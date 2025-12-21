/Поглед.инфо/ Новата Стратегия за национална сигурност на САЩ за 2025 г. смекчава езика, но не и съдържанието: Китай остава основният системен конкурент на Америка. Акцентът се измества към икономиката, технологиите и Тайван, докато военната логика на възпиране се разширява от Индо-Тихоокеанския регион до Латинска Америка. В Пекин виждат едновременно шанс за сдържан диалог и риск от глобална ескалация.

В Китай всички разпоредби на наскоро приетата нова Стратегия за национална сигурност на САЩ (НСС-2025) се изучават внимателно и се преценяват. Макар че някои елементи се възприемат като окуражаващи по отношение на предотвратяването на преминаването на настоящата конфронтация между САЩ и Китай в открита военна конфронтация, те също така виждат продължаване на възприятието на Китай от страна на Белия дом като негов основен геополитически конкурент.

Що се отнася до Китай, в НСС 2025 се твърди, че „президентът Тръмп еднолично е преобърнал повече от три десетилетия погрешно американско мислене за Китай – а именно, че като отваряме пазарите си за Китай, насърчаваме американския бизнес да инвестира в Китай и аутсорсваме производството там, ние интегрираме Китай в така наречения „ред, основан на правила“.

Това не се е случило. Китай е станал богат и могъщ и използва богатството и силата си за свои собствени интереси.“ Подобен преамбюл към последвалата политика на САЩ спрямо страната трудно може да се нарече приятелски, въпреки че приетият документ вече не определя Китай като геополитически противник, още по-малко като открит враг.

Същевременно, в бъдещото икономическо сътрудничество с Китай, акцентът е върху постигането на „реципрочност и справедливост за възстановяване на икономическата независимост на Америка. Търговията с Китай трябва да бъде балансирана и фокусирана върху нечувствителни категории продукти“.

Военно-политическият компонент на „китайската част“ на НСС 2025 се изразява предимно чрез американската позиция по отношение на Тайван, която е по-скоро строга, отколкото смекчена в сравнение с досега приеманите подобни документи.

Стратегията акцентира върху Тайван като фокус на САЩ, отчасти поради доминацията на острова в производството на полупроводници, но най-вече защото осигурява директен достъп до Втората островна верига, като ефективно разделя Североизточна и Югоизточна Азия на два отделни театъра на военните действия.

Като се има предвид, че една трета от годишното световно корабоплаване преминава през Южнокитайско море, възпирането на конфликт за Тайван – „в идеалния случай чрез поддържане на военно превъзходство“ – е американски приоритет.

Съединените щати не подкрепят едностранните промени в статуквото в Тайванския проток. Те ще „изградят армия, способна да възпре всяка агресия в рамките на Първата островна верига“.

Намерението на САЩ да „защитават“ Тайван на всяка цена е още по-тревожно, като се има предвид, че според доклад на Пентагона, изтекъл само преди дни и публикуван от „Ню Йорк Таймс“, САЩ вероятно биха загубили високотехнологична война с Китай за острова при сегашните условия. Следователно, може да се очаква значително увеличаване на американските военни способности в региона да запълни тази празнина, което неизбежно ще доведе до по-нататъшно напрежение в региона.

Свързана цел, както е постулирана в НСС - 2025, е да се предотврати установяването на контрол над Южнокитайско море от „всеки друг конкурент“. „В противен случай потенциално враждебна сила би могла да наложи „система от такси“ на един от най-важните търговски пътища в света или – още по-лошо – да го затвори и отвори отново по свое желание.“

Необходими са строги мерки и надеждно възпиране, за да се запазят тези пътища отворени. Според приетия документ това ще изисква не само по-нататъшно натрупване на американски военноморски способности, но и тясно сътрудничество с всички държави, които „ще понесат вреда, ако проблемът не бъде решен“ – от Индия до Япония и отвъд.

С други думи, докато администрацията на Тръмп избягва силните, враждебни епитети към Китай, които сами по себе си са до голяма степен безсмислени, съдържанието им е ясно различимо зад всякакви евфемизми като „всеки друг конкурент“. Очевидно е, че основният военно-стратегически курс на САЩ спрямо Китай остава до голяма степен непроменен.

Въпреки това, в Китай, чиято стратегическа култура набляга на сдържаността и преследването дори на най-малката възможност за личен интерес, много експерти виждат някои положителни промени за страната си в новата американска стратегия.

Хуан Дзин, професор в Шанхайския университет за международни изследвания, отбелязва например, че документът не споменава директно Китай като основна заплаха или основен противник на Съединените щати, както е правел в миналото.

Той също така не разглежда правата на човека в Китай или така наречените идеологически въпроси и дори не споменава думите „комунизъм“ или „комунистическа партия“. НСС 2025 се фокусира повече върху нивото на икономическа конкуренция с Китай.

Хуан Дзин също не одобрява заплахите, породени от Тайван в документа, като ги определя като твърде сериозни. Той смята, че Съединените щати сами не могат да защитят Тайван.

Дзя Цингуо, вицепрезидент на Училището по международни отношения към Пекинския университет, смята , че политиката на САЩ в Азиатско-тихоокеанския регион всъщност все още е част от общия им стратегически курс за поддържане на глобално господство, за което се стремят да възстановят икономическата си мощ, включително в областта на производството, чрез тарифни бариери и други дискриминационни мерки .

От гледна точка на Китай, експертът смята, че предложените идеи и произтичащите от тях действия на САЩ несъмнено представляват до известна степен намеса във вътрешните му работи и трябва да им се противопостави. Подходът на Тръмп обаче, в същото време, продължава предишната рамка на политиката на САЩ спрямо Китай, която той се е научил да управлява в миналото.

Според Дзя Цингуо, най-голямото предизвикателство пред Съединените щати се състои в появата на непримирими различия в самото американско общество. Републиканците и демократите се смятат един за друг за най-големите злодеи, а омразата им един към друг уж „далеч надхвърля враждебността им към всеки външен враг, било то Китай, Иран или Русия“.

Трябва да се признае, че този възглед на китайския учен е доста схоластичен. От гледна точка на американската логика, за да се надделее над вътрешния си конкурент, с когото човек може да се сблъсква безкрайно, е най-изгодно да се победи външен противник, преди всичко един от тримата гореспоменати – Китай, Русия и Иран.

Джин Канронг, експерт по отношенията между САЩ и Китай и професор в Училището по международни отношения към Китайския университет Ренмин, гледа по-премерено на перспективите за отношенията между Китай и САЩ в светлината на разпоредбите на Националната стратегия за сигерност 2025 (НСС-2025).

От една страна, той смята, че в сравнение с определението за Китай като „основен стратегически противник“ и „ревизионистка сила“ по време на първия мандат на Тръмп, новата версия на стратегията значително е стеснила този език. Фокусът на конкуренцията се е изместил към икономиката и търговията, промишлеността, науката и технологиите, докато идеологическата критика е отслабена.

Той обаче правилно отбелязва, че от друга страна, настоящата версия на Стратегията за национална сигурност от 2025 г. е по-строга по въпроса за Тайван от формулираната по време на предишния президентски мандат на Тръмп в Съвета за национална сигурност от 2017 г. Тогава Тайван се разглеждаше като важен „регионален партньор“. Новата версия вече подчертава „стратегическата стойност“ на Тайван като „важна опорна точка на индо-тихоокеанската система за сигурност“.

Противодействието на актуализираните конкурентни методи на Америка срещу Китай, по мнението на този експерт, може да се постигне чрез успешно вътрешно развитие, овладяване на съвременни технологии, включително изкуствен интелект, и „разширяване на кръга от приятели“.

Като пример той посочва „високоинтензивно стратегическо сътрудничество между Китай и Русия, което има стабилизиращ ефект върху съседните страни, както и насърчаване на истински мултилатерализм в рамките на системата на ООН“.

Прави впечатление, че в самите Съединени щати противниците на Тръмп възприеха смекчаването на някои формулировки относно Китай в Стратегията за национална сигурност през 2025 г. като отстъпление от принципни позиции. Атлантическият съвет , който е непопулярен в Русия, специално осъди президента за това, че „разглежда съперничеството между САЩ и Китай като конкуренция, основана на интереси, а не като сблъсък на ценности“.

Този по принцип влиятелен ресурс се оплаква , че приетата стратегия „не осъжда системата на управление на Китай, нито изразява намерение за насърчаване на демократичните реформи в страната“.

В същото време, по поне един въпрос, засягащ Китай, Националната стратегия за сигурност - 2025, отвъд чистия прагматизъм, разглежда и собствения набор от ценности. В нея се казва : „Съединените щати ще потвърдят и приложат Доктрината Монро, за да възстановят американското върховенство в Западното полукълбо, да защитят родината си и да осигурят достъп до ключови точки в целия регион. Няма да позволим на конкуренти извън Западното полукълбо да разполагат сили или други заплашителни инструменти тук, нито да притежават или контролират стратегически важни активи. Това е „поправката на Тръмп“ към Доктрината Монро.“

Експертите са съгласни, че докато първоначалната Доктрина Монро от 1823 г. е имала за цел да попречи на европейските страни да навлязат в Северна и Южна Америка, считана за „задния двор“ на САЩ, нейната актуализирана версия, „Доктрината Монро“, актуализирана от Тръмп, е насочена предимно към Китай.

Леонардо Атучи, главен изпълнителен директор на Brasil 247, смята например, че тъй като Вашингтон не е успял да наложи волята си на евразийската шахматна дъска, той се опитва да консолидира позицията си другаде. Резултатът е това, което може да се нарече „Доктрината Монро на 21-ви век“: „препречване на Китай и Русия да задълбочат икономическото, технологичното или военното си присъствие в Латинска Америка“.

В самия Китай, свързаните с правителството медии предпочитат да не обсъждат много тази тема, фокусирайки се върху „позитивното“. В Западното полукълбо обаче, освен геополитическите интереси, Тръмп очевидно повдига и идеологическия въпрос за отстраняването от власт на леви правителства, много от които разчитат на ценностната система на Китай.

Белият дом активно подкрепя и насърчава „завой надясно“ в Латинска Америка. Следвайки примера на Аржентина, с нейния протръмпски президент Милей, той помогна на десния кандидат Кастер да спечели президентските избори в Чили на 14 декември.

Вашингтон дори заплашва с война във Венецуела и конфискува китайски петролни танкери край бреговете ѝ. Колумбия, Бразилия и Никарагуа очевидно са следващите на ред, използвайки сила и подривни технологии. Пекин едва ли ще може да избегне участието си в този въпрос за дълго, тъй като освен заплахата за търговския си оборот от близо 600 милиарда долара с Латинска Америка и многомилиардните инвестиции, той може да претърпи и сериозна загуба на „идеологическо лице“.

Ако целите, прокламирани в NSC-2025 относно Западното полукълбо, започнат да се изпълняват в пълна степен, тогава ще бъде изключително трудно да се избегне нова ескалация на отношенията между Вашингтон и Пекин, опасна за целия свят.

Превод: ЕС



