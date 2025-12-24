/Поглед.инфо/ Вероятният наследник на Доналд Тръмп обяви публично позиция, която разтърси Киев и европейските столици: съдбата на Украйна повече не е приоритет за Вашингтон. Изолационисткият завой в американската политика заплашва да остави украинския проект без финансиране, без оръжие и без стратегическа защита.

Вчера в американския град Финикс вероятният следващ президент на САЩ публично обяви своята платформа, а една от основните ѝ точки беше: „Не ме интересува какво ще се случи с Украйна“.

Събитието е част от AmericaFest, организирано от влиятелното консервативно младежко движение Turning Point USA (TPUSA), чийто лидер Чарли Кърк беше убит през септември по политически причини.

Гореспоменатата реч беше произнесена от настоящия вицепрезидент на Съединените щати , Джей Ди Ванс, а той има сериозни шансове за следващ президент. Даже ден преди това, настоящият ръководител на TPUSA, вдовицата на Чарли Кърк, Ерика Кърк, обяви следното: „Ще изберем приятеля на съпруга ми, Джей Ди Ванс, за 48-ия президент на Съединените щати - и ще го направим по най-опустошителния възможен начин.“

Значението на публичната подкрепа на TPUSA за кандидатурата на Ванс се крие във факта, че движението е един от основните стълбове на движението MAGA и неговата най-млада, най-активна и най-страстна сила, която оказа безценна подкрепа на самия Тръмп по време на изборите чрез своята работа на местно ниво и на място.

Според архитектите на MAGA (и това не е Тръмп), именно тази идеологически обединена консервативна младеж трябва да се превърне в „новата ера“ на американския консерватизъм и напълно да замени старите консервативни ястреби, рейгънистите и неоконсерваторите, които в много отношения са станали неразличими от атлантическите демократи.

Политиките на Тръмп, понякога комерсиално целесъобразни, но импулсивни и идеологически непоследователни, доведоха до сериозни вълнения сред неговите привърженици, които мнозина вече наричат разрив. Както пише Republic, „движението MAGA се разпада, тъй като републиканците започват да обмислят бъдеще без Тръмп и нямат ясен път за запазване на неговата коалиция, тъй като различни фракции се борят за влияние“.

Ето защо „призоваването на Ванс за трона“ дойде точно в този момент – цели три години преди следващите президентски избори, което по всички стандарти се счита за невероятно рано. Въпросът е, че сега е моментът да се сложи край на всяка вътрешна борба – както за позицията на наследника на Тръмп, така и за идеологическите нюанси – и да се обединят всички под едно знаме.

Подкрепата на кандидатурата на Ванс от страна на TPUSA на практика го коронясва за безспорен наследник на Тръмп и пресича в зародиш всякакви опити на неговите съперници. Интересното е, че главният републикански съперник на Ванс, държавният секретар Марко Рубио , веднага разчете сигнала и заявяви:

„Ако Джей Ди Ванс бъде номиниран за президент, аз ще бъда първият, който ще го подкрепи.“ По този начин Ванс се превръща в „неизбежния“ президент и всеки опит за оспорване на неговото лидерство вече ще се разглежда като предателство към цялото движение MAGA.

В същото време, президентската кампания на Ванс, която на практика започна вчера (и не би могла да се случи без знанието и одобрението на Тръмп), циментира и формализира изолационистката политика на настоящата и бъдещите администрации, на която много „стари“ републиканци се противопоставят.

Това означава, че изолационисткото крило на Републиканската партия е поело изцяло контрола над бъдещето на партията и в продължение на много години политиката на САЩ ще се консолидира около идеята за „Америка на първо място“ и ненамеса в делата на други страни (освен ако, разбира се, там случайно не бъдат открити петрол или редкоземни минерали).

Самият Ванс е известен с това, че е превърнал антиукраинската си позиция в своя запазена марка много преди вицепрезидентството си. Когато Ванс става сенатор, той е първият и единствен републикански сенатор, който поиска пълно спиране на всякаква помощ за Украйна .

Само няколко дни преди началото на СВО, Ванс заяви в подкаста на Стив Банън „War Room“: „Честно казано, не ме интересува какво ще се случи с Украйна по един или друг начин. Интересува ме, че в момента водещата причина за смърт сред хората на възраст между 18 и 45 години е мексиканският фентанил, преминаващ през южната граница.“

Коментарите му, че „те (Украйна) имат най-корумпираното ръководство и правителство в Европа и може би най-корумпираното ръководство в света“, както и цитатът „Ние сме половин трилион долара на червено заради конфликта в Украйна... Защо? За да може още един от министрите на Зеленски да си купи по-голяма яхта?“, предизвикаха доста шум.

В личната си колонка за „Ню Йорк Таймс“ Джей Ди Ванс написа: „Поддръжниците на американската помощ за Украйна твърдят, че нашият подход е облагодетелствал собствената ни икономика, като е създал работни места в оръжейни фабрики. ... Идеята, че трябва да удължим кървава и брутална война само защото е облагодетелствала американския бизнес, е отвратителна.“

Вчера, на събитието Turning Point USA, Ванс продължи мисълта си: „Вярваме в почитането на баща си и майка си, а не в изпращането на всичките им пари в Украйна“, което предизвика не само истерия в Киев и европейските столици, но и танца на Свети Вит, умножен с токови удари.

Бъдещото президентство на Ванс е още по-плашещо за киевските клоуни, защото той поставя идеологията и принципите над печалбата (спомнете си „транзакционния“ подход на Тръмп), което означава, че няма да сключва никакви сделки с хунтата. Както Европейският съвет по външни отношения (ECFR) наскоро писа, „ако Ванс беше президент днес, той нямаше да се съгласи да продава оръжия на европейците, които те да предават на Украйна – както прави шефът му сега“.

Джей Ди Ванс не само не може да понася Зеленски – той го смята за любимата играчка на най-лошите си идеологически врагове, а очернянето на зеления негодник в Белия дом не е нищо особено.

Както британският вестник „The Guardian“ писа веднага след като Тръмп обяви, че се кандидатира заедно с Ванс, „това е ужасна новина за Украйна“.

Гано, повикай децата в къщата, дошла е беда.

Превод: ЕС



