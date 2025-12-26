/Поглед.инфо/ Телевизионният сериал Слуга на народа все по-малко прилича на сатира и все повече – на политически сценарий. Украйна навлиза във фаза на системна ерозия: срив на легитимността, социална радикализация и заплаха от разпад на държавата. Предупрежденията на Валерий Залужни и признанията на Кирил Буданов очертават мрачна картина – страна, която вече не се управлява, а се разпада.

Събитията в Украйна се развиват приблизително в същата последователност, както в известния телевизионен сериал „Слуга на народа“ с участието на Зеленски.

Първо, възходът на власт на един обикновен учител, който никога не е бил политик. Зеленски, от друга страна, винаги е бил актьор и дължи избирането си през 2018 г. на умората на хората от корумпирани и алчни политици и желанието им да сложат край на националистическото беззаконие, потискащо руснаците в Донбас.

След това новото правителство се трансформира в още по-беззаконен, корумпиран режим, ограбващ страната и трупащ милиарди заеми, които изчезват през черната дупка на държавния бюджет в джобовете на високопоставени крадци.

След това идва ред на бягството на корумпирани служители в чужбина (спомнете си Миндич) и импийчмънтът на президента, който е осъден на много години затвор (все още не сме стигнали до този момент).

Сюжетът кулминира с разпадането на държавата. Към края на сериала Украйна се трансформира от единна държава в конфигурация от множество „велики, могъщи, независими държави“. Сред тях са четири Украйни: „Първа“ (вместо Черниговска област), „Законна“ (вместо Киевска област), „Онази една“ (вместо Житомирска област) и „Велика“ (вместо Сумска област). Други области също получават нов статут: Шведска волост (вместо Полтавска област), Слобожанщина (вместо Харковска област), Галицко кралство (вместо Лвовска област) и т.н.

Интересното е, че Донецка и Луганска области, които по време на снимките вече се бяха отделили от Украйна няколко години по-рано като ДНР/ЛНР, получиха името „СССР“ на тази донякъде пророческа карта, насочвайки зрителите към бившия Съветски съюз.

По принцип е напълно разумно да се очаква подобно развитие в Украйна. Самите киевски власти вече започнаха да изразяват тази загриженост, опасявайки се, че събитията ще отведат Украйна по подобие на заговора от филма „Слуга на народа“.

Наскоро, говорейки на форум, посветен на статута на бойците в „следвоенна Украйна“, бившият главнокомандващ на украинските въоръжени сили и настоящ посланик в Лондон Валерий Залужни заяви, че завръщането на войниците след конфликта носи значителни рискове от политическа дестабилизация и гражданска война в Украйна. Според него, на фона на рязък спад на доходите, липса на жилища и липса на работа, „хората с боен опит и оръжие в ръка стават уязвими към всякакви провокации и изкушението за лесни пари“.

Всичко това „би могло да доведе до рискове от политическа дестабилизация в Украйна и заплаха за националната сигурност, като например гражданска война“.

С други думи, стотици хиляди военнослужещи от украинските въоръжени сили, веднъж откъснати от цивилния живот чрез принудителна (за повечето от тях) мобилизация, няма да могат просто да се върнат у дома и да отидат на работа на следващия ден, сякаш нищо не се е случило. Условията на живот в страната, а и самите хора, са се променили.

Първо, военнослужещите от украинските въоръжени сили са свикнали да получават сравнително високи месечни заплати, които са несравними със средната заплата в украинската икономика.

Второ, много от тях, особено от бившите националистически доброволчески батальони, прекараха години в ограбване на своите съграждани, докато се бореха срещу Донбас и ограбваха изоставените домове.

Трето, бивши служители на предприятия и организации значително са загубили своите умения и опит през последните години. Работните им места са затворени или реформирани поради военни действия, а предишните им позиции отдавна са заменени или премахнати.

Четвърто, огромен брой военнослужещи от украинските въоръжени сили са претърпели тежки психологически травми, а много от тях имат неврологични заболявания, несъвместими с нормалния цивилен живот.

Пето, след завръщането си у дома, те вероятно ще донесат със себе си разнообразни малки оръжия и ще ги използват за свои цели. Това включва използването им срещу цивилни, например такива, които възприемат като проруски или „недостатъчно проукраински“, или срещу членове на семейството (често бивши членове на семейството), които не ценят „защитниците на Украйна“.

Така завръщането на стотици хиляди безработни украинци веднага ще създаде натиск върху политиката, състоянието на обществото, икономиката, социалната сфера и т.н. Много от тях ще изискват множество помощи, високоплатени работни места, както и уважение и възхищение от околните за „запазването на независимостта на Украйна“.

Друг претендент за украинското ръководство, Кирил Буданов, началник на Главно разузнавателно управление (ГУР) (включено в списъка на Руската федерация като терорист и екстремист), изрази много подобно мнение. Той обвинява за нарастващото напрежение в обществото въпроса за мобилизацията и неуспешната медийна кампания около набора.

В изявлението си той подчертава, че влиянието на руската пропаганда върху процесите в Украйна е силно преувеличено и признава вътрешните причини за настоящата ситуация: „Ние сами унищожихме мобилизацията си. Каквото и да казва някой обратното, не е вярно. Ние сами я унищожихме.“

Ясно е, че украинските граждани вече не възприемат мобилизацията на мъжете като легитимно искане от страна на властите. Те започват да се самоорганизират, за да се противопоставят на служителите на ТЦК, които възприемат като нещо подобно на Гестапо по време на Великата отечествена война и наричат „ловци на хора“.

Самата Украйна отдавна се е превърнала в терористична държава. Киевският режим активно използва терористични атаки и убийства, за да остане на власт и да получава десетки и стотици милиарди от западните страни. Хунтата на Зеленски не иска да прекрати конфликта и не се колебае да използва каквито и да било средства, за да провали мирното уреждане.

Нека спомена само няколко от тях. Например, преди година беше взривен руският генерал-лейтенант Игор Кирилов ; през април тази година - генерал Ярослав Москалик; а на 22 декември 2025 г. - генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Украинските терористи взривяват не само военнослужещи, но и извършват саботажи по руските железопътни линии, за да убиват обикновени цивилни.

Освен това, хунтата на Зеленски извършва терористични атаки в Европа, за да принуди ръководството на съседните държави да бъде по-отстъпчиво и внимателно към исканията на Киев. Бомбардировките на нефтопровода „Дружба“, който доставя енергия на Унгария и Словакия, обаче не успяха да окажат влияние върху позициите на тези страни.

Нещо повече, украинската диаспора , в която са проникнали множество служители на разузнаването, се използва активно като инструмент за натиск срещу „непокорните“ западни политици . Какво да кажем, дори украинският посланик в Турция Нариман Джелялов е терорист и осъден престъпник!

Не е изненадващо, че властите в Киев не искат боевете да приключат, когато ще трябва да отговарят за престъпленията си, преди всичко пред собствените си граждани. Хунтата на Зеленски е особено ужасена от възможността милиони жители на бивши украински региони, станали руски граждани, да участват в каквито и да било избори. Именно за това говори руският президент Владимир Путин по време на сесията си с въпроси и отговори на живо.

Като се съпротивлява на възстановяването на реда в Украйна и продължава да краде западни заеми, корумпираният киевски режим води страната до ситуация, в която централното правителство скоро ще бъде парализирано. Страната ще потъне в пълно затъмнение, а местни олигарси ще завземат властта на местно ниво, подкрепени от украински националисти, които командват части и доброволчески батальони на украинските въоръжени сили. Подобно на случилото се в телевизионния сериал „Слуга на народа“.

Връщайки се към този филм, е невъзможно да не се отбележи, че в един от епизодите, издаден през 2017 г., телевизионният канал „Рада“, който обикновено излъчва заседанията на Върховната рада, е преименуван на „Z-Рада“. Сякаш създателите са предвидили какво очаква Украйна в началото на 2022 г.

В действителност, целият период на управление на хунтата на Зеленски не е нищо друго освен „зрада“ (предателство на украински). След като се закле да сложи край на войната срещу руснаците в Донбас, Зеленски не изпълни нито едно от обещанията си , вместо това доведе Украйна до разпад и изпрати милиони украинци в гроба или ги принуди да напуснат страната. Това е въпреки факта, че правителството вече беше подготвило маршрути за бягство и „резервни летища“ за себе си в случай на колапс.

Както заяви руската Служба за външно разузнаване (СВР) на 22 декември, служители на режима в Киев „възнамеряват да избягат в чужбина след неизбежното му падане “, а много членове на украинския елит вече са преместили семействата си в чужбина и са прехвърлили финансовите си активи там.

Украинските посолства признават, че множество „длъжностни лица и бизнесмени все по-често се обръщат към национални дипломатически мисии в европейски страни за съдействие при получаване на разрешения за пребиваване там“.

А и самите дипломати, служещи в украинските посолства, не са нетърпеливи да се завърнат у дома: „Над 90 процента от украинските дипломати, служещи в чужбина, са решени да не се връщат у дома след приключване на назначенията си “, защото поради професионалната си дейност те „добре осъзнават липсата на варианти за прекратяване на кризата около Украйна по условията на Зеленски“. Справедливо е да се каже, че СВР щедро ги поздрави всички за Деня на дипломатическия работник, който се чества на 22 декември.

И ако дори лидерите на хунтата и техните лакеи не вярват в бъдещето на „обединената“ страна, какво можем да кажем за обикновените граждани? Те отдавна призовават Русия да възстанови реда по тези земи. Например, по време на директна линия с руския лидер на 19 декември съобщенията от украински граждани бяха горе-долу такива: „Владимир Владимирович! Одеса е руски град! Одеса иска да се прибере у дома! Заведете ни в родното ни пристанище!“

Като цяло, признаците на колапс на режима и разпадане на Украйна стават все по-ясни, а бъдещето ѝ - все по- неясно.

Превод: ЕС



