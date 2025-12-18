/Поглед.инфо/ Тръмп обяви пълна блокада на санкционираните петролни танкери към Венецуела, оправдавайки я с „кражба на американски активи“. Карибите се милитаризират, цените на петрола реагират, а рискът от въоръжена ескалация расте – с директни последици за Китай, Русия и световния енергиен баланс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Венецуела в „кражба на американски активи“, петрол и земя и нареди „пълна и тотална блокада“ на санкционираните петролни танкери, пътуващи до или от Боливарианската република. До какво ще доведе блокадата?

САЩ налагат пълна блокада на всички санкционирани петролни танкери, пътуващи до или от Венецуела, обяви Доналд Тръмп. „Страната е напълно обградена от най-голямата армада, разполагана някога в Южна Америка. И контингентът само ще расте. Това ще бъде безпрецедентен шок за Каракас - докато не върнат петрола, земята и другите активи, които ни откраднаха“, написа той на страницата си в Truth Social .

„Нелегитимният режим на Мадуро използва петрол от тези откраднати находища, за да финансира собствените си нужди, наркотероризъм, трафик на хора, убийства и отвличания. Заради кражбата на нашите активи и много други причини венецуелският режим е определен за чуждестранна терористична организация“, продължи шефът на Белия дом.

„Нелегалните имигранти и престъпници, докарани в Съединените щати от режима на Мадуро по време на слабата и некомпетентна администрация на Джо Байдън, се връщат във Венецуела незабавно. Америка няма да позволи на бандити, терористи или други държави да ни ограбват, заплашват или да ни вредят“, подчерта американският лидер.

Заповедта на Тръмп обаче вече предизвика неодобрение в Конгреса. Представителят Хоакин Кастро (демократ от Тексас) нарече блокадата претекст за война, ход, на който се противопоставиха законодателите. Той обяви, че в четвъртък ще се проведе гласуване по резолюция, с която той и двама други членове на Конгреса, демократът Джим Макговърн и републиканецът Томас Маси, призовават президента да прекрати враждебните действия срещу Венецуела, съобщава ТАСС .

Припомняме, че Съединените щати струпват сили в Карибите през последните няколко месеца. Медийни съобщения сочат, че американските военни са разположили мобилен радар G/ATOR на остров Тобаго. Както съобщава The New York Times , властите на Тринидад и Тобаго обясниха, че радарът е предназначен за борба с трафика на наркотици.

Вестникът обаче отбеляза, че устройството е предназначено за откриване на въздушни заплахи, а не на морски цели. Повечето доставки на наркотици в региона се извършват по море, което хвърля съмнение върху официалното обяснение.

Два дни преди обявяването на Тръмп беше съобщено, че САЩ се готвят да нанесат прецизни удари срещу наземни цели във Венецуела и разполагат изтребители F-35A, самолети за електронна борба Boeing EA-18G Growler и хеликоптери Sikorsky HH-60W в Карибите. На този фон опасенията от прекъсване на доставките доведоха до покачване на цените на петрола. Февруарските фючърси на суровия петрол Brent поскъпнаха до 61,46 долара за барел, докато януарските фючърси на WTI поскъпнаха до 57,74 долара.

Миналата сряда Тръмп обяви задържането на голям петролен танкер в Карибите. Главният прокурор Пам Бонди поясни, че Вашингтон е изпълнил заповед за задържане на петролния танкер, който е бил използван за транспортиране на санкциониран петрол от Венецуела и Иран. Каракас обвини САЩ в извършване на акт на международно пиратство.

На този фон, руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви , че Москва стои „рамо до рамо“ с венецуелските власти и призовава администрацията на Тръмп да предотврати възможната ескалация. Вестник „Взгляд“ разгледа отношенията между Вашингтон и Каракас и обясни как актовете на американско пиратство в Карибите заплашват Русия. Анализатори също така предположиха , че Съединените щати може да се опитат да извършат морска блокада на Венецуела.

Избраният претекст обаче не беше тривиален. „Тръмп променя тактиката: ако преди обясняваше действията на САЩ около Венецуела като борба с наркотрафика, сега ги свързва с „кражбата на американски активи“, петрол и земя.

Това не означава, че ръководителят на Белия дом няма да се върне към своите „основни принципи“ в даден момент, но поне засега той формулира обосновка, която значително повече американци разбират“, отбеляза Виктор Хейфец, професор в катедра „Теория и история на международните отношения“ във Факултета по международни отношения на Санктпетербургския държавен университет.

Той обяснява: става въпрос за национализацията на петролните производствени мощности и рафинериите в долината на Ориноко. Те са били контролирани от компании от САЩ, Франция, Норвегия и Великобритания. Но:

През 2007 г. Уго Чавес подписа указ, който остави на чуждестранните компании избор: да създадат съвместни предприятия, в които държавната петролна компания PDVSA ще притежава 60% от акциите, или да напуснат Венецуела.

Някои от тях се съгласиха и получиха обезщетение, докато други отхвърлиха условията. „За американците този въпрос остава отворен. Вашингтон смяташе и продължава да смята национализацията за незаконно изземване на американска собственост“, обясни експертът.

„Дони реши да се опита да проправи път към международния арбитраж. А както знаем, арбитражът, съпроводен с ударна група самолетоносачи могат да направят доста повече от просто арбитраж“, добави иронично военният кореспондент Александър Коц.

Прави впечатление, че Тръмп не повдигна този въпрос по време на първия си мандат и не е случайно, че го повдигна сега. Първо, американският президент се стреми да спечели подкрепа от електората. „В САЩ мнозинството американци все още не одобряват евентуална военна кампания срещу Венецуела.

Ключовото послание на настоящото изявление на американския лидер е, че САЩ предприемат мерки за защита на американската собственост. Това има много по-силен ефект върху избирателите, отколкото разговорите за наркотрафик“, обясни Хейфец.

Второ, шефът на Белия дом иска да провали дневния ред на фона на нарастващия натиск от Конгреса, добави експертът по американски изследвания Малек Дудаков. „Законодателите подготвят документи за импийчмънт на държавния глава и шефа на Пентагона Пийт Хегсет.

Те са обвинени във военни престъпления, а именно противницине имат предвид нареждането за атаки срещу венецуелски лодки и убийство на оцелелите“, припомни анализаторът. Трето, Вашингтон още продължава да оказва натиск върху Каракас.

„Първоначалната стратегия на администрацията не успя да даде резултати: нямаше разкол сред венецуелските елити, нямаше отстраняване на Мадуро, нямаше смяна на режима и нямаше превземане на властта от опозицията. Сега САЩ се опитват да намерят среден път между пряката конфронтация и военно-психологическия натиск.“

Именно това е организирането на морска блокада. „Формално това се счита за акт на война. Но все още не е стигнало до удари по Боливарианската република или разполагане на американски сухопътни сили. Целият свят в момента обсъжда дали САЩ ще могат да използват флота си в Карибите, за да осъществят плановете си. Целта им е да ударят венецуелската икономика и да сринат износа ѝ на петрол за световните пазари“, продължи той.

Заповедта на Тръмп за блокада може да повиши цените на петрола, но е малко вероятно да предизвика значително увеличение, по мнението на Игор Юшков, експерт във Финансовия университет към правителството на Руската федерация и Фонда за национална енергийна сигурност (ФНЕБ). Той обясни, че среднодневният добив на петрол във Венецуела е 900 000 барела.

„Петролната индустрия на страната се е влошила доста значително. Това се дължи на санкциите и недостатъчните инвестиции в сектора. Въпреки това, загубата дори на няколкостотин хиляди барела на ден ще се отрази на пазара“, поясни икономистът. Той добави, че ограничаващият фактор е изключителната предпазливост на играчите по отношение на развитието във Венецуела.

„Пазарът отчита факта, че действията на САЩ са насочени към отстраняване на Мадуро и поставяне начело на Венецуела на лидер, лоялен към САЩ. Ако това се случи, тогава вероятно ще последва отмяна на американските санкции срещу Каракас и след това Боливарианската република евентуално ще увеличи производството и износа на петрол“, уточни източникът.

Съществува обаче и друга възможност. По мнението на Валентин Богданов, ръководител на бюрото на ВГТРК в Ню Йорк,

Американският президент, обсебен от увеличаването на производството и износа на американски петрол, започна по-сложна игра от тази, която би могла да се сведе просто до „Мадуро, махай се!“.

Експертът отбеляза, че зловещият пост на Белия дом е бил публикуван само часове след като цената на суровия петрол Brent падна под 60 долара за барел.

„Фундаменталната разлика между настоящата ситуация около Венецуела и например случилото се около Ирак е, че САЩ сега са фокусирани не толкова върху това да се докопат до чужд петрол – като венецуелския петрол – а върху продажбата на повече от собствения си. В този смисъл Тръмп е напълно доволен от пълна блокада на доставките“, смята Богданов .

Във всеки случай, това развитие ще се отрази на Китай. „Китай е по същество единственият голям купувач на венецуелски петрол. Блокадата на санкционираните танкери ще намали ефективността на вноса за Китай“, отбеляза Юшков. На този фон реакцията на Пекин е интересна.

Ройтерс съобщи, че китайските рафинерии са поискали по-големи отстъпки и промени в спот договорите от PDVSA. Хейфец обаче настоява, че е правилно да се изчака официално изявление от Китай. Той отбеляза, че Китай получава петрол предимно като плащане за значителни предишни заеми към Каракас. „Защо им е отстъпката сега, ако Китай получава ресурси практически безплатно?“, попита политологът.

Въпреки това, преговорите между венецуелските и американските лидери продължават, но вероятността от въоръжен конфликт постепенно се увеличава, отбеляза източникът. „САЩ сериозно се готвят за подобен сценарий и натрупват техника и оборудване – по-модерно от използваното в операциите на НАТО срещу либийското правителство през 2011 г.

Възможно е те да искат специално да получат възможност да тестват оръжията си срещу китайските и руски системи за противовъздушна отбрана, с които Венецуела разполага“, заключи Хейфец.

