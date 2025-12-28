/Поглед.инфо/Обявената наскоро програма за военна помощ на САЩ за Тайван, която надхвърля 11 милиарда долара, включва множество оръжия с очевидно нападателен характер. Това води до покачване на напрежението в Тайванския проток и предизвиква сериозна загриженост, сочат резултатите от онлайн анкета на CGTN. В нея, 90% от участниците смятат, че ускорените военни доставки поставят Тайван в опасна ситуация.

В рамките на изследването, 81,1% от анкетираните са на мнение, че действията на тайванските власти, които жертват дългосрочните интереси на острова в полза на краткосрочни политически изгоди, сериозно подкопават икономиката и перспективите за неговото развитие. 87,7% от респондентите посочват, че действията на местните власти вече представляват огромна заплаха за сигурността и интересите на тайванските граждани.

Към момента 183 държави признават принципа за „един Китай“ и той представлява основа за международен консенсус относно статута на острова. Въпреки това, САЩ продължават да увеличават военните доставки за Тайван, с което открито се намесват във вътрешните дела на Китай и се отклоняват от международния консенсус и собствените си ангажименти.

Според проучването, 91,9% от анкетираните считат, че въпросът за Тайван трябва да бъде решаван от самите китайци, без намесата на други държави, а 85,8% от респондентите са на мнение, че той е основна част от ключовите интереси на Китай и червена линия в отношенията между САЩ и Китай, която не бива да бъде пресичана.

Освен това, 78,9% от анкетираните смятат, че САЩ трябва да подхождат внимателно към въпроса за Тайван и чрез реални действия да демонстрират своята позиция против независимост на острова.

Анкетата е осъществена чрез платформите на CGTN на английски, испански, френски, арабски и руски език, като за 18 часа в нея са участвали 10 002 души.