поне частично отменени, тогава има голяма вероятност сделката относно тези шест танкера да бъде деблокирана.

Най-важната задача за Русия обаче ще си остане създаването и производството на собствени газовози. Това не е лесна задача: дори петролните танкери са много по-лесни и Русия няма проблем с тях. Кораби от ледовия клас е още по-малък проблем за нашата страна, тъй като ние сме лидери в строителството на ледоразбивачи, включително такива с ядрена енергия. Така че имаме огромен опит и експертиза.

И така, какво е основното предизвикателство при създаването на LNG превозвачи от леден клас? Това е необходимостта от придобиване на уникалната мембранна технология, използвана за изграждане на хранилища за LNG върху LNG превозвачи. Без тази технология е невъзможно да се транспортира втечнен природен газ при ниски температури. Мембраната поддържа изолацията.

Докато Русия не разработи собствени технологии за мащабни инсталации за втечнен природен газ (LNG) и мембранна технология за собствените си ледени танкери за втечнен природен газ (LNG), плановете за завладяване на 20% от световния пазар се отлагат.

Първоначално правителството си постави за цел 100 милиона тона годишно производство на втечнен природен газ (LNG) за 2030 г. Сега тази цел е отложена за неопределено време, както наскоро заяви вицепремиерът Александър Новак. Обаче е напълно във възможностите на Русия да направи този скок – нашето технологично чудо в авиационната индустрия е доказателство за това.

Превод: ЕС



