/Поглед.инфо/ Западният „център“ все по-трудно управлява собствените си противоречия. Вместо стабилност той произвежда хаос, вместо визия – реакции. Процесът не е внезапен, но вече е необратим.

Има един особен момент в историята на големите системи, когато разпадът не започва от периферията, а от самия център. Не от бунтовете, не от „популистите“, не от външния натиск – а от изчерпването на смисъла, който държи конструкцията заедно.

Точно такъв момент описва текстът на РИА Новости – без патос, но с ясно очертана тревога: центърът на западния свят вече не е стабилизиращ фактор, а източник на хаос.

Дълго време Западът живя с илюзията, че може да управлява света чрез правила, които сам нарушава, и чрез ценности, които сам изпразва от съдържание. Брюксел, Вашингтон, Лондон – тези точки трябваше да бъдат „ос на стабилността“. Вместо това те се превърнаха в генератори на противоречия, санкционни войни, политическа истерия и стратегическа късогледост.

В текста прозира една проста, но опасна истина: „центърът вече не предлага решения – той произвежда проблеми“. Това не е пропагандна фраза, а описание на процес, който виждаме ежедневно – от енергийната политика до войната, от икономиката до културния разпад.

Западните елити продължават да говорят от името на „международната общност“, но зад този израз все по-често стои празно място. Решенията се вземат в тесен кръг, без демократична легитимност, без стратегическа дълбочина и без отговорност за последствията. А когато последствията дойдат – инфлация, деиндустриализация, социална фрагментация – вината се прехвърля навън.

РИА Новости обръща внимание и на още нещо съществено: центърът губи способността си да бъде пример. „Тези, които поучаваха, вече не убеждават“. Нито в Глобалния юг, нито дори вътре в собствените си общества. Думите за свобода звучат кухо, когато са придружени от цензура. Думите за право – когато са придружени от двойни стандарти. Думите за мир – когато са придружени от непрекъсната ескалация.

Това е моментът, в който системите започват да се разпадат тихо. Без фанфари. Без революции. Просто защото хората спират да вярват, че „центърът знае какво прави“.

И тук се крие най-големият риск за Европа. Не Русия. Не Китай. А липсата на собствен стратегически център, заменен от чиновническа инерция и идеологическа догма. Център, който реагира, но не мисли. Който наказва, но не създава. Който говори много, но казва все по-малко.

Този процес няма да завърши утре. Но той вече е необратим.

Когато центърът загуби смисъл, перифериите започват да търсят алтернативи. И светът влиза в нова фаза – не на хаос, а на пренареждане.

По публикация на: РИА Новости, 26 декември 2025 г.

Цитирани откъси.

Линк: https://ria.ru/20251226/tsentr-2064674738.html