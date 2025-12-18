/Поглед.инфо/ Наскоро второто клинично изпитване на инвазивен интерфейс мозък-компютър, проведено от Центъра за иновации в науката за мозъка и интелигентни технологии към Китайската академия на науките и други изследователски институти и медицински заведения, постигна значителен пробив.

Пациентът, участващ в теста, е страдал от квадриплегия, вследствие на увреждане на гръбначния мозък през 2022 г. През юни 2025 г. му е била имплантирана система за интерфейс мозък-компютър, като екипът е успял да разшири сценария на приложение от двуизмерен екран към триизмерния физически свят. Получателят на импланта вече може да използва роботизирано куче като разширение на собственото си тяло, което функционира като неговото интелигентно устройство.

Към момента системата позволява на ползвателите да постигат почти нормални скорости на работа на мобилни телефони и компютри чрез „намерение“ на мозъка, наред с предварителни възможности за контрол над въплътени интелигентни роботи.