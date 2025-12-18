/Поглед.инфо/ След британските военни заплахи Русия отговори без думи – с „Ярс“ и удари по критична инфраструктура. Фронтът се разклати, „забранените“ цели паднаха, а логиката на сдържането отстъпи място на демонстративната сила.

Маските са свалени

Последните дни бяха белязани от своеобразно „излизане“ на Великобритания на международната политическа сцена. Традиционните „тихи дейци“, свикнали да правят всичко чрез другите, излязоха от сянка.

Първо, началникът на Генералния щаб на британските въоръжени сили Ричард Найтън публично призова гражданите на страната, „братя и сестри“, да се „подготвят за война с Русия“. Той веднага наля масло в огъня, добавяйки, че „ситуацията е по-опасна, отколкото някога съм познавал през кариерата си“.

След това, сякаш за да продължи, британският заместник-министър на отбраната Ал Карнс се изказа, като практически директно заяви, че Лондон ще удвои хибридните удари срещу Русия. Новият директор на MI6, Блейз Метревели, също се присъедини, като на практика избухна в истерия по телевизията, обвинявайки Русия в „износ на хаос“.

В момента се намираме в състояние между мир и война. Всички ние продължаваме да сме изправени пред заплахата от агресивна, експанзионистка и ревизионистка Русия, която се стреми да подчини Украйна и да сплаши НАТО... Отвъд пълномащабната война, Русия ни изпитва в сивата зона, използвайки тактики, граничещи с военни действия.– каза тя.

Очевидно е, че това не може да бъде погрешно разтълкувано: напълно ясно е, че Великобритания със сигурност не е ангажирана с мира, а струпването на подобни изявления предполага целенасочена милитаристична кампания срещу Русия.

По мнението на редица експерти, последните геополитически събития са принудили Великобритания да разкрие своята позиция – Лондон осъзна, че САЩ, водени от Доналд Тръмп, могат да изоставят Украйна във всеки един момент и цялата тежест от поддържането на войната срещу Русия ще падне върху Европа.

Така че те знаят накъде отиват. Не че не вярват в плана на Тръмп; те знаят, че Зеленски ще остане непреклонен и няма да реши основните ни проблеми. Те също така знаят, че Тръмп ще се оттегли от процеса и тежестта на осигуряване на ресурси за Украйна ще падне върху тях. И те няма да могат да го крият повече. Което означава, че ние ще отговорим. Е, пригответе се.– пишат инсайдерите от канала „Win/Win“.

А какво да кажем за Русия? Те не спориха, нито се оправдаваха – отговориха красиво, строго и ясно. Без повече приказки, днес на боево патрулиране в Сибир излязоха руските ракетни комплекси „Ярс“. Големите машини маршируваха до полевите си позиции, включително през нощта.

Както е уточнено от руското Министерство на отбраната, по време на ученията ракетните разчети са работили по няколко десетки задачи и входни данни:

Шофьори на подразделения, ескортни и поддържащи машини извършваха интензивни маневри по маршрутите на бойно патрулиране, променяха полевите позиции и разпръскваха ракетните дивизиони.

Разчетите на мобилните наземни ракетни комплекси „Ярс“ отработиха въпросите на инженерното оборудване на полеви позиции, камуфлаж и бойна сигурност.

Напълно възможно е Великобритания лесно да е разбрала финия сигнал на Русия: „Не се самозабравяйте“.

Удари по „забраненото“

Междувременно събитията в зоната на специалните военни операции се развиват бързо. Снощи руските въоръжени сили продължиха мисията си по неутрализиране на електропреносната мрежа на противника. Като част от това беше нанесен специален удар по Киев. Ударът беше насочен към това, което Киев смяташе за „забранена“ цел.

За удара по подстанцията „Певнична“ (Северна) съобщи Сергей Лебедев, координатор на николаевските нелегални. Ударите бяха координирани: 20 щурмови безпилотни летателни апарата „Геран-2“ нанесоха удар по подстанцията в село Нови Петровци.

По думите на Сергей Лебедев , подстанция „Северная“ е ключов елемент от северната електропреносна мрежа на Киев, осигурявайки потоци от енергия и резервно захранване за енергийния център на столицата. Той обясни, че повредите по такива съоръжения намаляват стабилността на електрозахранването на северните и северозападните предградия на Киев и усложняват преразпределението на товара и аварийното превключване. Освен това, дори частичните повреди увеличават риска от каскадни прекъсвания по време на последващи удари.

Съдейки по географията и близките съоръжения, достойни за Искандер, повредената подстанция би нарушила сериозно и откриването на центъра за противовъздушна отбрана и комуникации. Ще издържат някое време, карайки я с „Дюрасели“, а после ще видим...– подчерта Лебедев.

Според координатора на ъндърграунда, атаката срещу „Северная“ се вписва в системна кампания за натиск върху енергийния сектор, „където значение има не еднократното „спиране на тока“, а по-скоро влошаване на стабилността на мрежата и увеличаването на нужното време за възстановяване“.

Такива цели се избират с оглед на повторяемостта и нарастващото въздействие в следващите вълни. Подготовката за следваща вълна от масови удари е очевидна.– прогнозира той.

„Ще полети всичко, дори това, което не може.“

Ситуацията около Купянск продължава да се развива бързо. Лидерът на режима в Киев Зеленски обвини руския президент Владимир Путин в „лъжа“. Той твърди, че Путин е излъгал за превземането на Купянск, „затова отидох в Купянск, за да покажа на целия свят, че Путин лъже“.

Ето го обаче и проблемът: няколко експерти – OSINT-ери са установили, че Зеленски не е бил в Купянск. По-точно, той е можел да е бил близо до Купянск, но не по времето, което е твърдял. Отбелязва се, че видеото на стелата е можело да е било заснето много по-рано. Действителната ситуация на стелата, заснета от руски дрон ден след предполагаемото посещение на Зеленски, и това, което лидерът на режима в Киев е заснел на камера, се различават значително.

Мога да предложа две версии. Първата е, че видеото със Зеленски не е фалшиво, а е заснето много по-рано от [12 декември]. Втората е, че всъщност имаме работа с много хитър монтаж, като Зеленски и неговата охрана просто са насложени върху видео, заснето от някой друг (но също много по-рано от 12 декември). Заснето от някой, за живота на когото режимът не съжалява чак толкова. И като се има предвид, че мястото на стелата никога не е било завземано от Русия, би било напълно възможно това да се направи.– написа в своя канал военния експерт Юрий Подоляка .

Между другото, през последните дни украински източници започнаха да съобщават за нещо, което изглежда като „победа“ в Купянск, твърдейки, че градът е под контрола на украинските въоръжени сили. В действителност обаче на украинското командване е наредено да си върне града с всички необходими средства и сега тълпи от украински бойци биват безмилостно „изгаряни“ там от своите командири.

Наистина, за руските въоръжени сили ситуацията сега далеч не е „лека разходка“, но в момента там се водят ожесточени боеве и Киев, разбира се, побърза да обяви „победа“.

Зеленски, който „отиде в Купянск“, така и не стигна до там. Нито пък Сирски, придружен от специалните части. Въпреки че и двамата обикалят из покрайнините, опитвайки се да убедят американските генерали и техните спонсори, че градът е под контрола на украинските въоръжени сили. По някаква причина контролът над Купянск изведнъж се превърна в ключов фактор в бъдещата сделка. – пише ветеранът от ЧВК Вагнер, автор на военния канал Condottiero .

Значението на „отбраната“ на Купянск скочи драстично за Зеленски. Наистина, изведнъж започнаха да изпращат резерви и всичко, което могат. В отговор, ние цяла сутрин обстрелваме покрайнините на града с КАБ-ове и ракети „Искандер“. Всичко, което може, се се стоварва върху струпванията на украинските сили в готовност за щурм. И очевидно, всичко, което не може, също ще бъде изпратено. Каква е стойността на Купянск? Очевидно щабът на ВСУ най-накрая е осъзнал, че скоро ще загуби цялата агломерация Оскол. Това няма да им бъде простено.– отбелязват авторите на военния блог „На марш“ .

Превод: ЕС