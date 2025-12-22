/Поглед.инфо/ „Догонващото развитие“ обещава бърз растеж, но често завършва с деиндустриализация, зависимост и застой. Проф. Боян Дуранкев показва защо Китай избра друг път: суверенна индустриална политика, контрол над капитала и технологична независимост – и как така „догонването“ се превърна в идеология, а „изпреварването“ – в стратегия.

Текстът атакува популярната хипотеза за catch-up growth и обяснява защо тя се проваля в реалния свят: бариери пред технологиите, фетиш към БВП и чуждите инвестиции, асиметрично отваряне на пазари, формална демокрация без силни институции и постоянно отдалечаваща се технологична граница. На този фон е разгледан китайският модел като техно-девелопментализъм: държавата насочва ресурсите, пази стратегически сектори, изисква трансфер на технологии и прескача етапи в ключови индустрии (енергия, електромобили, дигитални платформи). Изводът е ясен: алтернатива на „догонването“ има – но тя минава през капацитетна държава, дълъг хоризонт и собствена индустриална логика.

