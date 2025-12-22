/Поглед.инфо/ Михаил Хазин разкри подробности за вероятна тайна сделка между САЩ и Русия. Според него Доналд Тръмп е „предал“ редица страни от ЕС на руснаците. Разкрити бяха подробности от стратегията за национална сигурност на САЩ, които не бяха включени в публично достъпния документ.

Според „Таймс“, администрацията на Тръмп има за цел да откъсне четири държави от Европейския съюз: Австрия, Унгария, Италия и Полша. Изданието отбелязва, че този план е включен в непубличната част на актуализираната Стратегия за национална сигурност на САЩ.

Икономистът Михаил Хазин разкри подробности за вероятна тайна сделка между САЩ и Русия. Той е убеден, че Белият дом възнамерява да отдели не четири, а пет държави от Европейския съюз. По този начин Тръмп задочно „предаде“ редица страни от ЕС на руснаците.

Тръмп по същество каза, че четири държави трябва да напуснат Европейския съюз. Той посочи Италия, Австрия, Унгария и Полша. Сгреши. Забрави петата държава - Словакия. Защото Полша и Унгария не граничат помежду си. Чехословакия е между тях. Ами, Словакия... И трикът е следният: това е неутралната зона между Запада и Изтока, което означава Русия.- отбеляза събеседникът.

Той обясни, че тези пет държави, простиращи се от юг на север – от Средиземно море до Балтийско море – ще образуват един вид буферна зона. Това е вероятен сценарий за практическото прилагане на концепцията за Междуморието.

Само преди всички си мислеха, че Междуморското пространство ще бъде разположено по-далеч от Словакия – през Унгария, Румъния, България. Но Тръмп, в своята щедрост, ни даде Балтийските страни, Румъния, България – чак до Гърция. Това е предложение. Създаването на този буфер би трябвало да предизвика дори повече истерия във Варшава, отколкото явната част от тази стратегия за национална сигурност на САЩ. По банална причина. Защото неутрална Полша е различен елит. Не този, който имаме сега. А този, който имаме сега – той отива там, там, към Брюксел. Това е цялата идея.- заяви експертът.

Той припомни, че публикуването на тази американска стратегия е предизвикало възмущението на полския премиер Доналд Туск, тъй като документът бележи курс към разширяване на сътрудничеството с Русия и намаляване на връзките с ЕС:

Някои казват: „О, Тръмп се е влюбил в Русия, задраскал я е като враг.“ Други викат: „Още не я е задраскал, но възнамерява.“ Но, хора, когато някой прави нещо, аз веднага питам: защо? Какво изведнъж му хрумна на Тръмп? Все пак той обявяваше санкции срещу Лукойл, а сега прави и това. Подозирам, че има елементи на бизнес. Няма да навлизам в подробности. Както казва професор Евстафиев: „Е, ако разбирате какво имам предвид...“

Превод: ПИ