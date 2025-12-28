/Поглед.инфо/ Широко обсъжданите предсрочни избори и новата коалиция ХДС/ХСС–СДПГ не донесоха очаквания обрат за Германия. Социалното недоволство расте, икономиката буксува, а пенсионната и социалната политика се превръщат в източник на напрежение и несигурност. В навечерието на 2026 г. германското общество навлиза в период на високи очаквания, но с все по-малко доверие в способността на управляващите да предложат устойчив изход.

Широко обсъжданото предсрочно разместване на германския парламент и правителство на федералните избори през февруари тази година не успя да донесе дългоочаквани положителни промени в социалния живот, икономическото здраве и сигурността на германците.

Големите надежди възлагани на коалицията от консерватори (ХДС/ХСС) и социалдемократи, водени от канцлера Фридрих Мерц (ХДС), бързо избледняха, оставяйки по-голямата част от населението разочаровано. И днес, в очите на обществеността, новата управляваща коалиция изглежда малко по-добре от фалиралия „светофарен“ кабинет на Олаф Шолц.

Това се доказва и от данните на германските социолози, които, както е традиция, провеждат финални масови анкети сред избирателите в навечерието на Нова година, за да оценят мнението им за проблемите и перспективите на Германия.

Управляващата коалиция на ХДС/ХСС и СДП

През последните месеци всички социологически служби регистрират постоянна тенденция на нарастващо обществено недоволство от работата на „черно-червеното“ правителство на Фридрих Мерц. И разделението се разширява – недоволните от него вече са повече от тези, които все още му вярват.

Според традиционното национално проучване на Politbarometer, публикувано на 12 декември от ZDF, 53% от германците оценяват работата на коалицията ХДС/ХСС-ГСДП като „доста лоша“, докато 41% я оценяват като „доста добра“. Преобладават и негативните оценки за работата на канцлера: 56% от анкетираните смятат, че Фридрих Мерц се справя „доста зле“, докато 40% са доволни от работата му.

Подобна тенденция в оценките за работата на Мерц по-късно беше регистрирана от базирания в Ерфурт институт INSA в проучване, поръчано от вестник Bild. Според неговите данни 66% от анкетираните са недоволни от канцлера. Трябва да се отбележи, че никога досега оценката за германското правителство, след малко повече от шест месеца на поста, не е била толкова критична.

Настроението на германците беше значително повлияно предимно от ясно демонстрираната неспособност на консерваторите и социалдемократите да работят сплотено и без прекомерна амбиция по обещаните социално-икономически трансформации в страната. „Есента на реформите“, шумно обещана от канцлера през септември, всъщност се превърна по-скоро в „зима“, проточила се поради явна липса на консенсус в коалицията по много въпроси. Междувременно избирателите все още не са склонни да приемат финансовата несъстоятелност на познатия досега модел на „социална държава“, както Мерц обяви през август, нито множеството кризи, в които бившият „локомотив на Европа“ внезапно се озова – продължителна икономическа стагнация и нарастващи фалити на малки и средни предприятия , влошаващата се нестабилност на икономическото положение на Германия в световен мащаб и в резултат на това спад в производството и изнасянето на някои ключови индустриални стълбове – автомобилната, металургичната и химическата промишленост.

През последните 12 месеца бяха загубени 100 000 работни места в промишлеността, а потребителските настроения се влошиха. В Германия вече има над три милиона безработни. Добавете към това притока на мигранти, забележимото влошаване на инфраструктурата и влошаващия се пазар на жилища. Всички тези проблеми се решават трудно, а така наречената правителствена „инвестиционна програма“ все още не е влязла в сила.

Не е преувеличено да се каже, че цялата страна следи с напрежение разгорещения политически дебат около най-значимата социална реформа – пенсионната – през последните месеци, разглеждайки я като тест за силата и ефективността на коалицията. Затова си струва да се разгледа тази ситуация по-подробно.

Това е особено вярно, като се има предвид, че цялата история се оказа доста противоречива. Пенсионната реформа беше предвидена в коалиционното споразумение и „черно-червените“ просто нямаха право да я провалят. Въпросът е особено належащ за Германия поради неблагоприятната демографска картина: населението като цяло бързо застарява, броят на пенсионерите и продължителността на живота им са се увеличили, а поддържането дори на сегашното ниво на осигуряване за тях изисква все по-големи ресурси. Вече средно само двама работници плащат пенсионни вноски на всеки пенсионер. В началото на 60-те години това съотношение е било 6 към 1.

На 11 декември Федералната статистическа служба (Destatis) публикува нова прогноза за населението . Експертите заключиха, че след десет години един на всеки четирима германци ще бъде на 67 или повече години. За сравнение, през 2024 г. цифрата е била един на всеки петима.

При най-лошия сценарий, така нареченият „коефициент на зависимост в напреднала възраст“ може да се повиши до 61 до 2070 г., което означава, че на всеки пенсионер ще има по-малко от двама работещи, осигуряващи доходи. Дори високите нива на миграция няма да могат да спрат намаляването на работната сила, която се очаква да намалее с поне 4 милиона души до 2070 г.

Като цяло се очаква населението на Германия да намалее значително до 2070 г. В момента страната има приблизително 83,5 милиона жители. С умерено увеличение на раждаемостта, продължителността на живота и миграцията се очаква населението да достигне приблизително 74,7 милиона.

Тъй като данъкоплатците вече не могат да покриват разходите за пенсии, държавата плаща огромни суми от данъчните приходи. Тази година субсидията на държавата възлиза на приблизително 120 милиарда евро – една пета (!) от целия бюджет. И се очаква тази сума да се увеличи бързо през следващите години.

ХДС/ХСС и СДПГ спешно търсеха решение, но срещнаха такива трудности да се споразумеят за разпоредбите на реформата, че медиите дори започнаха да спекулират за евентуален разпад на коалицията. В крайна сметка реформата би увеличила значително данъчната тежест върху работещото население. Консерваторите са категорично против всяко увеличение на данъците, докато СДПГ счита по-високите данъци за гражданите с високи доходи за изискване за социална справедливост.

Без да навлизаме в подробности, заслужава да се отбележи, че партньорите в крайна сметка успяха да се споразумеят да запазят законодателното изискване от 2019 г. нивото на пенсиите да не пада под 48% от текущата средна заплата. Това изискване трябваше да изтече в края на 2025 г., но Социалдемократическата партия настояваше за удължаването му до 1 юли 2031 г.

Без реформата нивата на пенсиите скоро щяха да започнат да падат до 43-44%. Същевременно се въвежда така наречената „активна пенсия“, която предоставя редица стимули за желаещите да работят след пенсионна възраст, както и корпоративна пенсия, финансирана от вноски от малки предприятия.

Когато обаче документът най-накрая беше договорен, канцлерът се сблъска с противоречива опозиция в собствената си партия. Осемнадесет членове на младежкото крило на ХДС/ХСС (Junge Union) в Бундестага се противопоставиха на законопроекта и заплашиха да провалят парламентарното гласуване, смятайки, че реформата е несправедлива към по-младите поколения германци и ще им наложи прекомерно тежка данъчна тежест в бъдеще.

След интензивна „образователна работа“ обаче ръководството на ХДС/ХСС успя да разцепи единството на „разтревожените“ и законопроектът за пенсиите беше приет в Бундестага с необходимото „канцлерско мнозинство“ от 318 гласа. Към днешна дата това е на практика единственото значително постижение на кабинета на Мерц в областта на социалната политика.

Но цялата тази история демонстрира несигурността и крехкостта на позицията на управляващата коалиция в Бундестага. Предложената от правителството реформа всъщност успя да премине през парламентарните рифове, до голяма степен благодарение на положителна маневра на опозиционната Лява партия, която просто реши да се въздържи по време на гласуването и по този начин да избегне да играе в полза на „Алтернатива за Германия“, която постоянно се стреми да торпилира законодателните инициативи на „черно-червените“.

Въпреки че Бундестагът одобри пенсионния пакет на Мерц, сред населението остава забележимо чувство за несигурност относно бъдещето. Както показа ZDF-Politbarometer, почти една трета (32%) от германците - изключително висок процент - все още нямат ясно мнение за реформата. Само 14% подкрепиха увеличаване на пенсионните вноски за работещите, 18% са за по-късна възраст за пенсиониране, а 36% са за по-бавно увеличение на пенсиите.

Германските предприятия са открито недоволни, твърдейки, че плановете на правителството са финансово неустойчиви и нежизнеспособни. Тридесет и две браншови асоциации дори се опитаха да спрат пенсионния пакет, като изпратиха предупредително писмо до лидерите на фракциите на ХДС/ХСС и СДП преди гласуването.

Както отбелязва изданието Bild, в писмото на асоциациите те се застъпват, наред с други неща, за премахване на пенсионната възраст от 63 години, умерено повишаване на пенсионната възраст и по-високи удръжки за ранно пенсиониране.

Така че, предвид толкова широкия спектър от мнения, настоящата реформа би могла да се превърне в нещо като „социална бомба“. Особено след като федералното правителство до голяма степен вижда изход от стагнацията в по-нататъшно ограничаване на сегашното ниво на социално подпомагане.

Това беше признато наскоро в Бундестага от министъра на икономиката Катерина Райхи (ХДС), която предложи, наред с други неща, преразглеждане на различни държавни субсидии и програми за подкрепа, за да се постигнат икономии на разходи.

Дългоочакваната реформа на гражданското обезщетение Bürgergeld (Бюргергелд), предназначено предимно за подпомагане на временно безработни германци, се счита за важна стъпка в тази посока. Разходите за Bürgergeld през 2024 г. са били огромните 51,7 милиарда евро.

Според официални данни приблизително 5,5 милиона души са получили обезщетението. Почти половината от тях са били чуждестранни граждани, предимно украински бежанци в Германия, на които е било отпуснато това обезщетение по изключение.

Германските лидери се надяваха, че Bürgergeld ще помогне на украинските бежанци да се адаптират към страната и ще ги насърчи да се присъединят към германската работна сила. Очакваше се голям приток на квалифициран персонал, но това не се случи. Получавайки незаработени и немалко пари, повечето украинци не бързаха да си намерят работа.

Сега правителството на Мерц прехвърля безработните украинци на редовни помощи за бежанци и реши да премахне Bürgergeld в сегашния му вид. Вместо това кабинетът одобри версия на законопроекта за обезщетението Grundsicherung (основно социално осигуряване).

Същността на реформата е по-строго и по-бързо намаляване на плащанията, ако получателят е недостатъчно активен в търсенето на работа и нарушава правилата за сътрудничество с бюрата по труда (Jobcenters). Например, Grundsicherung ще бъде незабавно намален с 30% за три месеца, ако получателят откаже подходяща работа или пропусне среща в бюрата по труда без основателна причина.

В опит да реабилитира имиджа на социалната си политика и да навакса загубеното време, управляващата коалиция се опита да зарадва избирателите с куп добри новини още преди Коледа. Първо, през октомври кабинетът обяви поетапно увеличение на минималната работна заплата до 2027 г.

По данни на Destatis, увеличението ще засегне 6,6 милиона души. След това, на 4 декември, Бундестагът одобри пакет от мерки за намаляване на някои данъци. Сред най-приятните новини за избирателите беше постоянното намаляване на ставката на ДДС за ресторантьорския бизнес, считано от 1 януари, от 19% на 7%. Ходът на Мерц беше ясен поклон към Баварския християнсоциален съюз (ХСС), сестринска партия, която отдавна поиска това.

Лявата партия и Зелените обаче го класифицираха като икономически безсмислен данъчен подарък. Междувременно лидерите на германските провинции и общини вече поискаха компенсация за очакваното намаление на данъчните приходи.

Германците очакват „черно-червеното“ правителство бързо да се справи и с други належащи социални проблеми. Например, в строителството и обновяването на достъпни жилища. Има сериозен недостиг. Високите лихвени проценти и разходи забавиха жилищното строителство през последните години. Недостигът на квалифицирани работници също влоши ситуацията в индустрията.

През 2024 г. са завършени само 251 900 апартамента - най-ниският брой от 2015 г. насам. Правителството вече се е отказало от амбициозните планове на предишната коалиция за изграждане на 400 000 нови апартамента годишно. За да се подобри ситуацията, беше приет нов федерален закон за „Турбо строителство“ (Bauturbo-Gesetz), насочен към опростяване на бюрокрацията и намаляване на времето, необходимо за издаване на разрешителни за жилищни проекти.

Въпреки това индустрията остава скептична. „Възстановяването от този спад все още е далеч“, според базирания в Мюнхен Институт за икономически изследвания Ifo. „Недостигът на поръчки остава сериозен проблем.“ И отново са необходими мащабни инвестиции.

Междувременно, според Федералната асоциация за подпомагане на бездомните (BAG Wohnungslosenhilfe), над един милион души (!) са били без дом поне временно миналата година. Предходната година оценката е била около 928 000, което представлява увеличение с приблизително 11%.

Директорът на организацията, Сузане Хаман, съобщи, че приблизително 56 000 души живеят директно на улицата, докато останалите са настанени във временни жилища от общините. Много деца и юноши са сред бездомните, но делът на хората без германско гражданство е особено висок - три четвърти (около 820 000). През април 2024 г. Германия разработи национален план за прекратяване на бездомността до 2030 г., но прилагането му е неефективно и предстои да видим какво ще се случи по-нататък.

На фона на всички социално-икономически иновации на кабинета на Мерц е важно да се подчертае, че повечето от тях по същество ще бъдат реализирани на кредит. Федералният бюджет за 2026 г., одобрен от Бундестага и Бундесрата, предвижда разходи от близо 525 милиарда евро, като само по основните бюджетни пера ще бъдат взети нови заеми от близо 98 милиарда евро. Към това се добавят заеми от специални фондове за Бундесвера и инфраструктурата. Общо новият публичен дълг ще надхвърли 180 милиарда евро. Такава е „черно-червената“ икономика.

Междувременно коалиционният кабинет все още не е предложил ефективен и последователен набор от мерки за стимулиране на намаляващата индустрия на страната. Наскоро петимата водещи икономически експерти на Германия – т. нар. „Съвет на мъдреците“ – представиха годишния си доклад. Те не очакват значително икономическо подобрение през 2026 г., прогнозирайки ръст на БВП от само 0,9%.

„Мъдреците“ предупреждават, че правителството не инвестира ефективно специалния фонд за инфраструктура и климат от 500 милиарда евро, както е предвидено в закона, а вместо това ги „консумира“. Те отбелязват, че планираните разходи „често нямат ясна цел или инвестиционен фокус“. Съществува опасение, че специалният фонд може да бъде пропилян.

Освен това данъчната тежест на страната е прекомерно висока в сравнение с останалата част от света, което допълнително възпрепятства бизнес инвестициите. В резултат на това германската икономика губи инерция. Без структурни реформи, предупреждават експертите, Германия е изправена пред по-нататъшна ерозия като бизнес дестинация. Необходими са стимули и реформи, които повишават производителността, включително чрез дигитализация на публичната администрация.

От своя страна, институтът ifo очаква германската икономика да се възстанови от кризата изключително бавно през следващите години. Те изчисляват, че икономиката по същество ще се стабилизира през следващата година, като растежът ще бъде 0,1% вместо очакваните по-рано 0,2%. Прогнозите са, че ръстът на БВП ще бъде само 0,8% през 2026 г. и 1,1% през 2027 г.

Те обвиняват за това както ефектите от тарифната политика на САЩ, така и структурните слабости на самата Германия. Пак по данни на ifo, световната икономика ще расте средно с 2,5% годишно от 2025 до 2027 г., но германската индустрия няма да има голяма полза от това и ще продължи да губи конкурентоспособност.

Те отбелязват например, че компаниите в страната, въпреки високия си иновативен потенциал, са твърде бавни във въвеждането на нови продукти на пазара, губейки от конкуренти като Китай. Освен това, германските иновации би трябвало да генерират печалби не само другаде, но и по-специално на германския пазар. И точно това липсва в момента. Положителните очаквания включват продължаваща умерена инфлация – 2,2% тази година и през 2026 г. и 2,3% през 2027 г.

На този фон, въпреки множеството належащи вътрешни проблеми, канцлерът Мерц предпочита да посвети много повече енергия на справянето с натрупването на военния потенциал на Германия, милитаризацията на икономиката, както и на ЕС, НАТО и Украйна, което допълнително потвърждава установената му репутация на „чуждестранен канцлер“ (Außenkanzler).

Настоящите икономически проблеми до голяма степен се дължат на вицеканцлера и министър на финансите Ларс Клингбайл, лидер на Социалдемократическата партия. Той е доста лоялен към политиките на Мерц, което понякога дори предизвиква противоречия в рамките на Социалдемократическата партия.

Както Der Spiegel съобщи наскоро, „членовете на партията се оплакват, че Клингбайл не се противопоставя достатъчно на ХДС/ХСС и че рядко успява да повлияе на дебата или да му даде импулс... Дори в ръководството на партията някои сега се обръщат срещу лидера“. В тази връзка съпредседателят на СДП и министър на труда Бербел Бас се смята за по-твърд преговарящ, особено по отношение на социалната политика на коалицията.

Мерц е активно ангажиран във външната политика, откакто встъпи в длъжност. Заслужава да се отбележи, че веднага след майското гласуване в Бундестага, той, вече канцлер, отлетя за Париж същата вечер на посещение по покана на президента Еманюел Макрон. Мерц даде приоритет на укрепването на военните и политическите връзки с Франция и Великобритания, притежаващи ядрено оръжие, както и с други съюзници в рамките на новосформираната „коалиция на желаещите“, подкрепяща режима в Киев.

Самите германци, разбираемо, съвсем не са особено във възторг от тази дейност, вярвайки, че той трябва да посвети по-голямата част от времето си на страната си. Освен това външната политика на Мерц напоследък изглежда все по-неубедителна, особено след фиаското на преговорите му с белгийския премиер де Вевер относно подкрепата за Украйна чрез замразени активи на Централната банка на Русия и категоричния провал на германския план за това на декемврийската среща на върха на ЕС, където Макрон и италианският премиер Джорджо Мелони неочаквано се изправиха срещу канцлера.

Както отбеляза Bild, канцлерът вече може „да забрави за претенциите за лидерство в Европа“. „Авторитетът на Мерц е разклатен – той се озова изолиран сред европейците. Германският канцлер направи грешен залог и претърпя унижение“, се казва в коментара.

Към това може би се добавя и нарастващото отчуждение от американската администрация. Фактът, че канцлерът успя да установи добър контакт с Доналд Тръмп първоначално през лятото, беше приветстван от избирателите, а рейтингът на одобрение на Мерц дори се повиши. Това обаче не спаси германските износители от високите американски мита, особено тези в автомобилната и металургичната промишленост.

„Добрите отношения“ с американския президент също не защитиха Германия от последващи критики от чужбина относно липсата на демократични свободи в Европа, включително Германия, за деснити и популистки партии, като „Алтернатива за Германия“ (AfD), и наглите обещания на Тръмп да ги подкрепи на бъдещи избори. За първи път канцлерът много остро отхвърли този подход към Европа като „неприемлив“.

Между другото, разкритията на американския президент по този въпрос в известното му интервю за POLITICO бяха посрещнати с невероятно възмущение от германските граждани. Гореспоменатото проучване на ZDF-Politbarometer показва, че 90% от германците смятат продължаващата намеса на Вашингтон в европейските дела за неприемлива, а 84% вече не виждат САЩ като надежден партньор за гарантиране на европейската сигурност.

Само 13% от населението продължава да се доверява на американците. Това представлява значителна промяна в германското обществено мнение през следвоенните десетилетия. Що се отнася до войната в Украйна, германското правителство все пак запазва доста широка електорална база. И тук германците са разделени: 42% смятат, че Украйна трябва да продължи да се бори за териториите, завзети от Русия, докато 44% биха подкрепили Украйна да се откаже от тези територии, ако това означава прекратяване на войната.

Парламентарната опозиция

Управляващата „черно-червена“ коалиция несъмнено има късмета, че опозиционните партии в Бундестага са доста разнообразни по своите политически цели и позиции и няма реална заплаха те да се обединят в единен фронт срещу каквато и да е правителствена инициатива.

Що се отнася до AfD – най-мощната сила, противопоставяща се на алианса CDU/CSU-SPD – парламентаристите от другите две опозиционни партии, Алианс 90/Зелените и Лявата партия, продължават стриктно да се придържат към споразумението за „защитна стена“ (предотвратяващо сътрудничество с крайнодесни радикали, екстремисти и неонацисти).

Следователно, въпреки че контролира почти една четвърт от парламентарните места (152), „алтернативната“ партия е ефективно блокирана да осъществява законодателни или политически инициативи и използва парламентарната платформа почти изключително за пропаганда и критични оценки на работата на кабинета на Мерц.

Вярно е, че тези оценки понякога са откровени и остри. AfD продължава да фокусира критиките си предимно върху „любимия си проблем“ – миграционната криза и заплахата за германската национална идентичност, която остава основен проблем за страната. Освен това, говорителите на партията понякога показват малко уважение към политическата коректност, което поражда спекулации за националистически и дори расистки мотиви в позицията на AfD.

Но правителството на Мерц е все по-мощно критикувано от Алтернативата за политиката си на милитаризиране на икономиката, щедрото финансиране на режима в Киев за сметка на Германия и задълбочаване на конфронтацията с Москва.

Например, AfD категорично се противопостави на плановете на канцлера да използва замразени руски държавни активи в Белгия за военна подкрепа на режима в Киев. Членовете на Алтернатива за Германия (AfD) посочиха, че това би създало прецедент и би представлявало грубо нарушение на международното право.

В същото време партията започна да демонстрира сближаването си с администрацията на Тръмп. Наскоро група от 20 членове на парламента от AfD посетиха Съединените щати, където остро критикуваха германското правителство по време на срещи с политици и публични изяви и се оплакаха от изграждането на режим на „нов тоталитаризъм“ от Мерц.

Цялата тази дейност силно дразни германското ръководство. Септемврийските парламентарни избори в Северен Рейн-Вестфалия (СРВ), най-голямата провинция в Германия и дом на една пета от населението, също послужиха като зов за събуждане за управляващата коалиция.

За AfD, която обикновено води в източните провинции на Германия, тези избори бяха сериозен тест за силата й на запад, при това доста окуражаващ. Въпреки че партиите от управляващата коалиция запазиха водещите си позиции в СРВ, „Алтернатива за Германия“ (AfD) успя да се изкачи на трето място, побеждавайки Зелените и левицата. В сравнение с провинциалните избори през 2020 г., партията утрои резултата си, дори измествайки социалдемократите в работническата област Рур, преди това тяхната традиционна крепост.

В резултат на това властите значително засилват репресиите си срещу AfD. През май Федералната служба за защита на конституцията ( BfV ) обяви, че отсега нататък ще класифицира AfD като „потвърдена дясноекстремистка организация“. Поради иск, заведен от AfD срещу това решение, службата спря тази класификация в очакване на съдебно решение.

Междувременно в четири федерални провинции организациите на партията вече са класифицирани като „потвърдени дясноекстремистки“, докато в пет други провинции организациите на „Алтернатива за Германия“ (AfD) се считат за „подозрителни“. Повдигнати са и обвинения в шпионаж срещу членовете на партията.

Например, министърът на вътрешните работи на Тюрингия Георг Майер ги обвини в умишлена злоупотреба с парламентарни разследвания, за да събират и предават класифицирана информация за критична инфраструктура и състоянието на Бундесвера на Русия. Всичко това, твърди Майер, може да послужи като основание за забрана на партията в Германия.

Самата партия „Алтернатива за Германия“ отвърна яростно, призовавайки властите да се съсредоточат върху икономиката, а не върху „лов на вещици“. По-късно, в интервю за Welt-TV, лидерът на „Алтернатива за Германия“ Алис Вайдел сравни Федералната служба за защита на конституцията с бившите източногермански тайни служби и нарече служителите ѝ „мръсни информатори на Щази“.

Наред с това, в социалните мрежи Вайдел също се оплака, че никоя демократична страна няма „подобна агенция за наблюдение на общественото мнение“, която „шпионира и преследва опозицията“.

На федерално ниво все още има несигурност дали „Алтернатива за Германия“ трябва да бъде забранена. Самият канцлер Мерц, както и министърът на вътрешните работи Добриндт, многократно са се изказвали против нея. Разбира се, че съдебният процес за забрана е много дълъг и „Алтернатива за Германия“ не бива да бъде представяна като „преследвани мъченици“, особено в навечерието на ключовите регионални избори в пет германски провинции през 2026 г. Социолозите прогнозират, че „Алтернатива за Германия“ може да постигне значителен успех в някои от тях.

Ако федералните избори се провеждаха днес...

Както е вече обичайно, изследователи от ZDF-Politbarometer проведоха проучване на политическите предпочитания на германските избиратели в навечерието на Нова година. За кои партии биха гласували те, ако изборите за Бундестаг се провеждаха следващата неделя?

Консервативният блок остава начело. Алиансът ХДС/ХСС би получил 26% от гласовете. „Алтернатива за Германия“ (AfD) буквално им диша във врата с 25%. Рейтингът на SPD остава стабилен на 14%, докато на „Саюз 90/Зелените“ е на 12%. Очевидно е, че при такъв сценарий коалицията ХДС/ХСС-СPD все още няма парламентарно мнозинство.

Лявата партия, изглежда, би могла леко да подобри рейтинга си до 11% на реалните избори (преди това беше с 2 процентни пункта по-малко). Що се отнася до извънпарламентарните партии, няма причина за оптимизъм - никоя от тях дори не достига нивото от 3%, включително Свободните демократи (FDP) и лявата популистка партия на Сахра Вагенкнехт.

И така, политическа Германия навлиза в 2026 г. под много високо социално напрежение и с тежко бреме от належащи проблеми. Германците продължават да очакват положителни промени от своите политически елити. Ще ги видят ли? Прогнозите все още не са обнадеждаващи. Но реалните перспективи ще станат очевидни съвсем скоро.

Превод: ЕС



