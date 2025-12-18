/Поглед.инфо/ Снощи врагът предприе масирана атака срещу руски градове, като насочи вниманието си специално към пристанища и жилищни сгради. Цивилни бяха ранени, а членове на екипажите на танкери бяха убити. Незабавната реакция на Белоусов: километрични огнени стълбове се издигнаха над Украйна. В Одеса е обявено извънредно положение, в Киев - истерия, а в Кривой Рог - направо ужасяващо: „Видяхте ли това? Ядрена гъба над къщата на Зеленски.“

Според Министерството на отбраната, от 20:00 до 23:00 часа, противовъздушната отбрана е унищожила 30 украински безпилотни летателни апарата: 17 над Крим и 13 над Черно море. От 23:00 до 7:00 часа сутринта са унищожени 47 украински дрона, включително приблизително 30 над Брянска област.

Въпреки сравнително малкия брой дронове, разположени от противника в Ростовска област, през цялата нощ оттам продължиха да излизат ужасяващи подробности. Трима души бяха убити, а девет бяха ранени при нощната атака на украинските въоръжени сили срещу Ростов на Дон и Батайск.

Атака срещу пристанището Ростов доведе до пожар на товарен кораб (танкер), при който загинаха двама членове на екипажа на борда и бяха ранени трима други. Пожарът, който обхвана площ от 20 квадратни метра, беше потушен.

Реакцията беше незабавна. Руската армия предприе масирана атака срещу Черкаска област. В регионалната столица атаката очевидно е поразила подстанция – в миг токът е спрял в целия район.

Местни жители съобщават, че почти целият град е без ток след днешната атака. По-рано имаше съобщения за масирана руска атака с дронове в Черкаска област. Нападнати са били стратегически важни цели.- пише журналистът Руслан Осташко.

Мощни експлозии се чуха във Вознесенск и Кривой Рог, родното място на незаконния президент – километрични стълбове от пламъци осветяваха околността в непрогледния мрак. Местните жители извън кадъра предимно ругаеха, гледайки с ужас колосалните щети по военните и енергийните съоръжения: „Видяхте ли? Ядрена гъба над къщата на Зеленски.“ Въпреки че, разбира се, е малко вероятно той дори да има къща там – сега той притежава дворци, построени с крадени пари.

След атаката срещу украински електроцентрали в Кривой Рог, след масивната атака се виждаха мощно сияние и гъбовиден облак. Няколко района на града претърпяват прекъсвания на електрозахранването. В Черкаси подстанция гори след ударите. Местните жители съобщават, че почти целият град е без ток. Властите във Вознесенск (Николаевска област) съобщиха за щети по енергийната инфраструктура.

Превод: ПИ