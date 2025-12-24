/Поглед.инфо/ Коледа не е просто празник, а момент за спиране и равносметка. Благодарим на всички, които избраха мисълта пред удобството, смисъла пред шума и честността пред страха. Пожелаваме тишина, яснота и смелост – и обещаваме да продължим заедно и през идващата година.

До читателите на Поглед.инфо и зрителите на YouTube канала Поглед.инфо

Скъпи приятели, читатели и зрители на Поглед.инфо,

Коледа не е просто дата в календара.

Тя е пауза в шума, миг, в който човек остава сам със съвестта си и с истината, която носи в себе си.

В свят, пълен с фалшиви думи, купени истини и шумни страхове, вие избрахте да мислите, а не просто да слушате.

Избрахте да търсите смисъл, а не удобство.

Избрахте да бъдете заедно с нас – в разговорите, в споровете, в тежките теми и неудобните въпроси.

За това ви благодарим. Искрено.

Пожелаваме ви Коледа с малко тишина,

с повече яснота,

с хора около вас, които не се страхуват да бъдат честни.

Нека Новата година ни донесе не обещания, а смелост.

Не лозунги, а истина.

Не страх, а достойнство.

От сърце – светли празници!

Продължаваме заедно.

Д-р Румен Петков

Гл. редактор на Поглед.инфо