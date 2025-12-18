/Поглед.инфо/ Специалният пратеник на китайското Външно министерство по азиатските въпроси започва днес нова дипломатическа совалка в Камбоджа и Тайланд с цел да сближи позициите на двете страни и да съдейства за възстановяване на мира във възможно най-кратък срок, съобщи вчера говорител на ведомството.

По думите му, „като близък съсед и приятел както на Камбоджа, така и на Тайланд, Китай следи отблизо продължаващия граничен конфликт между двете държави и вече е осъществявал дипломатически консултации с тях с цел насърчаване на мира“.

„По свой собствен начин Китай работи активно за деескалация на напрежението“, добави говорителят.