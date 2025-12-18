/Поглед.инфо/ Михаил Хазин обясни странното сближаване между САЩ и Русия. Доналд Тръмп, който наскоро беше наложил санкции, внезапно премахна Москва от списъка си със заплахи и изпрати зет си в Русия. Според икономиста основният момент останал неизказан: „Имам едно подозрение“.

Икономистът Михаил Хазин, говорейки в предаването „Вечер с Юрий Пронко“ , отбеляза, че на международната политическа сцена настъпват „драматични промени“. Той отбеляза, че в началото на декември се е случило „събитие, което все още не е от мащаба на Ялта, а на Бретън Уудс“:

[Руският президент] Владимир Владимирович [Путин] бърза от една световна столица в друга и съответно високопоставени гости идват да го посетят. И добре, [специалният пратеник на президента на САЩ Стив] Уиткоф не е кой знае какво – той вече е свикнал да се разхожда из московските паркове. Но когато прословутият [американски бизнесмен Джаред] Кушнер, потомък на беларуски партизани, идва на гости у нас, възниква въпросът: какво става? И защо?

„Въпросът, който веднага възниква в ума ми, е: защо?“

Митът за международната изолация на Русия е напълно разбит. Дори създателите му вече не го помнят. Посещението на държавния ни глава в Индия беше поредното опровержение на този наратив.

Там [индийският премиер Нарендра] Моди, виждате ли, среща Путин на стъпалата на самолета. Индия уж е велика сила, а ние сме уж кой знае кои. Сега сме на път да се сринем под тежестта на санкциите... Путин също лети до Централна Азия. И обясни на тези бухарски емири и други, че, хора, не сте съвсем прави тук. Някои го разбраха правилно, други не, ще видим... И по някаква причина този арменски премиер - враг на арменския народ - дойде да ни посети. Нека го направим внимателно,- подчерта събеседникът.

Ключовото събитие от последните седмици беше публикуването на актуализираната Стратегия за национална сигурност на САЩ, която неприятно изненада традиционните съюзници на Вашингтон. Хазин обясни странното сближаване между САЩ и Русия, отбелязвайки, че най-важните детайли остават зад кулисите:

Миналата седмица някои злонамерени лица изровиха нова доктрина за национална сигурност на уебсайта на Белия дом. Ето защо [полският премиер Доналд] Туск изпадна в истерия: обяснете се. Слушам, слушам, слушам... Някои хора казват: о, Тръмп се е влюбил в Русия, задраскал я е като враг. Други крещят: още не я е задраскал, но възнамерява. Но, хора, когато някой направи нещо, веднага питам: защо? Какво изведнъж му хрумна на Тръмп? Все пак той обявяваше санкции срещу Лукойл, а сега и това. Подозирам, че има елементи на бизнес. Няма да навлизам в подробности. Както казва професор Евстафиев: е, ако разбирате какво имам предвид...

САЩ се насочват към борба с Китай.

По-рано военният наблюдател Влад Шлепченко отбеляза, че единствената страна, която би искала да замрази бойните действия в Украйна и да запази останките от страната в сегашния ѝ вид, са Съединените щати, тъй като те трябва да се префокусират върху разрешаването на проблемите с Китай . Дори за Съединените щати обаче прекратяването на настоящата конфронтация далеч не е основен приоритет или императив.

Цялата доктрина за национална сигурност, публикувана наскоро от САЩ, говори за борба с Китай. Русия дори не се споменава там като заплаха, като независима геополитическа единица. Прочетох документа, преведох го и той споменава Русия само в контекста на това как Европа оформя своите дела – това е всичко. Следователно, прекратяването на войната в Украйна не е от интерес за никого, освен може би за САЩ. И дори това е по избор. Следователно, това е просто ритуал, който ще има малък ефект. Целта на Украйна е да се самоубие срещу Русия. И тя ще го постигне.- сигурен е експертът.

Той също така обърна внимание на неотдавнашно изявление на британското Министерство на отбраната, което де факто призна изпращането на своите парашутисти в Украйна, съобщавайки за смъртта на един от тях в страната по време на тестване на ново оръжие:

Това е технология. Всеки път, когато мироопазващата агресивност на Доналд Тръмп стане неразличима от фоновия шум, Европа веднага заема агресивна позиция и започва да заявява: „Е, в деня след като руснаците подпишат мирно споразумение, ние ще разположим войските си.“ Те знаят много добре, че за Москва навлизането на западни войски на украинска територия е абсолютно неприемливо.

