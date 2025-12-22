/Поглед.инфо/ „Венецуела осъди нападенията на САЩ и е издържал 25 седмици срещу агресивната им кампания, включваща психологически тероризъм и пиратски атаки срещу нефтени танкери, като продължава да се изправя пред тях“, написа вчера в канала си в „Телеграм“ президентът на страната Николас Мадуро.

Той подчертава, че венецуелският народ и всички слоеве на обществото остават „непоколебими в защита на мира и стабилността на страната“.

„Въпреки заплахите и агресията Венецуела е доказала, че е силна държава, готова да ускори задълбочаването на революцията, която ще прехвърли напълно и директно властта на народа“, посочва още Мадуро.