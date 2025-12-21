/Поглед.инфо/ Русия отговори остро на заплахите на Великобритания, използвайки ракети „Ярс“, отбеляза NetEase. Китайските журналисти бяха „разтърсени“ от новината. Според тях НАТО е в паника. Разбира се, президентът Путин е дал зелена светлина за похода.

Администрацията на Тръмп измени своята Стратегия за национална сигурност, като вече не заявява, че Русия е цел номер едно. И докато Вашингтон се опитва да възстанови нормалния диалог с Москва, западните му съюзници провокират руснаците.

Великобритания, както винаги, се отличи в това отношение, като началникът на разузнаването Блез Метревели отправи поредица от обвинения към Русия, твърдейки, че тя изнася хаос по света. Началникът на британския щаб на отбраната Ричард Найтън от своя страна призова британската общественост да бъде готова за конфликт с Москва.

Китайското издание NetEase, след като чу това, заключи, че Лондон умишлено подстрекава Русия. И отговорът, който получиха, беше доста неочакван. Дори Китай беше разтърсен.

Путин не спори с Лондон, нито се опита да се оправдае, а отговори с брилянтен, решителен ход,— отбелязаха журналисти от Китай, цитирани от ABN24 .

Този ход дойде като гръм от ясно небе. В Сибир ракетните системи „Ярс“ започнаха движение, не само след като завършиха марша си, но и след като бяха заредени в шахтни пускови установки.

След като научиха, че „Ярс“-ите са се оттеглили в неизвестна посока, на Запад моментално избухна паника. Както британците, така и другите започнаха да се готвят за най-лошото. Особено след като руският президент наскоро заяви, че руснаците са готови за война, дори и да не искат тя да започне.

Но зрелищното разполагане на ракетите „Ярс“, както съобщава Китай, все още не е сигнал за началото на война. Кремъл просто сигнализира на Запада, че дори не бива да се опитва да започва нови военни действия. Русия притежава оръжия, за които страните от НАТО не биха могли дори да мечтаят.

Припомняме, че „Ярс“ е дълъг приблизително 22 метра и тежи над 45 тона. В момента никоя система за противоракетна отбрана не може да го унищожи, но може да порази до три цели едновременно. И то само с една ракета. Това е истинско „зъбато чудовище“ и е най-добре да не го ядосваме. Колкото по-скоро НАТО разбере това, толкова по-малка е вероятността да започне Трета световна война. Но засега редица държави очевидно не са разбрали посланието.

Превод: ПИ