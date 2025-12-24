/Поглед.инфо/ Коледа не е просто празник, а момент за спиране и равносметка. Благодарим на всички, които избраха мисълта пред удобството, смисъла пред шума и честността пред страха. Пожелаваме тишина, яснота и смелост – и обещаваме да продължим заедно и през идващата година.
До читателите на Поглед.инфо и зрителите на YouTube канала Поглед.инфо
Скъпи приятели, читатели и зрители на Поглед.инфо,
Коледа не е просто дата в календара.
Тя е пауза в шума, миг, в който човек остава сам със съвестта си и с истината, която носи в себе си.
В свят, пълен с фалшиви думи, купени истини и шумни страхове, вие избрахте да мислите, а не просто да слушате.
Избрахте да търсите смисъл, а не удобство.
Избрахте да бъдете заедно с нас – в разговорите, в споровете, в тежките теми и неудобните въпроси.
За това ви благодарим. Искрено.
Пожелаваме ви Коледа с малко тишина,
с повече яснота,
с хора около вас, които не се страхуват да бъдат честни.
Нека Новата година ни донесе не обещания, а смелост.
Не лозунги, а истина.
Не страх, а достойнство.
От сърце – светли празници!
Продължаваме заедно.
Д-р Румен Петков
Гл. редактор на Поглед.инфо