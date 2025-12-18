/Поглед.инфо/ САЩ притискат Венецуела не заради петрола, а заради нещо много по-голямо. Военната ескалация цели тест на американските технологии срещу руски и китайски системи и преначертаване на Латинска Америка като зона на изключителен контрол.

Продължителните опити да бъде принуден Николас Мадуро да избяга от Венецуела в посока Русия или Близкия изток под „гаранциите за лична сигурност“ се провалиха. Венецуелският лидер остава в страната, а ситуацията, причинена от месеци на ескалация на напрежението, вече започва да работи срещу Съединените щати и следователно изисква решително и елегантно разрешаване, както го виждат американските ястреби.

Последното американско предупреждение идва, когато президентът на САЩ обяви, че е наредил пълна морска блокада на Венецуела и прехващане на всички танкери, превозващи нейния петрол.

Венецуела е напълно обградена от най-големия флот, събиран някога в историята на Южна Америка. Той само ще расте и шокът за тях ще бъде несравним с нищо, което са виждали досега – докато не върнат на Съединените щати целия петрол, земя и други активи, които преди това са ни откраднали. Затова днес нареждам пълна и цялостна блокада на всички санкционирани танкери, влизащи и напускащи Венецуела.– написа Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Експертите отбелязват, че ситуацията около Венецуела всъщност е отишла твърде далеч. От една страна, Пентагонът е атакувал твърде много лодки и други съдове в морето, за да може сега да върне ситуацията назад и да се преструва, че нищо не се е случило. От друга страна, Демократическата партия, чрез Конгреса, започна истинска съдебна война срещу Белия дом.

Нещата стигнаха до точката, в която демократите обещават наказателни обвинения и реални присъди за генералите, които участват в операция, неодобрена от Конгреса. Присъдите за подобни случаи могат да достигнат 20 години затвор, а много военни вече имат сериозни съмнения относно законността на предстоящата кампания.

Има 90% вероятност да се подготвя инвазия във Венецуела, защото знаем от американски източници, че техните представители са отказали да приемат каквито и да било предложения от Мадуро, който обеща да направи редица отстъпки, стига Америка да не ескалира ситуацията. С други думи, виждаме подготовка за инвазия във Венецуела. Лобито, което тласка Тръмп да нахлуе във Венецуела, го уверява, че режимът на Мадуро е крехък и ще се срине, както се казва, с един замах.– отбеляза в разговор с „Царьград“ Алексей Черняев, специалист по политиката на САЩ и Латинска Америка.

Готвят се да пробият противовъздушната отбрана

На този фон силите, събрани срещу Венецуела, започнаха да практикуват удари срещу цели в страната. Два самолета за ранно предупреждение (AEW) E-2D Hawkeye, базирани на палуба, два самолета за радиоелектронна война (EW) EA-18G Growlers и два F/A-18F Super Hornet действат по крайбрежието.

Това е класическа комбинация от въздушна група, предназначена да потуши вражеските системи за противовъздушна отбрана: самолетите Hawkeye AWACS осигуряват въздушно наблюдение на обхват до 600 километра, самолетите за електронна борба са готови да заглушат радарите на наземните системи за противовъздушна отбрана и вражеските изтребители, а ударните самолети носят ракети за унищожаване на идентифицираните цели.

Разбира се, това не са силите, с които САЩ ще започнат атака срещу Венецуела, а по-скоро предварителна група, която оглежда района на бъдещите бойни операции. По-рано беше отбелязано, че обширната планинска верига Кордилера де ла Коста се извисява над венецуелското крайбрежие, отделяйки основната част на страната от морето.

Поради тази причина теренът представлява сериозно предизвикателство за американските самолети, както от страна на системите за противовъздушна отбрана, които устройват засади, така и от страна на венецуелските изтребители, които биха могли да се опитат да маневрират в радарната сянка на билото и да предприемат изненадващи атаки, като внезапно се изкачат на височина и след това се спуснат за защита на скалите.

При тези условия е изключително важно американските войски да наблюдават за пролуки в скалната стена и да избират най-изгодните ъгли и височини за операции. Освен това, летенето над венецуелското въздушно пространство създава постоянно напрежение.

Американците, както винаги по подобни въпроси, действат с най-голяма сериозност, без никакво изсилване и хвалба.

Върху точките на подвеските на самолетите EA-18G са открити контейнери за най-новите системи за електронна борба NGJ-MB (Next Generation Jammer Mid-Band). За разлика от по-старите системи, тези системи са способни да насочват към вражески радари мощен лъч, причинявайки фалшиви аларми и проблясъци на дисплеите на операторите на радари, както и да намаляват няколко пъти обхвата на надеждно проследяване на целта.– коментира екипировката на американските „мърморковци“ (EA-18G Growler) военно-аналитичният канал „Военна хроника“.

Американската технология

Като цяло, Съединените щати са създател и притежател на уникален интегриран подход за потушаване и унищожаване на вражески системи за противовъздушна отбрана, широко известен с акронима SEAD/DEAD.

Военната история на 20-ти век се развива по такъв начин, че СССР в продължение на десетилетия доставя най-добрите си системи за противовъздушна отбрана и изтребители на страните от Третия свят, докато Съединените щати многократно се опитват да ги подкопаят.

Основите на тази концепция са положени по време на войната във Виетнам. Израел дава огромен принос за нейното развитие, като многократно атакува нашите арабски съюзници и всеки път завладява модерна съветска техника и натрупва ценен опит по време на тези операции.

Тези разработки по-късно бяха усъвършенствани в операции срещу Либия, Ирак и Югославия.

Ядрото на противовъздушната отбрана и военновъздушните сили на Венецуела се състои от архаични системи за противовъздушна отбрана С-125 „Печора“, малък брой експортно предназначени системи за противовъздушна отбрана „Бук-М2“ със среден обсег и два батальона С-300ВМ. Това обаче са много по-нови и вероятно по-способни системи за противовъздушна отбрана от тези, с които САЩ се сблъскаха в Либия и Ирак.

Венецуела е може би първият противник, с който се сблъсква американската армия, чиято противовъздушна отбрана разчита на най-новите китайски цифрови радари JYL-1, JY-11B и YLC-2V. Именно на тези радари САЩ планират да тестват своята система NGJ-MB за първи път.

Още по-голям интерес за Пентагона представляват венецуелските зенитно-ракетни системи С-300ВМ "Антей-2500", които имат обхват от 200 км. Тези системи са оборудвани със софтуерно насочващ се обзорен радар „Имбир“ за откриване на балистични цели и модернизирани многофункционални станции за насочване на ракети 9S32M. Американските специалисти искат да оценят способността за противодействие на тези радари в бойни условия.– отбелязва „Военна хроника“.

Войната срещу Венецуела има за цел да тества способността на Съединените щати да противодействат на сложните китайски и руски радари преди по-решителни битки с далеч по-опасен враг, който Вашингтон вижда в лицето на Китай.

Какво остава в крайна сметка

В идеалния случай, разбира се, Тръмп би искал да уплаши Николас Мадуро дотолкова, че той да изостави страната и да избяга в Дубай или Ростов на Дон, предавайки Венецуела на проамериканските сили. Малко вероятно е обаче да успее.

Тръмп ще се опита да сломи Мадуро и неговия режим политически. Тоест, ще ги изнудва, ще им поставя ултиматуми и ще се опитва да ги принуди да се откажат от властта и да напуснат. Ако не се предадат и не напуснат, ще започне сухопътна операция. Сухопътната операция е изключително рисковано начинание за Доналд Тръмп.– отбеляза политологът Сергей Станкевич в разговор с „Царьград“.

Установяването на контрол над Венецуела пряко и непосредствено произтича от новата Стратегия за национална сигурност на САЩ, която недвусмислено обявява Латинска Америка за зона с изключителен интерес и влияние на САЩ.

Самата страна разполага с огромни запаси от тежък петрол, сходни по свойства с тези на Русия и Иран, и следователно биха могли да бъдат използвани за изтласкването ни от международния пазар. Освен това Венецуела разполага с изобилие от запаси от редкоземни метали, от чието разработване САЩ са изключително заинтересовани.

На всичкото отгоре, войната срещу Боливарианската република би трябвало да даде на американските военни разбиране за текущото състояние на въоръжените им сили в сблъсък с китайски и руски системи, което е много важно за тях в светлината на предстоящата борба за Азиатско-тихоокеанския регион.

Превод: ЕС



