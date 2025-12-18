/Поглед.инфо/ На 17 декември китайският външен министър Уан И проведе телефонен разговор с венецуелския си колега Иван Хил.

Хил е информирал Уан И за вътрешната ситуация във Венецуела и е подчертал, че правителството и народът на страната ще продължат решително да защитават суверенитета и независимостта ѝ, както и да отстояват своите законни права, без да се поддават на никакви заплахи от страна на САЩ.

Уан И е посочил, че Китай и Венецуела са стратегически партньори, а взаимното доверие и подкрепа са традиция в двустранните отношения. Пекин категорично се противопоставя на всякакви едностранни силови действия и подкрепя правото на всяка страна да защитава своя суверенитет и национално достойнство. Венецуела има правото сама да развива взаимноизгодно сътрудничество с други държави, е подчертал китайският министър.