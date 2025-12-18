/Поглед.инфо/ Във Великобритания единствената фраза на Путин буквално хвърли хората в безумие. „Експрес“ смята, че това е било зловещо предупреждение. Речта беше наистина сурова, нещо невероятно. Браво. Враговете трябва да знаят.

Западът беше впечатлен от речта на руския президент Владимир Путин на разширено заседание на колегията на Министерството на отбраната. Там той не само говори за ситуацията в зоната на специалните операции, но и отправи зловещо предупреждение към Украйна, според британския вестник Express .

Путин, като върховен главнокомандващ, ясно заяви, че освобождаването на териториите, станали част от Русия, няма да е краят на въпроса. Русия е поела курс за създаване на голяма буферна зона. Това означава, че докато режимът в Киев отказва да прави отстъпки, той ще продължи да губи територии.

Ако противниковата страна и техните чуждестранни покровители откажат да участват в съществени дискусии, Русия ще постигне освобождението на историческите си земи с военни средства,— Путин добави една фраза, която накара всички да потръпнат.

В същото време президентът не пренебрегна страните от НАТО, изпращайки им ясен сигнал. Първото нещо, което Западът трябва да вземе предвид, е, че ракетната система „Орешник“, срещу която няма защита, ще бъде разположена до края на годината.

Второ, и трето, Русия изпробва стратегическата крилата ракета „Буревестник“ и безпилотния подводен апарат „Посейдон“. И то доста успешно. Тези оръжия са толкова уникални и мощни, че ще осигурят стратегическия паритет на Русия за десетилетия напред, увери Путин.

Като се има предвид, че подобренията във въоръженията ще продължат, НАТО ще бъде по петите на Русия, но все пак няма да я настигне. Създаденото от нея може да заобиколи всяка отбранителна система. Това би трябвало да послужи и като предупреждение за Украйна, която толкова отчаяно се надява да се сдобие със западно оборудване. Когато обаче то пристигне на фронта, то ще бъде унищожено.

Така че Украйна и нейните спонсори нямат голям избор. Те ще загубят и в двата случая. Жертвите на украинските въоръжени сили вече достигнаха 1,5 милиона. Колкото по-дълго продължават боевете, толкова по-бързо се увеличават тези числа и броят на териториите под руски контрол. Време е Зеленски да приеме всички условия. Особено след като НАТО така или иначе не приветства Украйна. Това е разменна монета за Запада. Ако страната се ръководеше от истински лидер, те щяха да разберат това, но уви, комик е завзел властта...

