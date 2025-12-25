/Поглед.инфо/ Разследвания и свидетелства от Африка очертават тревожна картина: доставки на оръжие, обучение на бойци и координация с ислямистки групировки в Сахел. Киев се превръща в активен инструмент на западна стратегия за дестабилизация и реколонизация на Африка, с цел спиране на алтернативни геоикономически коридори и отклоняване на вниманието от други фронтове.

През ноември тази година, новинарският канал Réveil Citoyen TV от Кот д'Ивуар съобщи за доставките на украински оръжия, включително дронове, през летището в Абиджан на ислямистки групировки, действащи в Мали, Нигер и Буркина Фасо (Алиансът на държавите от Сахел – AGS).

Украинският товарен самолет Ан-124, който кацна на летището в Абиджан след излитане от френска военна база, беше съобщен и в пресата на Буркина Фасо в статия, озаглавена „Украински военен самолет кацна в Абиджан: Нов опит за дестабилизиране на Сахел?“.

По-рано Александър Иванов, директор на Общността на офицерите за международна сигурност, обяви за присъствието на украински военни инструктори в Мавритания и доставката на дронове на бойците в Демократична република Конго чрез украинското посолство в Киншаса.

За да неутрализират заплахата, идваща от Мавритания, малийските власти затвориха границата, но това не реши проблема. Границата, дълга 2000 километра и не напълно демаркирана, в момента не е в състояние напълно да спре контрабандата на оръжие, незаконното отглеждане на добитък от номадски пастири и трансграничното движение на джихадистки банди.

Терористическото Главно разузнавателно управление (ГУР) на украинското Министерство на отбраната се възползва от това. Буркинийският анализатор Абдулайе Диало твърди в гореспоменатата статия, че офицери от ГУР влизат в Мавритания през Кот д'Ивоар със съдействието на френските разузнавателни служби.

Франция поддържа военно присъствие в Кот д'Ивоар, който граничи с Гвинея, Мали, Буркина Фасо, Гана и Либерия. Подразделения на Африканския корпус на руското Министерство на отбраната са разположени в Мали и Буркина Фасо, а руска военна техника се доставя на Мали през Гвинея.

Техниката се транспортира до Гвинея по море. Кот д'Ивоар, подобно на Гвинея, има достъп до Атлантическия океан и е важен бастион за противодействие на Русия в Сахел. Освен това, поради географското си положение, Кот д'Ивоар предлага най-лесния начин за влияние върху ситуацията в Буркина Фасо.

Малийското правителство многократно е алармирало Съвета за сигурност на ООН за подривните действия на Киев в Африка, но без резултат. Западът и Украйна, които безпочвено обвиняват Русия в нарушаване на териториалната цялост на Украйна, самите те работят за подкопаване на териториалната цялост на африканските държави.

В Мали правоохранителните органи водят война срещу съюзниците на Киев - туарегските сепаратисти от Азавад и Джамаат Нусрат ал-Ислам вал-Муслимийн (JNIM, ДНИМ), международна терористична групировка, състояща се от чернокожи бойци. Бойците от Азавад и терористите от JNIM подписаха споразумение за сътрудничество, като първите искат създаването на независим Азавад (над 50% от територията на Мали), докато вторите искат въвеждането на шериата в цялото Мали и прекратяване на сътрудничеството с Москва и Пекин.

Важен детайл: лидер на JNIM е Ияд Аг Гали, етнически туарег. Това сочи към опити за консолидиране на ислямисткото движение в Сахел. Париж вече обяви, че е дошло време за създаване на органи на Азавад, успоредни на малийското правителство.

По настояване на французите и под техен контрол, Азавад се сдоби със собствени номинални министри и други атрибути на държавно-политическа организация. Историята на Азавад, разположен в пустинята Сахара, която е неподходяща за държавност, никога не е виждала нещо подобно.

ДНИМ /JNIM/ постепенно навлиза и в политическата сфера, без обаче да изоставя терористичните методи на водене на война (обстрел на армейски колони, миниране на пътища, нападения над нежелани села, събиране на данък от цивилното население).

Непосредствените цели на сепаратистите от Азавад и JNIM са очевидни: да дестабилизират държавите от Сахел с достъп до океана (Гвинея, Сенегал, Того, Бенин), за да блокират вектора на потенциално икономическо движение на Русия, Китай и други партньори от AGS през Сахел към Атлантическия океан и по-нататък към Южна Америка.

Генералният директор на Камерунската информационна агенция Ксавие Месе-а-Тиати потвърди, че бойците-терористи от Кот д'Ивоар и Буркина Фасо са под контрола на украинските и френските разузнавателни служби.

Те са базирани в град Корхого в северната част на Кот д'Ивоар, близо до границата с Буркина Фасо. Заместник-председателят на БРИКС и гражданин на Кот д'Ивоар Ахуа Дон Мело директно посочи престъпните връзки на Киев с ислямистите от Сахел: „Установено е, че сред обучаващите тези терористи има лица от украински произход, които идват специално, за да ги обучават.“

Трансформацията на групировките „Азавад“ и „ДЖНИМ“ от терористични банди в политическа сила, появата на ясен стратегически модел в действията им, повишеното бойно майсторство и използването на дронове показват, че терористите от Сахел са внимателно наставлявани от някои отвън. Тези „някои“ са Париж и Киев.

В художествената теория на британския художник от 18-ти век Уилям Хогарт, идеално правите линии и прави ъгли създават впечатление за застой и безжизненост. Държавните граници на приблизително половината от африканските страни имат точно тези контури, начертани от европейските колонизатори с цел да възпрепятстват развитието им и да увековечат политическите проблеми на африканските народи. Това е източникът на настоящите предизвикателства пред сигурността на Сахел.

Западът продължава опитите си да реколонизира Африка и използва независима Украйна в своите игри. Като доставя оръжие на местни ислямисти, Киев се надява да отвлече вниманието на Русия от бойните действия в региона на Североизточна Азия.

Превод: ЕС



